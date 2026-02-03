México

Gaby Platas denuncia acoso de su expareja Paco de la O y revela que la amenazó de muerte

Luego de recibir nuevos mensajes de su expareja, la conductora reveló lo vivido en su relación pasada y señaló que está lista para denunciar si las conductas de acoso se repiten en el futuro

En una reciente entrevista, el
En una reciente entrevista, el histrión relató cómo surgió el vínculo con Platas y las acusaciones mutuas de infidelidad. (@pacodelaofe, @gabyplatas, Instagram)

La conductora Gaby Platas reveló haber recibido mensajes hostigadores con “tintes románticos” de Paco de la O, su expareja, y advirtió que, de persistir la conducta, tomará medidas legales.

La artista expresó que ya no siente miedo, aunque recordó que durante la relación sí lo padeció, pues sufrió amenazas de muerte y agresiones físicas, lo que la ha llevado a lamentar no haber recurrido antes a una denuncia formal.

En la entrevista concedida a Ventaneando, Platas relató que, pese a haber bloqueado todos los canales de contacto existentes, De la O volvió a escribirle desde un número desconocido hace apenas unos días.

Gaby Platas acusa a Paco
Gaby Platas acusa a Paco de la O de enviarle mensajes hostigadores con tintes románticos años después de su separación (Foto: Instagram@gabyplatas/@pacodelaofe)

Gaby Platas valora emprender acciones legales

Según la conductora, su actual pareja respondió algunos de estos mensajes, pero el actor insistió en comunicarse, razón por la que decidió bloquearlo nuevamente y considerar acciones legales si la situación se repite.

Platas fue enfática: “Si esta persona me vuelve a contactar, se me vuelve a acercar, o lo que sea, o sigue en su fantasía de hablar conmigo, sí voy a proceder legalmente, sí voy a poner una denuncia”.

De acuerdo con la actriz, las agresiones y amenazas ocurrieron durante y después de la relación, que terminó hace ocho años. Platas afirmó: “Sí me golpeó, hubo amenazas de muerte, ya pasaron ocho años de esto, y ya estoy muy protegida, muy blindada por todos lados. Hoy no tengo miedo; en su momento no puse ninguna denuncia ni restricción, hoy te puedo decir que me arrepiento”, manifestó en conversación con Ventaneando.

Gaby Platas advierte que tomará
Gaby Platas advierte que tomará acciones legales si Paco de la O persiste en contactarla por cualquier medio (Captura de pantalla / YouTube)

Además, describió un episodio en que se vio forzada a abandonar su hogar, ante la advertencia de que De la O se dirigía hacia ella con intenciones de atentar contra su vida: “Desde antes de ese momento, sí pensé que la única forma de que yo salga de esta relación va a ser muerta, o sea, me voy a tener que quedar aquí o morirme”.

La versión de Paco de la O

En declaraciones recientes a Gustavo Adolfo Infante, Francisco de la O respondió al resurgimiento de la controversia al ofrecer su versión del origen y final de la relación.

Explicó que el romance comenzó mientras ambos trabajaban en la obra teatral Los 39 Escalones, cuando él ya estaba separado de su anterior pareja y Platas aún permanecía casada con el conductor Poncho Vera.

La artista lamenta no haber
La artista lamenta no haber presentado una denuncia formal en el pasado y reconoce estar más protegida hoy (Foto: Instagram/@gabyplatas)

De la O asumió la existencia de una infidelidad y reconoció: “Los motivos fueron otros”, aunque evitó detallar las causas principales de la ruptura. El vínculo, que duró diez años, estuvo marcado por conflictos públicos, señalamientos de violencia intrafamiliar y consumo de estupefacientes, además del constante escrutinio mediático dado el inicio de la relación bajo rumores de infidelidad.

En su momento, Platas describió el entorno con De la O como “tóxico”, mientras que usuarios en redes sociales interpretaron sus recientes mensajes sobre amor propio como una alusión indirecta a su expareja.

La disputa se mantiene visible dentro del espectáculo mexicano, donde ambos protagonistas han defendido sus versiones: De la O insistió que “quien estaba en relación era Gaby, con Poncho”, mientras que las acusaciones de Platas continúan generando amplia repercusión.

