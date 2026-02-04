México

Cómo crear un iluminador casero con aceite de almendras y lograr un acabado profesional

Desde versiones ligeras hasta opciones cremosas, las fórmulas hechas en casa permiten ajustar textura e intensidad

Guardar
Mezclar ingredientes fáciles de conseguir,
Mezclar ingredientes fáciles de conseguir, como aceite de almendras y sombra clara, ayuda a conseguir ese brillo sutil y fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la preferencia por productos de belleza artesanales ha crecido entre las personas que buscan una alternativa más saludable y personalizda para el cuidado facial.

En el caso del iluminador casero, existen varias opciones con aceite de almendras que se han convertido en aliados para quienes desean realzar la luminosidad de su piel, pero buscan evitar los ingredientes sintéticos y controlar la intensidad del brillo.

Preparar iluminador en casa permite
Preparar iluminador en casa permite personalizar el tono y la textura, adaptando la intensidad del brillo a cada tipo de piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué elegir un iluminador casero?

La decisión de preparar un iluminador en casa permite personalizar el tono, ajustar la textura y reducir el uso de químicos. Además, el proceso resulta más económico en comparación con los productos comerciales y ofrece la posibilidad de experimentar con mezclas adaptadas a cada tipo de piel.

Para crear un iluminador sencillo, basta con reunir aceite de almendras, pigmento en polvo y un recipiente pequeño. El aceite actúa como base hidratante, mientras que el pigmento —ya sea mica o una sombra de ojos clara— determina el tono y la intensidad del brillo.

Sin embargo, existen otras variantes que incluyen el uso de crema hidratante o base de maquillaje para quienes prefieren un acabado menos oleoso.

El aceite de almendras aporta
El aceite de almendras aporta hidratación mientras que el pigmento en polvo determina el tono y la intensidad del iluminador casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones de recetas con aceite de almendras

1. Iluminador fluido clásico

  • Una cucharada de aceite de almendras
  • Una cucharadita de pigmento en polvo (mica o sombra clara)

Mezcla ambos ingredientes hasta lograr una pasta homogénea. Si buscas una textura más líquida, añade más aceite. Para un resultado más denso, incorpora menos cantidad.

2. Versión con crema hidratante

  • Media cucharada de aceite de almendras
  • Media cucharada de crema hidratante
  • Pigmento en polvo al gusto

Esta opción aporta un extra de nutrición y es ideal para pieles secas.

3. Iluminador con base de maquillaje

  • Una pequeña cantidad de base líquida
  • Una pizca de aceite de almendras
  • Sombra de ojos clara triturada

Permite mayor fijación y un acabado más sutil.

El uso de iluminador casero
El uso de iluminador casero resulta más económico y facilita evitar ingredientes sintéticos presentes en opciones comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para la elaboración y la aplicación

El paso clave para obtener un resultado uniforme es mezclar bien los ingredientes, asegurándose de que no queden grumos. Se recomienda ajustar la textura según la preferencia personal y verificar la consistencia antes de aplicar en el rostro.

La aplicación debe realizarse sobre la base de maquillaje o después de la crema hidratante. Los expertos aconsejan situar el producto en puntos estratégicos: pómulos, arco de la ceja y puente de la nariz.

El resultado se modula al aplicar capas finas y difuminar suavemente con brocha o dedos, evitando líneas marcadas.

El aceite de almendras aporta
El aceite de almendras aporta hidratación mientras que el pigmento en polvo determina el tono y la intensidad del iluminador casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y recomendaciones finales

Antes de utilizar cualquier fórmula, se recomienda probar el producto en una pequeña zona de la piel para descartar reacciones adversas. Esta práctica garantiza la seguridad y la compatibilidad dermatológica del preparado casero.

El uso de iluminadores no es exclusivo de la actualidad, pues los polvos brillantes para destacar el rostro tienen antecedentes históricos y siempre han buscado potenciar la belleza natural.

Hoy la tendencia del “efecto cara lavada” inspira a muchas personas a elegir fórmulas caseras, apostando por un brillo discreto y saludable.

Temas Relacionados

BellezaIluminador CaseroAceite De AlmendrasCosmética NaturalCuidado FacialBelleza Artesanalmexico-noticias

Más Noticias

Ecatepec: detienen a dos hombres por vender hidrocarburo en vía pública

Se presume que la venta podría estar controlada por una célula criminal en Jalisco

Ecatepec: detienen a dos hombres

¿Funciona tomar aceite de oliva con limón para eliminar cálculos en la vesícula? Esto dice la ciencia

Un estudio de la revista científica Dialnet señala que estos ingredientes pueden brindar beneficios particulares a la salud biliar

¿Funciona tomar aceite de oliva

Natalie Imbruglia anuncia primera fecha para su concierto en la CDMX

La cantante australiana reveló que habrá una invitada especial para uno de sus eventos musicales en la capital del país

Natalie Imbruglia anuncia primera fecha

Asaltan con violencia al diputado Juan Carlos Barragán en Guerrero: robaron su vehículo y pertenencias

El morenista se encontraba en una gasolinera en Zihuatanejo

Asaltan con violencia al diputado

Carlos Trejo insulta a Eugenio Derbez y asegura que sus personajes los creó el fallecido Gus Rodríguez

El ‘Cazafantasmas’ sostuvo que ‘Armando Hoyos’ y los programas de Derbez nacieron del talento de Gus Rodríguez, abriendo una conversación sobre el reconocimiento en la industria del entretenimiento en México

Carlos Trejo insulta a Eugenio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asaltan con violencia al diputado

Asaltan con violencia al diputado Juan Carlos Barragán en Guerrero: robaron su vehículo y pertenencias

El “Radio-13”, miembro de Los Chapitos detenido por el ataque contra diputados de MC, fue funcionario en Culiacán

Marina capturó a seis presuntos integrantes de Los Mayos con armamento en Sinaloa

EEUU destaca envío de líder del Cártel de Sinaloa y el CJNG en la tercera entrega masiva

FGR inició investigación tras el aseguramiento de granadas, drogas y armas en los municipios de Cotija y Tacámbaro

ENTRETENIMIENTO

Natalie Imbruglia anuncia primera fecha

Natalie Imbruglia anuncia primera fecha para su concierto en la CDMX

Carlos Trejo insulta a Eugenio Derbez y asegura que sus personajes los creó el fallecido Gus Rodríguez

Kenia Os anuncia listening party en el Palacio de los Deportes: venta, preventa y más

Afirman que Paulina Rubio está deprimida y su hijo con Colate podría ir a un internado

Sobrina de Maribel Guardia asegura ser testigo de las agresiones entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa

DEPORTES

Alan Mozo se perdería el

Alan Mozo se perdería el resto del Clausura 2026 con Pachuca por una fractura

¿Cómo juega Christian Ebere, estrella africana que Cruz Azul estaría a punto de sumar a su ofensiva?

Remodelación del Estadio Azteca: así se ve la nueva estructura exterior que cambiará la imagen del recinto

Antoine Griezmann intercambió camisetas con Obed Vargas: así fue recibido el mexicano por su ídolo

Mamá de Julio César Chávez Jr. confesó que temió por la vida de su hijo tras su detención en EEUU: “Me asusté”