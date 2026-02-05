Bloque del PRD llama a crear frente ciudadano y fortalecer contrapesos democráticos hacia 2027

PRD llamado rumbo 2027 elecciones intermedias (PRD)

Rumbo a las elecciones de 2027, el bloque nacional de partidos locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) convocó a la construcción de un Movimiento-Frente que vaya más allá del histórico Sol Azteca y logre aglutinar a organizaciones de izquierda, colectivos sociales y ciudadanía en general, con el objetivo de impulsar una opción política “confiable, democrática y cercana” para millones de mexicanas y mexicanos.

El pronunciamiento se dio en un contexto marcado por la polarización política y la dificultad para alcanzar acuerdos entre las principales fuerzas del país. Los dirigentes perredistas advirtieron que esta confrontación permanente ha debilitado los contrapesos institucionales y ha generado desconfianza en amplios sectores de la población, por lo que consideraron urgente abrir una nueva etapa de diálogo y reorganización social.

“Resulta indispensable fortalecer los contrapesos democráticos, reconstruir la credibilidad en las instituciones y promover una agenda que coloque en el centro la dignidad humana, la igualdad sustantiva y el bienestar colectivo”, estableció el bloque en un posicionamiento público.

Reconocen contexto complejo del país

Militantes del PRD, reconocen el clima de violencia que continúa afectando la vida cotidiana de los mexicanos (crédito Colprensa)

Los liderazgos locales del PRD reconocieron que México atraviesa una coyuntura compleja, en la que persisten desigualdades estructurales que limitan el acceso efectivo a derechos fundamentales como salud, educación, seguridad y empleo digno.

A ello se suma —señalaron— un clima de violencia que continúa afectando la vida cotidiana de comunidades enteras y una incertidumbre económica que golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.

Ante ello, el bloque se propuso contribuir a la vida nacional mediante la elaboración de propuestas legislativas con enfoque social y el impulso de agendas locales en materia de seguridad, desarrollo y derechos humanos.

El arranque de esta estrategia política tuvo como sede el estado de Oaxaca, en el marco del primer aniversario de la constitución del PRD en esa entidad.

Desde ahí se anunció una serie de acciones orientadas a articular esfuerzos territoriales, fortalecer la presencia del partido en municipios y regiones, y promover políticas públicas que permitan reducir las brechas sociales históricas.

En la reunión participaron dirigentes estatales como Tomás Basaldú, de Oaxaca; Nora Arias, de la Ciudad de México; Evodio Velázquez, de Guerrero; Sergio Prado, de Morelos; Manuel Cambrón, de Tlaxcala; Néstor Santamaría, de Zacatecas, y Ángel Macías, de Michoacán, quienes coincidieron en que el país requiere una izquierda renovada y con capacidad de diálogo.

Nuevos liderazgos

Este bloque busca la formación de nuevos liderazgos ciudadanos (Foto: Facebook/PRDMexico)

Uno de los ejes centrales del Movimiento-Frente será la formación de nuevos liderazgos ciudadanos comprometidos con la ética pública y la transparencia. Los perredistas plantearon tender puentes de diálogo entre sociedad civil, academia y sectores productivos para construir soluciones desde el territorio.

El Sol Azteca consideró que la ruta debe basarse en la “unidad en la diversidad”, escuchar antes de decidir y generar propuestas que nazcan de las comunidades y no de imposiciones cupulares. “El futuro democrático de México se construye desde sus municipios y entidades federativas, mediante la organización ciudadana y la defensa cotidiana de las libertades”, afirmaron.

Finalmente, el bloque convocó a mujeres, juventudes, trabajadores, pueblos originarios, académicos y sectores culturales y productivos a sumarse a esta etapa de organización política con sentido social y visión de largo plazo.

“México necesita esperanza con rumbo, justicia con instituciones sólidas y democracia con ciudadanía activa”, concluyeron los dirigentes perredistas al delinear la ruta hacia 2027.