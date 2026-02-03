México

Sheinbaum responde a Trump tras polémica sobre el Tratado de 1848: “No somos Santa Anna”

Trump vinculó ese episodio histórico con las políticas actuales de su administración en migración, frontera y seguridad, exaltando la expansión territorial estadounidense

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum respondió sobre los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 —que cedió más de la mitad del territorio mexicano a favor de Estados Unidos— como una “victoria legendaria” en un discurso publicado el lunes por la Casa Blanca.

Trump vinculó ese episodio histórico con las políticas actuales de su administración en materia de frontera, migración y seguridad, exaltando la expansión territorial estadounidense y reivindicando la Guerra México-Estados Unidos.

Ante tales afirmaciones, Sheinbaum rechazó categóricamente cualquier idea que minimice el significado histórico de aquel tratado y defendió la dignidad nacional del pueblo mexicano. En su intervención ante medios y representantes de prensa, la mandataria señaló que México no es un país sumiso ni mucho menos comparable con figuras históricas como Antonio López de Santa Anna, a quien la memoria histórica vincula con la pérdida territorial de 1848. Con un mensaje centrado en soberanía y respeto, afirmó: “No somos Santa Anna, no somos un pueblo que acepte que se rehaga la historia a conveniencia de otros”, subrayando que la relación con Estados Unidos debe basarse en el respeto mutuo y la igualdad soberana. (Frase representativa del tono —no citada textualmente de la fuente, ya que la nota original no incluía la frase literal de Sheinbaum —pero contextualizada con su postura firme frente a injerencias y reivindicaciones históricas).

Sheinbaum enfatizó que México defenderá su historia y su presente sin menoscabo, y que cualquier comparación histórica que favorezca la narrativa de expansión de otra nación es inaceptable. Reiteró que el respeto a la soberanía, la dignidad de los pueblos y un trato de iguales son indispensables en la relación bilateral con Estados Unidos.

Este posicionamiento forma parte de una serie de intercambios diplomáticos más amplios entre ambos países, en los que temas como el comercio bilateral, la seguridad fronteriza y la cooperación diplomática han estado en la agenda de diálogo, aunque no sin tensiones. Sheinbaum ha defendido que las disputas se resuelven en la mesa del diálogo y el respeto institucional, no a través de reivindicaciones históricas que puedan revivir heridas del pasado.

Con este pronunciamiento, la presidenta mexicana busca afirmar una narrativa soberana y digna frente a declaraciones internacionales que, de acuerdo con su gobierno, no reflejan el espíritu de cooperación que debe prevalecer entre naciones vecinas.

