Fuerte incendió arruinó autos en corralón de la fiscalía en San Andrés Ahuashuatepec, municipio de Tzompantepec, Tlaxcala

Hasta el momento no se han presentado heridos y las autoridades indagan en cómo inició el fuego

Un incendio de gran magnitud arrasó con decenas de vehículos bajo resguardo judicial en el interior del corralón de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), ubicado en San Andrés Ahuashuatepec, municipio de Tzompantepec, Tlaxcala. La emergencia, ocurrida la mañana de este viernes, generó una extensa columna de humo negro que se observó desde varios municipios circundantes, alertando a la población y movilizando a los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros informes, el fuego se originó dentro del predio administrado por la FGJE, aunque las causas aún permanecen bajo investigación. Autoridades analizan la posibilidad de un error humano como detonante, específicamente una acción accidental.

El viento registrado durante la mañana favoreció la propagación de las llamas hacia terrenos aledaños, donde pastizales resultaron consumidos. El siniestro generó alarma entre habitantes de Amaxac de Guerrero, Santa Cruz Tlaxcala, Chiautempan, Cuaxomulco, Apizaco, Yauhquemehcan y Teolocholco, quienes compartieron imágenes del incendio en redes sociales y solicitaron apoyo inmediato de los servicios de emergencia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que su personal, junto con elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Guardia Nacional, Marina, la propia FGJE y autoridades municipales, implementó protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de la población y asegurar la zona.

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) recibió a las 10:52 horas una llamada al 911 alertando sobre un incendio en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, barrio de Tzautla, en Tzompantepec. El primer reporte hacía referencia únicamente a fuego en pastizales, sin especificar daños a vehículos. Sin embargo, imágenes posteriores difundidas por elementos de Seguridad Pública confirmaron que varias unidades ya se encontraban severamente dañadas.

Vecinos relataron que durante el control del incendio se escucharon explosiones de neumáticos y el calor alcanzó niveles que provocaron pánico en la zona. Los bomberos y personal de emergencia trabajaron durante varias horas para sofocar las llamas, logrando controlar el fuego en los terrenos aledaños y evitar mayores afectaciones fuera del corralón.

Las autoridades estiman que alrededor de 200 vehículos, incluidos automóviles particulares, camionetas y un tractocamión, resultaron afectados, aunque todavía no existe un reporte oficial sobre el conteo exacto ni la magnitud de las pérdidas materiales. El siniestro fue controlado cerca de las 13:30 horas, aunque testigos reportaron que algunas llamas permanecieron activas en el interior de los automóviles y continuaron escuchándose explosiones de neumáticos debido a la concentración de calor.

La zona permanece bajo resguardo de los cuerpos de seguridad y continúa la evaluación de daños, mientras la FGJE mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen del incendio.

  • El incendio destruyó decenas de vehículos bajo resguardo judicial en el corralón de la FGJE en Tzompantepec, Tlaxcala.
  • Autoridades estiman que alrededor de 200 vehículos resultaron afectados, aunque el conteo oficial aún está pendiente.
  • El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia y generó alarma en varios municipios por la magnitud del fuego y la columna de humo.

