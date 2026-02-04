México

Lorde dona más de 200 mil dólares para apoyar a inmigrantes en Minnesota, estado santuario para mexicanos

En una historia de Instagram, la cantante mostró la palma de su mano con la frase “ICE OUT” (Fuera ICE), en alusión al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas

A través de sus redes sociales, la intérprete confirmó que destinó todas las ganancias obtenidas por la venta de mercancía oficial en Minneapolis a organizaciones locales de defensa migrante.

En 2013, Lorde irrumpió en la escena musical con “Royals”, single de su álbum debut donde cantaba: “En un pueblo destrozado, sin envidia de códigos postales”. A más de una década de distancia, la artista neozelandesa ha reafirmado su sentido de pertenencia con una comunidad minoritaria.

La cantante anunció la donación de más de 200 mil dólares para apoyar a organizaciones que defienden a inmigrantes en Minnesota, entidad considerada un estado santuario de facto, con especial impacto en comunidades mexicanas.

La artista Lorde anuncia la donación de $204,000 recaudados de la venta de su mercancía en Minneapolis a organizaciones de derechos y defensa de inmigrantes

Lorde dona más de 200 mil dólares a organizaciones proinmigrantes

A través de sus redes sociales, la intérprete confirmó que destinó todas las ganancias obtenidas por la venta de mercancía oficial en Minneapolis a organizaciones locales de defensa migrante. En total, el monto asciende a 204 mil dólares.

“Estoy donando nuestra recaudación de mercancía (merch) en Minneapolis (204 mil dólares) al Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota (MIRAC) y la Red de Defensa del Inmigrante”.

El anuncio ocurrió en un contexto de creciente tensión por las políticas migratorias en Estados Unidos y se interpretó como un respaldo directo a las comunidades que enfrentan procesos de deportación y criminalización.

Crítica directa de Lorde contra ICE

La donación se acompañó de un mensaje político explícito. En una historia de Instagram, Lorde mostró la palma de su mano con la frase “Fuera ICE” (ICE OUT), en alusión al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La postura de la cantante se suma a una ola de pronunciamientos desde la industria del entretenimiento. En fechas recientes, figuras como Mark Ruffalo también cuestionaron públicamente las políticas migratorias durante ceremonias de premiación, incluido su discurso en los Globos de Oro, donde criticó a Donald Trump y a su gobierno.

El anuncio ocurrió en un contexto de creciente tensión por las políticas migratorias en Estados Unidos.

¿Por qué Minnesota es considerado un estado santuario?

Minnesota no cuenta con una declaratoria estatal formal, pero es identificado como estado santuario de facto debido a sus políticas locales. Ciudades como Minneapolis limitan la cooperación entre autoridades municipales y agencias federales como ICE.

Entre las medidas destacan la prohibición de preguntar por el estatus migratorio, la negativa a retener personas solo por solicitudes administrativas de ICE y el enfoque en la seguridad pública general, no en la aplicación de leyes migratorias. Estas políticas buscan generar confianza comunitaria y permitir que los inmigrantes denuncien delitos sin temor a la deportación.

Lorde, cuyo nombre real es Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, es una de las artistas más influyentes del pop contemporáneo.

¿Quién es Lorde y por qué importa su postura?

Lorde, cuyo nombre real es Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, es una de las artistas más influyentes del pop contemporáneo. Alcanzó fama mundial con Pure Heroine (2013) y el éxito “Royals”, y consolidó su prestigio con Melodrama (2017) y Solar Power (2021).

Su relevancia internacional amplifica el impacto de su mensaje. La donación y su crítica a ICE refuerzan el papel de figuras públicas en debates sociales clave y colocan nuevamente el tema migratorio en el centro de la agenda cultural y mediática en Estados Unidos.

