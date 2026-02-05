México

Van contra ocho agentes de investigación del Edomex y detienen a 21 falsos policías

Fueron iniciadas averiguaciones por actos de extorsión, al parecer realizadas por agentes de la Fiscalía del Edomex


Los 21 sujetos capturados en flagrancia (FGJEM) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre los avances por el caso de denuncias respecto a elementos de la institución en presuntos actos de extorsión. Por estas averiguaciones hay varios detenidos.

El 4 de febrero la Fiscalía mexiquense destacó que derivado de las averiguaciones la institución ejerció acción penal en contra de ocho policías de investigación por los delitos de extorsión y usurpación de funciones públicas.

Dos de los elementos mencionados fueron dados de baja y a todos se les inició un procedimiento administrativo. De igual manera, en diversas acciones fueron detenidas personas en flagrancia cuando fueron descubiertos usando ropa e insignias apócrifas, elementos que usaban para hacerse pasar como policías.

Luego de que hubo 43 denuncias sobre presuntos agentes realizando actividades delictivas fueron iniciadas 67 investigaciones e integrados 110 expedientes. Lo anterior derivó en señalamientos contra 39 funcionarios de la Fiscalía del Edomex y otras ocho personas ajenas a la institución.


La Fiscalía del Estado de México presenta una colección de indicios asegurados en diversos operativos contra el crimen organizado, incluyendo armas, drogas y múltiples vehículos (FGJEM) (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Se estableció la probable intervención de ocho policías de investigación en la comisión de uno o más ilícitos”, se puede leer en el informe, el cual detalla que dos de los casos son por extorsión y seis por usurpación de funciones.

De igual manera, las autoridades indican que un total de 11 agentes no están relacionados con alguna actividad delictiva.

Para poder integrar los expedientes, 41 presuntas víctimas fueron contactadas por el Ministerio Público y citadas para compartir más datos sobre su denuncia, únicamente tres han acudido al llamado.

21 detenidos con uniformes y hasta vehículos apócrifos

Durante las averiguaciones por el caso fueron capturadas en flagrancia 21 personas, quienes fueron detenidas junto con dosis de droga, armas de fuego, así como prendas e insignias no oficiales.

Además, para poder hacerse pasar como agentes o elementos de alguna institución de seguridad utilizaban vehículos similares a los usados por las autoridades.


Múltiples vehículos blancos que forman parte de la investigación (FGJEM) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dichas personas fueron identificadas como: Ramón “N”, Adolfo “N”, Brian Yosef “N”, Erick Manuel “N”, Erick “N”, Carlos Eduardo “N”, Sergio “N”, Víctor Manuel “N”, Gustavo “N”, Omar Domingo “N”, José Juan “N”, Néstor “N”, Enrique “N”, Omar “N”, Lucio “N”, Dilyan Citlali “N”, Brandon Azael “N”, Sergio “N”, Roberto “N”, César Iván “N” y Fernando “N”.

“Estos sujetos están relacionados en la comisión de delitos de homicidio, extorsión y robo de vehículo, entre otros”, destaca el reporte.

Fue el pasado 21 de enero que la Fiscalía del Edomex anunció que 10 elementos de la Policía de Investigación fueron suspendidos de sus funciones tras denuncias de presuntos actos de extorsión en Tecámac.

Se trató de un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores, todos ellos adscritos a la Fiscalía Regional del municipio.

