Donas de chocolate sin horno, la receta más fácil de hacer para acompañar con café

Este postre, además de delicioso, es sencillo de preparar

Donas cubiertas de chocolate, sin necesidad de horno

El aroma a café recién hecho y la promesa de algo dulce y casero pueden transformar una tarde cualquiera. Imagina una bandeja de donas de chocolate, listas para mojar en una taza humeante, sin prender el horno ni complicaciones.

Las donas de chocolate sin horno son la solución ideal para quienes buscan un antojo rápido, fácil y con ingredientes a mano.

Receta de donas de chocolate sin horno

Las donas de chocolate sin horno se preparan a base de harina, cacao, azúcar, leche y manteca, unidas en una masa suave que se cocina en sartén o freidora. El baño de chocolate y los granitos de colores son el toque final.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

Estos son los ingredientes para la receta

1. 300 gr de harina 0000

2. 50 gr de cacao amargo

3. 100 gr de azúcar

4. 2 cucharaditas de polvo para hornear

5. 1 pizca de sal

6. 2 huevos

7. 120 ml de leche

8. 60 gr de manteca derretida

9. 1 cucharadita de esencia de vainilla

10. Aceite para freír (cantidad necesaria)

11. 150 gr de chocolate cobertura

12. Granitos de colores o azúcar impalpable para decorar

Cómo hacer donas de chocolate sin horno, paso a paso

1. Mezcla la harina, el cacao, el polvo para hornear, el azúcar y la sal en un bol grande.

2. En otro recipiente, bate los huevos, la leche, la manteca derretida y la esencia de vainilla.

3. Incorpora los ingredientes líquidos a los secos e integra hasta lograr una masa blanda, sin amasar demasiado.

4. Espolvorea la mesada con harina y estira la masa a 1,5 cm de espesor.

5. Corta círculos con un cortapastas o vaso, y hazles un agujero en el centro (puede usarse una tapita de botella).

6. Calienta abundante aceite en una sartén a fuego medio. El aceite debe estar a 170 °C para evitar que las donas se quemen por fuera y queden crudas adentro.

7. Fríe las donas en tandas, dando vuelta apenas suban a la superficie, hasta que estén infladas y doradas (aprox. 2 minutos por lado).

8. Colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

9. Derrite el chocolate cobertura a baño María o en microondas, y baña las donas.

10. Decorá con granitos de colores o espolvorea con azúcar impalpable. Deja secar antes de servir para que el baño se endurezca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 donas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 230 kcal
  • Grasas: 10 gr
  • Carbohidratos: 32 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético, duran 2 días a temperatura ambiente. En heladera, hasta 5 días.

