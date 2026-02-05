México

Alfredo Adame explota contra Imelda Tuñón y defiende a Maribel Guardia: “Algo demasiado esquizofrénico”

El polémico actor se pronunció de manera contundente a favor de la vedette costarricense y su esposo, asegurando que confía plenamente en ellos durante la tormenta mediática y legal que los envuelve estos días

Alfredo Adame respalda públicamente a
Alfredo Adame respalda públicamente a Maribel Guardia y Marco Chacón en medio de acusaciones legales y mediáticas (Fotos: Cuartoscuro)

La defensa enfática de Alfredo Adame hacia Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón emerge en un contexto de confrontación pública y legal que involucra graves acusaciones y un proceso judicial, con repercusiones significativas para todos los involucrados.

El actor afirmó categóricamente estar dispuesto a “meter las manos al fuego” tanto por la vedette costarricense como por su pareja, subrayando la confianza que mantiene en su círculo más cercano y la percepción de solidez moral que atribuye a ambos.

En el tramo más reciente del conflicto, Alfredo Adame fue consultado sobre el video difundido por el periodista argentino Javier Ceriani en YouTube, donde Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, aparece presuntamente golpeándose contra el piso de un baño, en medio de una discusión con el fallecido Julián Figueroa.

Durante el intercambio, el cantante advierte: “Sí me atacas de todas maneras, te vas a la cárcel”, mientras ella insiste para que se marche del lugar.

Imelda Garza Tuñón asegura que
Imelda Garza Tuñón asegura que los videos difundidos, grabados por Julián Figueroa, sirvieron como pruebas ante posibles conflictos legales (IG: @imetunon)

El actor consideró que “se me hizo algo demasiado esquizofrénico y algo manipulado como para causar algo, victimizarse o no sé si ya estaría pensando en lo que se le venía encima”.

Alfredo Adame reforzó su respaldo incondicional a Maribel Guardia, refiriéndose a ella como “un ser humano admirable, es una persona que merece todo el respeto y toda la buena vibra de parte de la gente. No es una mujer que se meta en escándalos, siempre ha actuado de la manera más prudente y todo. Todo lo que entiendo, ha estado diciendo su exnuera, son pifias (...) Maribel está blindada contra todo, es su conducta y actitud, su forma de ser lo que la blinda de todo, lo que digan rebota”.

La versión de Imelda sobre el polémico video

La propia Imelda Tuñón rompió su silencio y expuso que el material fue grabado por Julián Figueroa, quien, según se señala, habría recopilado estos videos como “pruebas” en caso de enfrentar problemas legales en el futuro.

Javier Ceriani confirma la autenticidad
Javier Ceriani confirma la autenticidad de los videos de Imelda Garza Tuñón y rechaza cualquier manipulación digital o uso de inteligencia artificial (@javierceriani)

En el mismo material, Figueroa le reclama a Garza Tuñón por un supuesto ataque con acetona: “Julián, ya vete, por favor, vete”, grita ella mientras él le acusa de haberle quemado los ojos con esa sustancia.

El periodista Javier Ceriani sostuvo que dichos videos son auténticos y negó cualquier manipulación digital, destacando: “Esto no es inteligencia artificial, esto lo grabó Julián antes de morir y se lo mandó a un amigo.”

En declaraciones recogidas por el programa Ventaneando, Imelda Tuñón relató agresiones físicas durante su relación con Figueroa y responsabilizó a Marco Chacón de haber filtrado las imágenes.

Imelda Garza denuncia agresiones físicas
Imelda Garza denuncia agresiones físicas durante su relación con Julián Figueroa y culpa a Marco Chacón por la filtración de imágenes (Instagram imetunon)

Aseguró que su madre fue testigo de episodios de violencia: “Mi mamá vio muchas veces cómo me forcejeó. En frente de su mamá era muy mesurado, ella me decía: ‘No lo provoques’, al parecer lo provoqué muchas veces. Cuando hablaba con él y estaba enojado debía tener mucho cuidado con lo que decía porque cualquier cosa podía terminar en un golpe”, declaró la joven.

Además, sostuvo que las fotografías en las que muestra lesiones físicas provocadas por Figueroa están bajo resguardo del periodista Gustavo Adolfo Infante, y recordó un episodio en particular:

“Yo estaba en un restaurante con él y comenzamos a discutir. Yo me retiro del lugar y él me pega en la cara; esas dos fotos las tiene Gustavo Adolfo Infante, regreso a casa y me comienzo a arreglar”.

Respecto al presunto ataque con acetona, Garza Tuñón manifestó: “Llevaba 4 días sin dormir porque estaba en sustancias, no voy a decir cuáles, entonces se empieza a poner agresivo y me arrebata al niño de los brazos, agarré el primer spray que tenía al lado de mi cama y le hago así (se lo aviento), le arrebato al niño y él se fue corriendo”.

La discusión sobre el ataque
La discusión sobre el ataque con acetona evidencia el ambiente de violencia y el conflicto entre Imelda Garza y Julián Figueroa (Captura de pantalla YouTube Javier Ceriani)

Insistió en que las imágenes donde parece que ella se autolesiona no reflejan lo ocurrido en su totalidad, ya que Figueroa habría empezado a grabar justo en ese momento, dando una impresión equívoca sobre el contexto real.

