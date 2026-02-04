México

¿Damián Alcázar murió? La verdad detrás del rumor que sacudió las redes sociales

Actualmente, el histrión promociona la serie ‘El Mochaorejas’, de la plataforma Vix, basada en un caso policiaco real en México

Actualmente, Damián Alcázar promociona la serie 'El Mochaorejas', de la plataforma Vix. (Canal Once / YouTube)

Damián Alcázar se suma a una larga lista de celebridades que han sido dadas por muertas. El actor, quien actualmente promociona la serie El Mochaorejas, de la plataforma Vix, fue el centro de un rumor que generó zozobra en su entorno cercano y su amplia comunidad digital.

Trends, herramienta de Google que analiza la popularidad de términos de búsqueda, temas y noticias a nivel mundial o local, registró un aumento puntual de intención de búsqueda sobre el histrión mexicano.

El origen del rumor

Alcázar no solo es un referente en el cine y series, también en plataformas digitales, a pesar de que ha negado interactuar en ellas. Su afinidad pública al movimiento de la Cuarta Transformación y su afiliación a Morena lo han convertido en un líder de opinión para el hueste del partido político fundado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, afirmaciones hechas a su nombre suelen dividir opiniones y le han dado una excesiva notoriedad pública que recientemente derivó un rumores falsos sobre su fallecimiento.

Mediante una publicación en Facebook en un perfil asociado a Alcázar, fue compartida una imagen ampliamente difunda en plataformas digitales donde se informaba sobre su deceso: “Anda circulando esta imagen, todo falso no hagan caso”, se lee.

Sin embargo, no fue el único tema que abordado por la cuenta. En publicaciones posteriores, cuestionó el uso de Inteligencia Artificial para crear montajes con la finalidad de impulsar una narrativa contraria a los ideales políticos del actor.

El actor Damián Alcázar desmiente categóricamente los rumores falsos sobre su fallecimiento mediante una imagen que circula en redes sociales, aclarando que la información es incorrecta (Damián Alcázar / Facebook)

En febrero de 2025, Damián Alcázar negó tener redes sociales tras ser vinculado a una serie de expresiones críticas en contra de Morena: “No tengo redes sociales. No quiero converger (allí), no tengo tiempo para eso”.

Hasta el momento, tanto el entorno cercano y asociaciones de actores en México no se han pronunciado sobre los rumores que circularon en redes sociales. Mientras tanto, Damián Alcázar recientemente sostuvo un diálogo con Televisa, donde agradeció la respuesta de la audiencia a su nueva serie.

El estreno de ‘El Mochaorejas’

Al margen de las polémicas que rodean a Damián Alcázar, de acuerdo con Vix, el estreno de El Mochaorejas registró 2.8 millones de horas de consumo en su semana de estreno.

El elenco platicó con la prensa sobre el proyecto (Zurisaddai González/Infobae)

Claves de la serie y su trama

La serie narra la historia real de Daniel Arizmendi López. La producción se centra en cómo este secuestrador se convirtió en uno de los criminales más sanguinarios y buscados en México durante la década de los años 90.

  • El personaje y sus métodos: Daniel Arizmendi, apodado “El Mochaorejas”, ganó infamia por cortar las orejas de sus víctimas para presionar a las familias y exigir rescates millonarios.
  • Contexto de impunidad: La serie retrata la ola de secuestros que paralizó a México a mediados de los 90, destacando la corrupción policial y de las instituciones que permitieron a Arizmendi operar durante tanto tiempo.
  • Investigación y captura: La trama sigue los esfuerzos para capturar a Arizmendi, quien fue finalmente detenido en agosto de 1998 en el Estado de México y sentenciado a cientos de años de prisión.
  • Elenco y producción: Está protagonizada por Damián Alcázar (en el papel de Arizmendi), cuenta con 8 episodios y está basada en una investigación periodística de Olga Wornat.
  • Enfoque: La serie busca retratar el contexto social y el dolor de las víctimas, evitando glorificar la violencia, según los reportes de su estreno.

