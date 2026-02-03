México

Fiesta en CDMX levanta polémica por cobrarle cover sólo a los mexicanos

Mucha gente encontró indignante la diferenciación por nacionalidad

Organizadores argumentaron que la fiesta
Organizadores argumentaron que la fiesta fue organizada por estudiantes extranjeros como bienvenida y que cualquier persona puede asistir pagando entrada

Una fiesta en Ciudad de México desató polémica en redes sociales por su concepto: entrada gratis para extranjeros y cobro de cover para mexicanos.

El título de la fiesta —aparentemente contradictorio— es Welcome to Mexico (Bienvenidos a México) y recibió muchas críticas en su cuenta de Instagram @rolling.experiences.

En la descripción original, la cual ya no está disponible por una actualización de la publicación, decía “Sin cover para extranjeros”, el evento se realizará el 7 de febrero en Av Juárez, Colonia Centro.

Qué dicen los organizadores

La fiesta 'Welcome to Mexico'
La fiesta 'Welcome to Mexico' en Ciudad de México generó controversia por cobrar cover solo a mexicanos y entrada gratis a extranjeros.

Los organizadores del evento limitaron los comentarios en la publicación.

Actualmente sólo aparece que el precio de preventa es de 370 pesos mexicanos y el costo del cover es de 450 pesos.

Usuarios de redes sociales acusaron
Usuarios de redes sociales acusaron que la política de acceso del evento promueve la discriminación y la gentrificación en CDMX

A pesar de que la publicación fue editada, una cuenta de difusión de derechos laborales rescató que la explicación para el evento era porque aparentemente se trataba de una fiesta de bienvenida para estudiantes de una universidad.

“Entendemos que, desde fuera, pueda prestarse a conclusiones apresuradas. El evento está siendo organizado por estudiantes extranjeros de una escuela como parte de su propia bienvenida. Como en cualquier evento, existe una cuota de recuperación para cubrir los costos de organización. Reiteramos que es un evento organizado por ellos y para ellos; cualquier otra persona que desee asistir puede hacerlo adquiriendo su entrada de manera voluntaria”, se pudo leer.

Indignación por la fiesta que sólo cobra cover a mexicanos

En X, muchos comentarios señalaron que se trataba de un fenómeno injusto, discriminador y aparentemente gentrificador, además de que los extranjeros estarían obteniendo ganancias de la población mexicana.

Además, señalaron que la información del evento está en inglés, por lo que presumiblemente la fiesta está dirigida a extranjeros angloparlantes, principalmente estadounidenses, canadienses o europeos.

Incluso hubo gente que aseguró que quizá la justificación era falsa.

Por otra parte, mucha gente señaló que esas fiestas son comunes en el mundo para los estudiantes de intercambio.

El evento, que se realizará
El evento, que se realizará el 7 de febrero en Avenida Juárez, está dirigido principalmente a estudiantes extranjeros universitarios

“Asi CDMX idolatrando extranjeros, tienen mentalidad de conquistados todavía”, “Son típicas en muchos países, me toco una en Corea donde los extranjeros no pagaban y los coreanos si”, “Haz patria, estafa a un gringo”, “¿Eso no ameritaría una denuncia en CONAPRED?" y otros fueron los comentarios que se pudieron leer.

¿Qué tan legal es hacer una fiesta que sólo cobre cover a mexicanos?

La discriminación en el acceso o trato diferenciado por nacionalidad puede motivar sanciones administrativas, clausura del evento y posibles demandas ante el Consejo para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) o las instancias locales.

En México, la realización de fiestas o eventos públicos con cobro de cover está regulada por la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, tanto a nivel federal como en cada entidad.

El Consejo para Prevenir la
El Consejo para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) puede recibir denuncias cuando se detectan actos discriminatorios en el acceso a eventos en México

La ley exige que cualquier evento público con cobro de entrada cuente con los permisos correspondientes de las autoridades locales (alcaldías o municipios).

Además, los organizadores tienen la obligación de garantizar la seguridad, contar con seguro de responsabilidad civil, y respetar normas de protección civil, higiene y aforo.

Respecto a la legalidad de restringir el acceso o cobrar exclusivamente a mexicanos, la legislación mexicana prohíbe la discriminación por motivos de nacionalidad, origen étnico, situación económica, género, religión, entre otros.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establecen que nadie puede ser discriminado en el acceso a servicios públicos o privados, incluidos espectáculos y eventos, por su nacionalidad.

La Ley de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México y reglamentos similares en otras entidades también señalan que los organizadores deben permitir la entrada sin discriminación alguna, salvo excepciones por motivos de orden público, seguridad o aforo autorizado.

