Qué pasará con la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX tras la inauguración del Tren Interurbano hasta Observatorio

Así avanza la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX (Cortesía SNT Movilidad Urbana X @SntVTC)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, inauguró el Tren Interurbano México - Toluca hasta la terminal Observatorio, con ello ya están operando las siete estaciones que componen el recorrido de 57.7 kilómetros. Uno de los puntos más importantes del Tren El Insurgente es la terminal Observatorio, pues ahí conectarán con otros medios de transporte, como con el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

El transbordo con la Línea 1 del Metro CDMX ya está en funciones, tras la renovación de la línea rosa; sin embargo, no será la única línea que facilitará el acceso al Tren Interurbano, sino que se proyecta en el futuro que la Línea 12 llegue hasta el poniente de la capital con la ampliación de la línea dorada.

Y es que, a 10 años desde que empezó el proyecto de ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX, los avances han sido lentos, por ello se ha cuestionado qué pasará con esta obra que se pretendía entregar a la par que el Tren Toluca.

¿Cómo va la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX hasta Observatorio?

Inauguraron el Tren Interurbano México - Toluca, pero seguirán las obras relacionadas a la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX. Crédito:X/@TrenesMX

Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, explicó en conferencia de prensa que pese a la inauguración del Tren El Insurgente, en los alrededores de la terminal seguirán algunas obras complementarias, como es el caso de la Línea 12 del Metro CDMX.

Explicó cuáles son los accesos habilitados en la terminal Observatorio: “Hoy 2 de febrero, ¿Qué es lo que ya podrán hacer las y los usuarios? precisamente tenemos el andén del tren, la Línea 1 estas pasarelas son sus escaleras y elevadores permiten esta conexión, así como con el CETRAM provisional oriente y poniente"

Indicó que el túnel y el acceso a nivel del CETRAM Observatorio estarán concluidos durante el segundo semestre de 2026. En ese periodo estará operativo el pasillo que permitirá una conexión directa entre la estación del tren y la Línea 1 del Metro.

El Tren Interurbano tendrá conexión con la Línea 1 y 12 del Metro CDMX (Luz Coello/ Infobae México)

“En el segundo semestre de 2026 se terminará el túnel, también el acceso a nivel del CETRAM, ya será el CETRAM permanente manteniendo una conexión directa entre la estación del tren y la Línea 1 del Metro”.

En cuanto a las obras de la línea dorada, recordó que avanza la fase de excavación y construcción de la Línea 12 para que llegue a Observatorio. Adelantó que el túnel hasta esta zona ya fue terminado.

“En la planta completa, que estamos en obra, de hecho ya se terminó el túnel de la Línea 12 y ya continúa el trabajo en estaciones, llegará aquí la estación de la Línea 12 que permite una conexión directa en túneles de Línea 1, Línea 12 y el tren con las pasarelas”.

Hasta el momento no hay una fecha exacta para la conclusión de la ampliación de la línea dorada.

Así luce la terminal Observatorio del Tren Interurbano previo a su apertura (Cortesía SNT Movilidad Urbana X @SntVTC)

SICT reconoce retrasos en la obra de la Línea 12 del Metro

El proyecto de ampliación de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México sigue registrando un avance menor al esperado, pese a la asignación de recursos y los compromisos asumidos por las autoridades. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la obra enfrenta limitaciones técnicas que han ralentizado el proceso, retrasando su posible finalización y prolongando la incertidumbre sobre su inauguración oficial.

La lentitud del avance, reconocida públicamente por Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT, quedó evidenciada en los últimos reportes de octubre de 2025: según datos oficiales, hasta esa fecha faltaba por excavar aproximadamente 30 metros de túnel, una distancia crucial cuyo trayecto discurre por terrenos de relleno antrópico bajo edificaciones existentes.

El funcionario especificó que este segmento exige una metodología particularmente cautelosa. El proceso consiste en inyectar concreto para rigidizar la sección, antes de proseguir con la excavación, lo que, en sus palabras, ha derivado en un ritmo de apenas “un metro o metro y medio durante cuatro semanas”. Esta dinámica contrasta severamente con lo habitual en otras zonas, donde los avances mensuales solían alcanzar varias decenas de metros.