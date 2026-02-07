¿Cómo disfrutar en familia sin gastar de más? Profeco responde

Planes para hacer en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizar planes en familia para disfrutar de actividades recreativas no tiene por qué representar un gasto que afecte las finanzas de los mexicanos y mexicanas del país.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de su sección Brújula de Compra publicada en la Revista del Consumidor, dio a conocer que existen distintos sitios seleccionados en toda la República Mexicana que son de muy bajo costo o incluso sin cobro para pasar un buen rato acompañado de seres queridos.

En esta página web es posible encontrar opciones desde $10.00 pesos o con entrada libre a museos, zonas arqueológicas, parques recreativos y planetarios de todo el país, disponibles en el siguiente enlace: Brújula de Compra Profeco.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo Libre (ENUT) 2024 muestran que las principales actividades de convivencia y entretenimiento de las personas se realizan en el hogar o en la localidad:

Utilización de medios masivos de comunicación: 15.4 horas por semana

Convivencia familiar y social: 7.4 horas por semana

Participación en juegos y aficiones: 5.2 horas por semana

Deportes y ejercicio físico: 5.1 horas por semana

Asistencia a eventos deportivos o de entretenimiento: 3.3 horas por semana

Asistencia a eventos culturales: 3 horas por semana

Profeco a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Ideas para aprovechar el tiempo en familia

Entre las sugerencias de Profeco para aprovechar el tiempo libre sin gastar de más se encuentran:

Salir a caminar por calles, parques o plazas, explorando rincones históricos que ayudan también al ejercicio diario. Muchas ciudades cuentan con museos, galerías, teatros o centros culturales con actividades para todas las edades.

Realizar deportes o actividades comunitarias gratuitas en parques o casas culturales, que suelen ofrecer cursos de bajo precio o sin costo.

Entretenerse cerca de casa permite ahorrar en transporte y hospedaje, reduce el estrés de los traslados y brinda la oportunidad de reconectar con la familia o consigo mismo.

Aprovechar actividades ligadas al bienestar emocional y físico, que a menudo se postergan por falta de tiempo o dinero.

Quedarse en casa es una alternativa válida, permitiendo relajarse, cocinar, leer, realizar rutinas sencillas de ejercicio, organizar noches de juegos en familia o explorar cursos gratuitos en línea.

Asistir al cine, teatro o conciertos, revisando las plataformas de estos espacios para encontrar matinés, festivales y conciertos gratuitos.

Algunas opciones destacadas por la institución financiera de lugares culturales sin costo son:

Museo Prehistórico de Tepexpan ubicado en el Estado de México, el cual ofrece acceso gratuito de martes a domingo, de 10:00 a 16:45 horas.

Museo de Historia Natural Alfredo Dugès en el estado de Guanajuato, el cual cuenta con entrada libre de martes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas.

Primer Museo de la Talavera, en Puebla, está abierto para todo público de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas libre de pago.

La Procuraduría recomienda pedir consejos a familiares o amigos para descubrir más opciones locales. También enfatiza que lo importante es convivir y compartir el tiempo libre con familia y amigos, sin excederse en los gastos.

En la revista de Profeco se presenta un comparativo de precios de juegos de mesa como destreza, basta, twister, turista mundial, Jenga, Monopoly y Scrabble.