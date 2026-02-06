México

Vive un día como bombero: llega el primer Mega Entrenamiento Masivo en la CDMX

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital programó un evento gratuito con el fin de promover el deporte, la disciplina y el acercamiento a la labor en el área de emergencias

Bomberos de la CDMX convocan
Bomberos de la CDMX convocan a su primer Mega Entrenamiento Masivo. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Con el objetivo de fomentar la cultura del deporte, promover estilos de vida saludables y fortalecer el vínculo con la ciudadanía, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (HCBCDMX) invita a la población a participar en su primer Mega Entrenamiento Masivo, que se llevará a cabo el próximo domingo 22 de febrero en el Monumento a la Revolución.

El director general del HCBCDMX, Primer Superintendente Juan Manuel Pérez Cova, informó que este evento deportivo será completamente gratuito y está dirigido a personas mayores de 16 años que cuenten con buena salud física y deseen vivir la experiencia de entrenar como lo hacen diariamente las y los bomberos de las 24 estaciones distribuidas en la capital del país.

Durante el anuncio, Pérez Cova destacó que esta iniciativa busca acercar el deporte a la población y compartir una parte fundamental de la disciplina y preparación física que caracteriza a los bomberos capitalinos.

El evento está coordinado por
El evento está coordinado por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Foto: |@Heroico Cuerpo de Bomberos CDMX

“El ejercicio es el lenguaje universal que nos une sin distinciones ni fronteras, por ello, este Mega Entrenamiento es una oportunidad para acercar el deporte a toda la población de la Ciudad, del país y del mundo, para que desarrollen su máximo potencial físico, de la misma forma en la que lo hacen diariamente las y los bomberos en las estaciones”, señaló.

El Mega Entrenamiento Masivo está diseñado como un circuito de alta exigencia física, inspirado en la rutina diaria que realizan los elementos del HCBCDMX durante su guardia. La actividad consta de seis ejercicios compuestos que ponen a prueba fuerza, resistencia y coordinación, los cuales se complementan con una carrera de un kilómetro alrededor de la Plaza de la República. Para completar el reto, las y los participantes deberán realizar cuatro series completas de este circuito.

Además de promover la actividad física, el evento busca generar un espacio de convivencia y cercanía entre la ciudadanía y el Heroico Cuerpo de Bomberos, reconociendo el esfuerzo, disciplina y compromiso que este cuerpo de emergencia mantiene al servicio de la población de la Ciudad de México.

La cita es en el
La cita es en el Monumento a la Revolución. (Instagram monumentoalarevolucion)

Para participar en el Mega Entrenamiento, las personas interesadas deberán realizar un registro previo a través de la plataforma https://www.entusmarcas.com/mega-entrenamiento-bomberos-2026 o bien ingresar al sitio web oficial www.bomberos.cdmx.gob.mx, donde encontrarán el formulario de inscripción sin costo alguno. El registro permitirá una mejor organización del evento y garantizará una experiencia segura para todas y todos los asistentes.

La cita es el próximo domingo 22 de febrero a las 07:00 horas en el Monumento a la Revolución, ubicado en la Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Se recomienda a las y los participantes acudir con ropa deportiva cómoda, hidratación adecuada y disposición para formar parte de esta jornada que combina ejercicio, disciplina y espíritu de servicio.

Con este primer Mega Entrenamiento Masivo, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México reafirma su compromiso no solo con la atención de emergencias, sino también con la promoción del deporte, la salud y la cercanía con la población a la que sirve diariamente.

