México

Cálculos Renales y agua: cuál es el consumo diario sugerido para reducir las llamadas ‘piedras’ de forma natural

Este diagnóstico representa una de las afecciones urológicas más frecuentes en adultos

Guardar
Cálculos Renales y agua: cuál
Cálculos Renales y agua: cuál es el consumo diario sugerido para reducir las llamadas ‘piedras’ de forma natural (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El diagnóstico de cálculos renales representa una de las afecciones urológicas más frecuentes en adultos.

Estas formaciones sólidas, conocidas comúnmente como ‘piedras’, se producen cuando pequeñas partículas minerales y sales se agrupan en el interior de los riñones o las vías urinarias. El tamaño de un cálculo renal puede variar y, en ocasiones, alcanzar dimensiones que bloquean el flujo de la orina, lo que provoca dolor intenso y complicaciones.

De acuerdo con MedlinePlus, los cálculos pueden alojarse en el riñón o desplazarse hacia los uréteres, la vejiga o la uretra, generando síntomas que van desde molestias leves hasta episodios de dolor agudo. Los especialistas identifican cuatro tipos principales de cálculos renales: de calcio, de ácido úrico, de estruvita y de cistina.

La variante más común es el cálculo de calcio, que suele asociarse con el oxalato, una sustancia presente en diversos alimentos. Otros tipos, como los de ácido úrico, se vinculan con la acidez elevada de la orina, mientras que los de estruvita aparecen tras infecciones urinarias y los de cistina obedecen a condiciones hereditarias.

Cuidados personales y prevención en el hogar para la salud de tus riñones

Cuidados personales y prevención en
Cuidados personales y prevención en el hogar para la salud de tus riñones (Freepik)

Quienes han presentado cálculos renales deben prestar especial atención a los cuidados personales recomendados por especialistas. Según dicho medio digital, el tratamiento y la prevención dependen del tipo de cálculo, pero existen medidas generales que se sugieren para la mayoría de los casos:

  • Aumentar la ingesta de agua y otros líquidos recomendados
  • Modificar la dieta, incrementando algunos alimentos y reduciendo otros
  • Tomar medicamentos prescritos para prevenir la formación de cálculos o para facilitar su expulsión
  • Recolectar la orina para atrapar el cálculo, si así lo indica el profesional de salud

El manejo en casa incluye la observación del color, olor y transparencia de la orina, ya que estos factores pueden alertar sobre la presencia de nuevas complicaciones. El dolor persistente, la sangre en la orina, fiebre, escalofríos o vómitos constituyen señales de alarma que requieren atención médica inmediata.

El papel del agua en la prevención de las ‘piedras’

Uno de los factores más destacados por MedlinePlus en la prevención y el tratamiento de los cálculos renales es la hidratación adecuadaBeber suficiente líquido favorece que la orina se mantenga diluida, lo que reduce la posibilidad de formación de cristales y, por ende, de cálculos.

El agua constituye la mejor opción, aunque también pueden recomendarse bebidas como soda de jengibre, refrescos de lima-limón y jugos de fruta. El objetivo es mantener la orina de color claro, evitando tonalidades amarillo oscuro, que suelen indicar deshidratación. Los expertos advierten que las bebidas con cafeína deben limitarse, ya que pueden acelerar la pérdida de líquidos y favorecer la aparición de cálculos.

Consumo sugerido de agua diario contra las piedras en los riñones

De acuerdo con información publicada por el sitioel consumo diario sugerido para reducir el riesgo de formación de cálculos renales es el necesario para producir al menos dos litros de orina cada 24 horas. Esto equivale a beber una cantidad suficiente de agua durante el día, que puede variar según el peso, la actividad física y el clima.

Los especialistas recomiendan que la orina se mantenga de color claro como indicador de una hidratación adecuada. En términos prácticos, esto suele lograrse bebiendo entre 2 y 3 litros de agua al día, aunque las necesidades específicas pueden ajustarse de acuerdo con las recomendaciones médicas individuales.

