Paulina Rubio contrademanda a Colate por dar a conocer información de su hijo y pide que dejen de convivir

La intérprete solicita al tribunal que su exesposo entregue una lista de las personas involucradas en la difusión de datos sensibles y el pago de una sanción económica por romper acuerdos judiciales previos

La decisión judicial en Estados Unidos permite que Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio y 'Colate', declare en la disputa de custodia (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La extensa y tensa disputa legal entre Paulina Rubio y su exesposo Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como “Colate”, ha experimentado un giro determinante tras la reciente decisión de la justicia de Estados Unidos: el hijo de la pareja, Andrea Nicolás, de 15 años, declarará ante el tribunal que evalúa la custodia.

Este movimiento judicial coincide con nuevas maniobras procesales iniciadas por la cantante, quien ahora contrademanda a su expareja por la supuesta filtración de información sensible relativa a la seguridad de su hijo.

La resolución judicial que permite que Andrea Nicolás brinde su testimonio ante la jueza ha sido aceptada tanto por Rubio como por Vallejo-Nájera, una medida que, según la prensa española, podría resultar determinante para resolver la prolongada disputa de custodia.

Paulina Rubio contrademanda a Nicolás Vallejo-Nájera por presuntamente filtrar información sensible que podría afectar la seguridad de su hijo (Europa Press)

Las autoridades buscan así conocer de manera directa la visión del menor no solo sobre los desacuerdos persistentes entre sus padres, sino también ante la presencia en el expediente de recientes acusaciones de altercados físicos con su madre.

La contrademanda de ‘La chica dorada’

En este escenario, Paulina Rubio presentó ante los tribunales una nueva moción de emergencia. Según el programa español Fiesta, solicitó medidas estrictas para resguardar la confidencialidad de las personas responsables del cuidado del menor, argumentando que la difusión de esos datos constituiría un riesgo para la integridad de su hijo.

La jueza escuchará por primera vez el testimonio directo del menor Andrea Nicolás, aspecto considerado clave para resolver la custodia (Instagram / @colatenicolas)

En palabras del mencionado medio: “Prohíben que se haga pública la difusión de esos datos porque vienen unas cosas muy concretas del niño que no se pueden hablar y además nadie debería tener acceso a esos documentos”.

La demanda adicional de Rubio incluye la solicitud de que “Colate” entregue una lista completa de las personas con quienes compartió la información y que reciba una sanción económica por haber contravenido acuerdos judiciales previos.

También exige la suspensión temporal de la convivencia entre padre e hijo hasta que se garantice el cese de la exposición pública del menor, la prohibición para que Vallejo-Nájera comente el caso ante los medios y el pago de los costos legales generados por estos hechos.

Desde el divorcio formalizado en 2014, el conflicto legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera ha girado en torno no solo a la custodia de Andrea Nicolás, sino también al pago de una pensión alimenticia.

Rubio presenta una moción de emergencia solicitando proteger la identidad de los cuidadores legales de Andrea Nicolás ante el tribunal

La magnitud y la duración del proceso judicial han transformado las comparecencias y la participación de abogados en una constante dentro de la relación entre ambos.

La vida personal de la intérprete mexicana ha estado bajo una discreción estricta respecto de sus hijos. Rubio ha evitado declaraciones públicas y se ha adherido a los acuerdos sustentados judicialmente, motivada por salvaguardar la privacidad y el bienestar de sus hijos.

Dos ex esposos y dos hijos, el drama legal de Paulina Rubio

En términos biográficos, el primer matrimonio de Paulina Rubio comenzó en mayo de 2007 tras dos años de relación con Vallejo-Nájera, celebración que tuvo lugar en la Riviera Maya. Tres años después nació Andrea Nicolás y, tras cinco años juntos, la separación fue anunciada en 2012 y formalizada dos años más tarde.

La artista mexicana es madre de Andrea Nicolás y Eros (Instagram: @paulinarubio)

Más adelante, la cantante sostuvo una relación con Gerardo Bazúa, a quien conoció durante su participación en La Voz México. De esa unión nació Eros en 2016, hoy con nueve años.

Bazúa, cuya relación con Rubio concluyó poco después del nacimiento del niño, ha cuestionado públicamente las dificultades para mantener contacto con su hijo, ingresando en una batalla legal propia por la custodia.

