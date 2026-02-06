Rescatan a perrito abandonado en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX: presentaba lesiones en diferentes partes del cuerpo

El animal fue puesto a resguardo y recibirá atención veterinaria especializada. Foto: X/@AlcaldiaAO.

La alcaldía Álvaro Obregón, mediante la Dirección General de Seguridad Ciudadana y en colaboración con distintas instituciones, respondió a una denuncia por maltrato animal y efectuó el rescate de un canino en condiciones de abandono en la colonia Zenón Delgado.

La acción se realizó en la calle Coacota esquina con Otiapan, tras la recepción de un reporte. Al lugar acudieron representantes de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la Dirección General Jurídica de la alcaldía, personal de Protección Civil y miembros de la Dirección General de Desarrollo Social.

Durante la valoración inicial, se constató que el perro, de tamaño mediano y con una edad aproximada de nueve años, presentaba heridas en las cuatro patas, así como en la cara y área genital, además de inflamación y molestias abdominales, lo que reflejaba un marcado deterioro en su estado de salud.

Debido a estas condiciones, el animal llamado “Toby” fue retirado del domicilio y trasladado a una protectora independiente, donde recibe atención veterinaria y cuidados médicos especializados.

La Alcaldía Álvaro Obregón reafirma su compromiso con la protección y el bienestar de los animales, así como con la respuesta inmediata a las denuncias ciudadanas vinculadas al maltrato y abandono.

El video de Ana Villagrán maltratando a su perro durante un acto oficial provocó el rechazo generalizado en redes. Crédito: X / YoAmoALaCiencia

¿Cómo prevenir el maltrato animal en la CDMX?

En la Ciudad de México, la prevención y denuncia del maltrato animal requieren la colaboración de la ciudadanía y el seguimiento de procedimientos establecidos por las autoridades.

El maltrato animal comprende acciones como abandono, agresión física, privación de alimento, falta de atención médica y condiciones de insalubridad, entre otras formas de violencia hacia los animales.

Para prevenir el maltrato animal, las autoridades y organizaciones recomiendan las siguientes medidas:

Proporcionar alimentación adecuada, agua limpia y atención veterinaria constante a los animales de compañía.

Mantener a los animales en espacios seguros, limpios y apropiados para su especie y tamaño.

Educar a niños y adultos sobre la importancia del bienestar animal y el respeto hacia todas las especies.

Esterilizar a perros y gatos para evitar la sobrepoblación y el abandono.

Supervisar el comportamiento de las mascotas y evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad.

El maltrato animal comprende acciones como abandono, agresión física, privación de alimento, falta de atención médica y condiciones de insalubridad, entre otras. Foto: @PAOTmx.

¿Cómo denunciar el maltrato animal en la CDMX?

En caso de observar o tener conocimiento de situaciones de maltrato animal en la CDMX, es posible realizar denuncias ante las siguientes instancias:

Agencia de Atención Animal (AGATAN) : Se puede presentar una denuncia a través del correo agatancdmx@gmail.com, el teléfono 55 5658 1111 o mediante la plataforma digital de la dependencia.

Ministerio Público : Es posible acudir directamente a cualquier agencia del Ministerio Público para levantar una denuncia formal por maltrato animal.

Locatel : El número 55 5658 1111 también está habilitado para recibir reportes y canalizarlos a la autoridad correspondiente.

Aplicación “App CDMX”: Permite reportar casos de maltrato animal desde dispositivos móviles, proporcionando la ubicación y detalles del incidente.

Existen varias dependencias en la CDMX para denunciar el maltrato animal. Foto: Twitter/ @LetyVarela.

Las autoridades recomiendan incluir información precisa en la denuncia, como fotografías, videos, dirección exacta y una descripción de los hechos, para facilitar la atención y el seguimiento del caso.

El reporte oportuno contribuye a proteger la integridad de los animales y fomenta una cultura de respeto en la comunidad.