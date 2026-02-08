Alcaldesa de Azcapotzalco destaca recuperación del CENDI ‘Rosita’ como parte de su administración

Crédito: Facebook| Alcaldía Azcapotzalco

Nancy Marlene Núñez Reséndiz, alcaldesa de Azcapotzalco, destacó en la conferencia de prensa La Chilanguera la recuperación de la demarcación tras un periodo bajo un “gobierno conservador” que calificó como distante de la población.

Afirmó que actualmente se cuenta con un “gobierno transformador” enfocado en ofrecer resultados y transformar de fondo el servicio público desde los gobiernos locales.

En el contexto del llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a los legisladores de Morena en Baja California para acercarse más a la ciudadanía, especialmente “a la gente humilde”, y trabajar directamente con las comunidades, Luisa María Alcalde Luján, coordinadora nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, sostuvo un encuentro con 100 alcaldes de distintos puntos del país. Durante la reunión, expuso la manera en que los gobiernos deben orientarse hacia la transformación.

Núñez Reséndiz abordó la situación de los Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) en la alcaldía, señalando que se encontraban en estado de abandono. Relató el caso de un centro que dejó de operar porque la administración anterior no contrató un DROy para emitir el dictamen de seguridad estructural requerido por la normatividad, lo que derivó en la pérdida de la clave de Centro de Trabajo otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la reubicación de los niños que asistían.

El nuevo modelo del IMSS sustituye el concepto tradicional de guardería por centros enfocados en el desarrollo infantil temprano. Crédito: X(@CitlaHM)

Actualmente, de acuerdo con la edil, este centro ya cuenta con el 90% de los dictámenes de seguridad estructural en todos los Cendis de la alcaldía.

En particular, mencionó el caso del Cendi ‘La Rosita’, el cual está ubicado en La Villa 127, San Marcos, Azcapotzalco, que recuperó su clave de centro de trabajo y reanudó operaciones, permitiendo el regreso de los niños a sus instalaciones.

Con esta recuperación, se resguarda y respeta la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece en el artículo once que las infancias tienen “derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva”.

Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), espacios clave para las infancias

Estos Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) son espacios especializados que ofrecen atención integral a niñas y niños desde la primera infancia (45 días de nacidos hasta los 5 años 11 meses), buscando favorecer su desarrollo y garantizar igualdad de oportunidades educativas.

El origen de los Cendi se remonta a iniciativas asistenciales del siglo XIX, cuando proliferaron asilos y guarderías con un enfoque principalmente asistencial.

La Primera Dama impulsa una reforma que convierte a niños y docentes en protagonistas. La articulación entre ministerios, familias y comunidad será clave para una educación transformadora y emotiva (Foto Cortesía Instituto Crecer Juntos)

En la década de 1970, la SEP formalizó el concepto de Centro de Desarrollo Infantil, integrando aspectos pedagógicos, equipos técnicos y programas normativos. A partir de 1980, se observó una expansión nacional y la incorporación de modalidades escolarizadas y no escolarizadas, consolidándose una estructura técnico-administrativa.

En cuanto al marco legal, la legislación nacional —como la Constitución, la Ley del Seguro Social y la Ley General de Educación— establece el derecho a servicios de guardería y educación inicial, asegurando la igualdad de acceso y protección para la mujer trabajadora. En el plano internacional, declaraciones y convenciones de la ONUy laUNESCO reconocen el derecho de los menores desde el nacimiento a recibir atención, protección y educación.