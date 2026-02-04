México

Majo Aguilar confirma nuevo romance a casi un año de terminar con Gil Cerezo, vocalista de Kinky

La cantante ha decidido proteger los detalles de su reciente relación, apostando por el equilibrio y la reserva tras su ruptura con Gil Cerezo y los aprendizajes que dejó esa historia

Majo Aguilar prioriza la discreción
Majo Aguilar prioriza la discreción en su vida sentimental y profesional tras su ruptura con Gil Cerezo, alejándose del foco mediático.

La nueva etapa de Majo Aguilar resalta por una mayor discreción, madurez y nuevos comienzos en su vida sentimental y profesional, pues tras su ruptura con Gil Cerezo en 2023, la cantante ha reconocido que atraviesa un momento personal y renovado, alejándose de la exposición mediática y priorizando la gestión reservada de su intimidad.

Además, ha optado por proteger los detalles de su nueva relación sentimental, una decisión que responde a los aprendizajes obtenidos de su pasado.

“Ya empecé una relación y estoy muy contenta. Ahí pongo de repente unos... Como que corto la cara. Lo bonito es que se tiene que cuidar y no presionar nada. Y que sea todo tranquilo”, señaló.

Y agregó: “Voy compartiendo poquito, vamos poquito a poquito. Pero sí, es una persona muy linda”.

La cantante Majo Aguilar inicia
La cantante Majo Aguilar inicia una nueva relación sentimental y protege los detalles para preservar su intimidad en esta etapa de su vida.

Ruptura y aprendizaje con Gil Cerezo

Al referirse al fin de su vínculo con Gil Cerezo, vocalista de Kinky, Majo Aguilar fue enfática al rechazar rumores de infidelidad: “No (hubo infidelidad), nuestra relación fue muy bella, y ahora, aunque terminó, seguimos en los mejores términos, una conversación cordial porque ya sabes, los ajustes de cuando se termina una relación”, expresó en una transmisión en vivo en TikTok.

La artista afirmó que ese ciclo estuvo marcado por el respeto y el aprendizaje mutuo, y que ambos mantienen una relación cordial tras la separación.

En el plano familiar, la inminente boda religiosa de Ángela Aguilar con Christian Nodal ha generado expectativas. No obstante, la cantante aclaró recientemente que no ha recibido invitación para el evento, aunque mantiene los mejores deseos para su prima: “No, yo no tengo una invitación, pero siempre desear lo mejor del corazón a todos y te digo más si es familia”, declaró.

Majo Aguilar niega infidelidad en
Majo Aguilar niega infidelidad en su relación con Gil Cerezo y afirma que ambos mantuvieron respeto y cordialidad tras la separación.

Exposición en redes y especulaciones

La atención sobre la vida sentimental de Majo Aguilar creció a partir de la publicación, en enero, de varias fotografías junto a un hombre vestido con gorra y camiseta amarilla, cuyo rostro permaneció oculto. Estas imágenes despertaron comentarios y comparaciones con Christian Nodal. Semanas después, la cantante reconoció que atraviesa una nueva relación, pero decidió resguardar aún más los detalles.

Decisiones respecto a la pareja

  • No ha revelado el nombre ni el rostro de su nueva pareja.
  • Al ser consultada por la profesión de su acompañante, se limitó a responder: “Sí, también está bien”, sin ofrecer datos adicionales.
  • Sostiene que el equilibrio entre éxito profesional y madurez afectiva requiere separar lo público de lo privado.

