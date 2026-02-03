México

Así fundó Lázaro Cárdenas al INAH hace más de 80 años

Su establecimiento abrió una nueva etapa en la defensa de los bienes culturales del país

El Instituto Nacional de Antropología
El Instituto Nacional de Antropología e Historia, creado en 1939 por Lázaro Cárdenas, protege el patrimonio cultural de México. Crédito: Wikimedia commons/Dominio Público

El 3 de febrero de 1939 marcó la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), una institución fundamental para la conservación y difusión del patrimonio cultural en México.

Este organismo fue establecido mediante la publicación de una Ley Orgánica expedida por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, con el objetivo de proteger, investigar y promover el patrimonio arqueológico, histórico, antropológico y paleontológico del país, según información del INAH.

De acuerdo con Todo Cultura, sitio del Gobierno de México, el decreto presidencial dispuso que el Castillo de Chapultepec formara parte del patrimonio nacional, con la finalidad de instalar en su interior el Museo Nacional de Historia y garantizar la custodia de colecciones históricas fundamentales.

¿Qué objetivo tiene el INAH?

El INAH conserva más de
El INAH conserva más de 110 mil monumentos históricos y 53.009 zonas arqueológicas registradas en todo el país. Foto: SIC México/Secretaría de Cultura

Según el INAH, la misión actual del organismo es la investigación, protección y difusión de los bienes culturales académicos y materiales de México.

Hoy, a 87 años de su fundación, el INAH está a cargo de la conservación de más de 110 mil monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XIX, además de la salvaguarda de 53 mil 009 zonas arqueológicas oficialmente registradas. Los especialistas calculan que existirían cerca de 200 mil lugares con vestigios en todo el territorio mexicano.

La institución se apoya en una estructura que abarca una Secretaría Técnica, siete coordinaciones nacionales y 31 centros regionales distribuidos en los estados del país, según el INAH.

Este sistema organiza la supervisión de la protección, restauración y registro de monumentos, la apertura de zonas arqueológicas y la gestión de una red de 162 museos en todo México. Estos, clasificados como nacionales, regionales, comunitarios y de sitio, ofrecen exposiciones permanentes y colecciones que muestran diversas etapas de la historia nacional.

Para cumplir con su tarea, el INAH cuenta con la colaboración de más de 800 académicos especializados en historia, antropología social, arqueología, lingüística, etnohistoria, etnología, antropología física, arquitectura, conservación del patrimonio y restauración.

Las actividades de difusión incluyen publicaciones periódicas, recursos multimedia educativos y programas permanentes de paseos virtuales por museos y zonas arqueológicas.

¿Quién fue Lázaro Cárdenas?

Lázaro Cárdenas fue presidente de
Lázaro Cárdenas fue presidente de 1934 a 1940. Crédito: Wikimedia commons/Dominio Público

Lázaro Cárdenas del Río, nacido el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan, Michoacán, inició su carrera en la imprenta antes de unirse al movimiento revolucionario en 1913, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).

Cárdenas ocupó cargos relevantes en el ejército y en la administración pública antes de asumir la presidencia en diciembre de 1934. Durante su mandato, el general implementó políticas a favor de la clase obrera, impulsó la reforma agraria, nacionalizó los ferrocarriles y la industria petrolera, y estableció una política cultural y social de Estado.

La fundación del INAH se inscribe en el contexto de las grandes reformas sociales y económicas del gobierno cardenista. De acuerdo con el INEHRM, el expresidente promovió políticas progresistas y solidarias, tanto en el ámbito interno como internacional, lo que reforzó su imagen como referente político de izquierda hasta su fallecimiento en 1970.

