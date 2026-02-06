Extranjero confunde plátanos fritos con papas y se vuelve viral en México

El video se llenó de comentarios orgullosos de la gastronomía mexicana. (Especial)

Los antojitos callejeros forman parte esencial de la vida cotidiana en México, y entre ellos los plátanos fritos ocupan un lugar especial. Preparados con plátano macho y acompañados con ingredientes dulces o cremosos, este platillo es común en mercados y esquinas de distintas ciudades. Sin embargo, en días recientes, esta tradicional botana se volvió tendencia en redes sociales gracias a un malentendido protagonizado por un creador de contenido extranjero.

El momento quedó registrado en un video publicado en TikTok por Jude, un viajero identificado en la plataforma como @juderusga. Durante su recorrido por México, el influencer se detuvo en un puesto callejero al creer que se trataba de papas fritas. A pesar de que el vendedor le aclaró que lo que se estaba cocinando eran plátanos, el color dorado y la forma crujiente lo llevaron a dudar de la explicación.

En el clip se observa cómo Jude insiste en saber qué es exactamente lo que fríen, mientras el encargado del puesto continúa con la preparación. La confusión aumenta cuando comienzan a agregar ingredientes como crema, leche condensada y mermelada de fresa, combinación que al extranjero le resulta completamente desconcertante si se tratara de papas.

La combinación dulce desató confusión y millones de reacciones. (Especial)

La expresión de sorpresa del creador de contenido se vuelve uno de los elementos más comentados del video. Aunque visiblemente confundido, Jude decide probar el platillo sin prejuicios. Tras el primer bocado, su reacción cambia por completo y reconoce que el sabor es mucho mejor de lo que esperaba, admitiendo que la mezcla dulce es agradable y diferente.

La grabación no tardó en viralizarse, acumulando miles de reproducciones y comentarios. Usuarios mexicanos aprovecharon el alcance del video para explicar el origen y la preparación de los plátanos fritos, además de expresar orgullo por uno de los antojitos más representativos del país. Para muchos, el episodio reflejó el choque cultural que suele generar la gastronomía mexicana entre visitantes extranjeros.

El antojito callejero provocó sorpresa y risas en redes sociales. Crédito: TikTok / Juderusga

Los plátanos fritos se elaboran con plátano macho maduro, el cual se corta en rodajas y se fríe hasta alcanzar una textura dorada por fuera y suave por dentro. A diferencia del plátano común, el macho tiene un sabor menos dulce en crudo y una consistencia ideal para cocinarse. En México, es habitual acompañarlos con crema, queso rallado, leche condensada o mermeladas, aunque también existen versiones saladas.

En la sección de comentarios, el humor no faltó. Algunos usuarios escribieron frases como: “Para que te quede más claro bro, es Plataneichon con cremeichon, lechereichon y mermeleichon”, mientras otros optaron por aclarar: “Son plátanos machos, no bananas. Cuando están maduros se fríen y usualmente se les pone crema y queso”. Hubo quienes simplemente confesaron: “Yo con el antojo y me sale este video”.