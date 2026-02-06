México

Un hombre fue asesinado a las afueras del Comité Olímpico Mexicano en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó el hecho y detalló que se trataría de un ataque derivado de un percance vial

El percance ocurrió en la colonia Lomas de Soteldo de la alcaldía Miguel Hidalgo. Crédito: Redes Sociales.

La noche de este jueves 5 de febrero, un hombre de 50 años de edad perdió la vida por un impacto de arma de fuego mientras circulaba en una pickup Chevrolet doble cabina, color negro, sobre la avenida Del Conscripto, exactamente a las afueras del Comité Olímpico Mexicano, en la colonia Lomas de Sotelo.

El incidente ocurrió en el territorio de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, donde acudió personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras recibir el reporte del suceso.

Descripción del incidente vial y la discusión entre los conductores

Los primeros reportes oficiales indican que el hombre asesinado sostuvo una discusión con el chofer de un automóvil gris tras verse involucrados en un percance vial.

Después del altercado, ambas partes continuaron circulando y, en calles posteriores, el conductor de la camioneta logró darle alcance al otro vehículo.

En ese momento, extrajo un arma de fuego y la detonó, lo que resultó en la muerte de la víctima.

No se reportaron más lesionados en el sitio y los detalles del enfrentamiento apuntan a una escalada de violencia tras el incidente de tránsito.

En el sitio, diversos internautas documentaron el despliegue policial, el cual llamó la atención por ser justamente a las afueras de las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, generando así versiones falsas sobre el hecho.

Sin embargo, las versiones previas de las autoridades capitalinas indicarían que se trataría de un ataque externo a la organización deportiva.

Acciones de seguimiento y respuesta de las autoridades tras el hecho

Tras el asesinato, las autoridades comenzaron el seguimiento del presunto responsable utilizando las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

Además, el caso fue turnado a las autoridades ministeriales para que realizaran los peritajes correspondientes y se llevara a cabo la investigación oficial sobre el fallecimiento.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones y los trabajos de localización del implicado continúan bajo la supervisión de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia de la Ciudad de México.

Otros ataques recientes en la CDMX

El pasado 21 de enero ocurrió una agresión armada contra un automovilista en la lateral de Río Churubusco, límites de las alcaldías Benito Juárez y Coyoacán.

Según reportes preliminares, sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a un conductor de un Mazda MX-5 gris.

Los atacantes dispararon al menos tres veces contra el vehículo, lo que provocó un choque múltiple y una intensa movilización de la policía.

El conductor perdió el control y se estrelló contra un poste, una motocicleta y una camioneta, mientras la motocicleta de los agresores terminó incendiada en el lugar.

Las autoridades aseguraron el área y revisaron las cámaras de videovigilancia para esclarecer el móvil del ataque, tal y como informaron que está sucediendo con el asesinato a las afuera del comité Olímpico Mexicano.

