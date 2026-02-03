México

“Hay que informarse bien”: Sheinbaum niega denuncias contra Adán Augusto López por corrupción

La presidenta dijo que el senador fue quien decidió dejar su cargo como coordinador de bancada y ayudar en territorio

Sheinbaum indicó que no hay
Sheinbaum indicó que no hay investigaciones por corrupción en contra de Adán Augusto López. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que haya denuncias por corrupción en contra de Adán Augusto López Hernández, senador de Morena, quien el domingo pasado renunció como coordinador del grupo parlamentario de ese partido en la Cámara Alta.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria minimizó que “han salido notas periodísticas” al respecto, asegurando que su gobierno no tiene conocimiento sobre denuncias en contra del legislador ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Al ser cuestionada sobre si el caso del senador “tiene un desgaste político”, respondió que el senador fue quien tomó la decisión de dejar su cargo como coordinador y ayudar en el territorio, por lo que será la gente serán quien lo evalúe.

“¿Cuáles investigaciones? Han salido notas periodísticas, pero no hay que yo sepa y en todo caso que diga la Fiscalía si hay investigaciones. Él toma la decisión de dejar la coordinación del Senado y va a ayudar en el territorio", puntualizó en Palacio Nacional.

Respecto a la designación de Ignacio Mier Velasco como sustituto de López Hernández, indicó que respeta la decisión de los senadores de Morena y aprovechó para agradecer a los legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista de México (PVEM).

“Es una decisión de los senadores de Morena, nosotros somos muy respetuosos. Además quiero agradecer a los diputados del Movimiento, son Morena, PT, Verde. Van a escuchar el discurso del 5 de enero, la cantidad de reformas que se han aprobado, que contrario a lo que dice la oposición, que generan mucha incertidumbre, dan mucha certidumbre”, abundó.

