Así presumía fotos con Sheinbaum el alcalde de Tequila, Jalisco, detenido por vínculos con el CJNG

Diego "N", detenido este jueves, al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando se encontraba en campaña. (Facebook)

Este jueves se dio a conocer la detención de Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco, acusado de extorsión a empresarios tequileros y cerveceros de la región, y de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con él, fueron detenidos tres funcionarios más: se trata de Juan Manuel Pérez sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial y Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas.

Fuerzas federales realizaron 5 órdenes de cateo en distintos domicilios de los municipios de Tequila y Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, donde se cumplimentó la órden de aprehensión que existía en contra de Diego “N”.

Todos los servidores públicos detenidos, presuntamente están relacionados con el CJNG.

¿Quién es Diego “N”?

Diego “N” es el actual alcalde de Tequila, Jalisco, y su periodo termina en 2027. En su cuenta oficial de Facebook, cuenta con una fotografía al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de fecha del 2023, cuando la ahora mandataria se encontraba en campaña para llegar a la presidencia.

Harfuch dio detalles sobre la detención. (Presidencia)

Llegó al cargo postulado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Sobre su vida personal y profesional no hay mucha información. La Fiscalía Anticorrupción recibió varias denuncias contra él, algunas de ellas fueron presentadas por el cierre del Museo Nacional del Tequila, que se realizó sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

En mayo del año pasado, fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado tras la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, quienes, en el evento, proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG.

Omar García Harfuch dio a conocer, por medio de sus redes sociales, que la detención se dio bajo la Operación Enjambre.

Diego “N” es investigado por encabezar esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras y las autoridades señalan que lideraba una red de corrupción dentro del ayuntamiento, dedicada al cobro ilegal a empresarios y al desvío de recursos públicos.