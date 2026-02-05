México

Destapan detalles de ‘Digger’, próxima película de Iñárritu y ‘El Chivo’ Lubezki protagonizada por Tom Cruise

El actor Jesse Plemons compartió su asombro por el peculiar guion de la película, que según él mezcla géneros y sorprende con una sátira tan atrevida como inesperada en el cine actual

Alejandro González Iñárritu dirige 'Digger',
Alejandro González Iñárritu dirige 'Digger', la nueva comedia negra con Tom Cruise, que se estrenará el 2 de octubre (EFE / Infobae México)

El director mexicano Alejandro González Iñárritu prepara el estreno de su próxima película, ‘Digger’, cuyo lanzamiento está previsto para el 2 de octubre de este año, con Tom Cruise como protagonista y un elenco destacado que incluye a Jesse Plemons, Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Riz Ahmed, Sophie Wilde, Robert John Burke y Emma D’Arcy.

Plemons, quien forma parte del reparto, ha descrito el guion como “uno de los más extraños, divertidos y trágicos” que ha leído, resaltando la combinación de géneros del proyecto.

Según el actor en declaraciones a Variety, ‘Digger’ recuerda en algunos aspectos a una versión moderna de ‘Dr. Strangelove’, la sátira de Stanley Kubrick sobre el miedo nuclear y la paranoia en tiempos de la Guerra Fría, aunque aclaró que la cinta evoluciona hacia una dirección propia.

Jesse Plemons destacó la entrega
Jesse Plemons destacó la entrega y capacidad actoral de Tom Cruise durante el rodaje de 'Digger', sorprendiendo al equipo con su actuación (Reuters)

Durante el rodaje, Plemons elogió la actuación de Tom Cruise, destacando su entrega total y su capacidad actoral: “Ver a Tom lanzarse a todo — no con una acción que desafiara a la muerte, sino mostrando plenamente el increíble actor que es — eso fue emocionante”.

Las palabras del actor coinciden con declaraciones previas de González Iñárritu, quien aseguró que Tom Cruise “sorprenderá al mundo” con este papel.

Iñárritu volverá a hacer mancuerna con ‘El Chivo’ Lubezki

El tagline oficial califica la película como “una comedia de proporciones catastróficas”, lo que anticipa una comedia negra marcada por la sátira política, el caos y el humor.

El guion de 'Digger', descrito
El guion de 'Digger', descrito por Jesse Plemons como extraño, divertido y trágico, fusiona varios géneros en una propuesta original (Warner Bros. Pictures)

En la trama, el personaje Digger Rockwell asume el rol de salvador del mundo, intentando resolver desastres que él mismo ocasionó. El filme contará con la colaboración del director de fotografía Emmanuel “El Chivo” Lubezki, quien vuelve a trabajar con Iñárritu tras el éxito alcanzado en Birdman y Revenant.

Hasta el momento, solo se ha publicado un teaser que ofrece un primer vistazo a la estética y el tono de la producción.

La nueva cinta de Iñárritu se estrenará en octubre de 2026 | Crédito: Warner Bros

Talento mexicano de exportación en la pantalla grande

Alejandro González Iñárritu ha consolidado una trayectoria sobresaliente en el cine internacional, distinguiéndose como uno de los directores, guionistas y productores mexicanos más influyentes de las últimas décadas.

Nacido en Ciudad de México en 1963, González Iñárritu inició su carrera en la radio y la publicidad antes de ingresar al mundo del cine, donde su visión artística y su capacidad narrativa han sido reconocidas por la crítica y la industria.

Emmanuel 'El Chivo' Lubezki firma
Emmanuel 'El Chivo' Lubezki firma la fotografía de 'Digger', marcando una nueva colaboración con Iñárritu tras 'Birdman' y 'Revenant' (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

La filmografía de González Iñárritu abarca títulos que han marcado tendencia en el cine contemporáneo. Su ópera prima, Amores perros (2000), obtuvo nominaciones al Oscar y el premio de la Semana de la Crítica en Cannes, y según The Guardian, “redefinió el panorama del cine latinoamericano”.

Posteriormente, dirigió 21 gramos (2003), con la que consolidó su prestigio internacional, y Babel (2006), una coproducción multinacional que le valió la Palma de Oro a Mejor Director en Cannes y siete nominaciones al Oscar.

Alejandro G. Iñárritu posa en
Alejandro G. Iñárritu posa en la sala de prensa con el premio a mejor director por "The Revenant" en los Oscar en Los Angeles el 28 de febrero de 2016 (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

En 2014, el estreno de Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia) marcó un hito en su carrera, al recibir cuatro premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director.

Un año después, The Revenant (2015) lo llevó a obtener su segundo Oscar consecutivo como Mejor Director, hecho que, de acuerdo con The New York Times, lo posicionó entre los cineastas más influyentes del siglo XXI.

