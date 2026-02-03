Sarampión en México al 3 de febrero: suman 7 mil casos y estos son los grupos de edad con más contagios

La Secretaría de Salud informó que México suma 7 mil 909 casos acumulados de sarampión, con 107 nuevos contagios durante ese día, confirmando la persistencia del brote en distintas regiones del país.

En su informe diario del brote de sarampión en México con corte al 30 enero de 2026, la dependencia detalló que el grupo de edad más afectado corresponde a niñas y niños de 1 a cuatro años, con mil 205 casos registrados.

El segundo grupo de edad con más casos, es el de cinco a nueve años con 953 casos y el grupo de adultos de 25 a 29 años, que reporta 853 contagios.

En términos de incidencia, los menores de un año presentan la tasa más alta, con 46.88 casos por cada 100 mil habitantes.

Los grupos de 1 a 4 años y de 5 a 9 años reportan tasas de 14.06 y 9.00, respectivamente, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad en la población infantil.

Sarampión suspende clases presenciales en dos estados

El brote ha impactado directamente la vida escolar: municipios de Jalisco y Aguascalientes suspendieron clases presenciales en al menos 15 escuelas de educación básica, afectando a cientos de estudiantes y docentes.

En Aguascalientes, la suspensión se mantiene en todos los planteles con casos confirmados, sin fecha definida para el retorno a clases.

En Jalisco, la Secretaría de Educación reportó un aumento de 10 a 15 escuelas afectadas, con medidas que van desde el cierre total de planteles hasta la suspensión en grupos específicos.

El incremento de contagios se vinculó con la relajación de medidas preventivas durante el invierno, y los casos se distribuyen en varios municipios.

¿Qué es el sarampión y cómo se contagia?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, transmitida por gotitas de saliva al toser o estornudar una persona infectada.

Los síntomas principales incluyen fiebre, congestión nasal, ojos rojos o irritados, manchas blancas en la boca y erupción cutánea que comienza en la cara y se extiende al cuerpo.

Esta enfermedad puede causar complicaciones graves, sobre todo en menores sin esquemas completos de vacunación y personas con defensas bajas.

La principal medida de prevención es la vacunación. La triple viral (SRP) protege contra sarampión, rubéola y paperas y se aplica en la infancia.

La doble viral (SR) está recomendada para adolescentes y adultos sin esquema completo.

Las autoridades refuerzan protocolos y la suspensión de clases busca frenar el avance del brote y proteger la salud de la comunidad escolar.

OPS revisará en abril estrategia de México contra contagio de sarampión

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) revisará la estrategia de México para combatir el contagio de sarampión, debido al aumento de casos registrados en el país.

La Secretaría de Salud informó que se sostendrán reuniones técnicas con expertos de la OPS para evaluar las acciones implementadas y fortalecer la vigilancia epidemiológica, la vacunación y la respuesta ante brotes.

La revisión busca identificar áreas de mejora en la cobertura vacunal y en la detección oportuna de casos. México ha experimentado un repunte significativo de sarampión en varias entidades, lo que llevó a la OPS a ofrecer acompañamiento y asesoría técnica.

Las autoridades mexicanas destacaron su disposición a colaborar con organismos internacionales para controlar la propagación del virus y proteger a la población, especialmente a los grupos más vulnerables.