Consumo sugerido de agua diario
Consumo sugerido de agua diario contra las piedras en los riñones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación y hábitos recomendados

La dieta cumple un papel fundamental en la prevención de los cálculos renales. Para quienes presentan cálculos de calcio:

  • Reducir el consumo de sal y alimentos procesados ricos en sodio
  • Ingerir de 2 a 3 porciones diarias de alimentos ricos en calcio, como leche, queso o yogur
  • Incorporar cítricos como limones y naranjas, o limonada fresca, por su aporte de citrato
  • Limitar la proteína animal y optar por carnes magras
  • Mantener una dieta baja en grasas

En el caso de los cálculos de ácido úrico, se recomienda evitar alimentos como alcohol, espárragos, carnes de órganos, sardinas y espinaca, así como restringir el consumo de alimentos grasos y preferir una dieta rica en carbohidratos.

El control de la dieta y la hidratación resultan esenciales para disminuir la recurrencia de cálculos renales. Consultar a un profesional de la salud para ajustar el plan alimenticio y la cantidad de líquidos recomendada puede marcar la diferencia en la evolución del paciente.

Cuándo buscar atención médica

El seguimiento profesional es clave ante síntomas como:

  • Dolor intenso en la espalda o el costado
  • Sangre en la orina
  • Fiebre, escalofríos o vómitos
  • Orina con mal olor o aspecto turbio
  • Ardor al orinar

Los nombres alternativos para la condición incluyen nefrolitiasis y cálculos de oxalato o de ácido úrico, y subraya la importancia de atender cualquier señal de alarma.

Temas Relacionados

AguaCálculos renalesRiñonesSaludBeneficiosBienestarmexico-noticiasafecciones urológicasÓrganos vitales

Más Noticias

Convocan a familiares de personas desaparecidas en Morelos para entrevistas y toma de muestras genéticas

En estas jornadas, los allegados pueden aportar información o muestras que apoyan la identificación de seres queridos

Convocan a familiares de personas

BTS Official Light Stick 4: cómo comprar la nueva versión en México y todo lo que incluye

El lanzamiento del artículo exclusivo para la gira mundial genera entusiasmo en la comunidad

BTS Official Light Stick 4:

¡Soraya Montenegro está de regreso! Itatí Cantoral sorprende con video junto a Melissa McCarthy

La actriz mexicana causó revuelo a nivel internacional con su participación especial en un comercial

¡Soraya Montenegro está de regreso!

Qué necesitan los clubes mexicanos para avanzar en la Concacaf Champions Cup

La regla del gol de visitante será clave en la definición de las series de los clubes mexicanos en la Concacaf Champions Cup 2026

Qué necesitan los clubes mexicanos

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 5 de febrero: vehículo descompuesto en Av. Insurgentes al sur

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a Diego “N”, presidente

Detienen a Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco, por extorsión, lo relacionan con el CJNG

El Mini Lic: el capo que quiso ser piloto antes de integrarse al Cártel de Sinaloa

Ven reclutamiento forzado o extorsión del narco como posibles motivos de desaparición de mineros en Sinaloa

Viuda de Javier Valdez critica sentencia de ‘El Mini Lic’ en EEUU: “¿Qué son para este asesino cinco años más?”

FGR destruyó más de 10 toneladas de precursores químicos y drogas tras cateos en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Toñita niega haber hecho insinuaciones

Toñita niega haber hecho insinuaciones sobre el matrimonio de Carlos Rivera con Cynthia Rodríguez

BTS Official Light Stick 4: cómo comprar la nueva versión en México y todo lo que incluye

¡Soraya Montenegro está de regreso! Itatí Cantoral sorprende con video junto a Melissa McCarthy

‘Bulto’ abdominal de Gomita preocupa a fans tras nuevo video en el que presume los resultados de sus 15 cirugías

Qué es la moda genderfluid, estilo adoptado por Esteban Macías que lo colocó al centro de la polémica: “Me gusta la ropa de mujer”

DEPORTES

Mundial 2026: qué promociones existen

Mundial 2026: qué promociones existen para asistir al torneo sin comprar boletos

¿Sin plan para el Super Bowl 2026? Estos son los lugares para ver el partido con fans de los Seahawks y Patriots en CDMX

¿Quién es Aaliyah Farmer? La futbolista mexicana que dejó Tigres por acoso

Qué necesitan los clubes mexicanos para avanzar en la Concacaf Champions Cup

Toluca vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 5 de la Liga Mx