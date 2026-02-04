México

“Denuncias hay, lo que no quieren es investigar”: Xóchitl Gálvez contradice a Sheinbaum sobre caso de Adán Augusto López

La excandidata presidencial que el senador solo renunció como coordinador de Morena, pero aún cuente con fuero

Guardar
Xóchitl Gálvez reveló cómo comenzó
Xóchitl Gálvez reveló cómo comenzó su vida fit. | X- Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, exsenadora y excandidata presidencial de la oposición, criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no hay ninguna investigación en contra del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, ante la polémica que se generó por la renuncia del senador como coordinador de dicho partido en la Cámara Alta.

En su cuenta de X, Gálvez Ruiz publicó un fragmento de la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, del momento en que la mandataria es cuestionada sobre el senador y responde que no hay denuncias ni investigaciones en su contra, tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Ante esto, la exsenadora de oposición afirmó que “queda claro” que las autoridades no investigan a López Hernández, acusando que sí hay denuncias en contra del morenista.

Asimismo, reprochó que el también exgobernador de Tabasco solo renunció como coordinador de Morena en el Senado, pero aún cuenta con fuero.

“Presidenta, nos queda claro que Adán Augusto no es investigado, denuncias hay, lo que no quieren es investigar. Deja la coordinación pero no el fuero”, dijo en el video.

Ayer, la presidenta Sheinbaum Pardo negó la existencia de denuncias por corrupción contra Adán Augusto López Hernández, asegurando que su gobierno no tiene conocimiento de investigaciones que esté llevando acabo la Fiscalía General de la República ni ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Señaló que las versiones sobre supuestas denuncias han surgido solo en notas periodísticas y afirmó que cualquier persona puede presentar una denuncia si así lo desea, insistiendo en que no hay procedimientos abiertos en su contra.

Sheinbaum destacó que la decisión de López Hernández de dejar la coordinación fue personal y que permanecerá como senador, enfocado en apoyar la operación política de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

“Hay que informarse bien. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga casos dentro del gobierno de México, previos o ahora, no tiene la Secretaría ninguna denuncia, si hay alguien que quiera presentar alguna denuncia pues que la presente, pero no tiene ninguna denuncia

“La Fiscalía, hasta donde nosotros sabemos, y sino que la fiscal lo mencione, no tiene ninguna investigación, por más que salga en los medios, que nosotros sepamos no tiene ninguna investigación”, puntualizó.

El domingo pasado, López Hernández anunció su renuncia como coordinador de Morena en el Senado. Descartó buscar cargos diplomáticos y afirmó que trabajará en territorio, especialmente en regiones estratégicas para el partido.

Senadores de Morena presentan a Ignacio Mier como coordinador

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que el Grupo Parlamentario de Morena eligió al senador Moisés Ignacio Mier Velazco como su nuevo coordinador.

Durante el anuncio, la legisladora felicitó a Mier Velazco por su nombramiento y reconoció la labor desempeñada por Adán Augusto López Hernández, quien fungió como coordinador del grupo y presidente de la Junta de Coordinación Política.

Temas Relacionados

Xóchitl GálvezClaudia SheinbaumAdán Augusto López Hernándezmexico-noticias

