México

Descubren vestigios prehispánicos en Xiutetelco, Puebla: INAH revela hallazgos clave

El hallazgo ofrece nuevas pistas sobre la historia y el desarrollo de antiguos asentamientos en la región

Guardar
El hallazgo ofrece nuevas pistas
El hallazgo ofrece nuevas pistas sobre la historia y el desarrollo de antiguos asentamientos en la región. (@INAHmx / Alberto Diez)

En la localidad de San Juan Xiutetelco, ubicada en la Sierra Nororiental de Puebla, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lleva a cabo desde diciembre de 2025 un rescate arqueológico que ha permitido localizar vestigios prehispánicos de gran relevancia para comprender los orígenes de la zona. El núcleo del actual poblado se encuentra sobre los restos de una ciudad prehispánica que abarcó cerca de 28 hectáreas y que destacó como centro ceremonial y nodo estratégico en redes de intercambio de bienes suntuarios.

La intervención arqueológica surge a raíz de las obras de repavimentación y modernización urbana impulsadas por el Ayuntamiento de Xiutetelco. Los trabajos, que incluyen instalación de captadores de agua pluvial y cableado subterráneo en la calle Cuauhtémoc, se coordinan con el Centro INAH Puebla con el objetivo de preservar el patrimonio arqueológico local.

Trabajos de repavimentación y drenaje
Trabajos de repavimentación y drenaje en Xiutetelco, Puebla, permitieron al INAH recuperar piezas arqueológicas. (@INAHmx)

El proyecto, bajo la dirección del arqueólogo Alberto Díez Barroso Repizo, continúa exploraciones realizadas en la década de 1940 por José García Payón y diversas inspecciones efectuadas durante los años noventa. El equipo de investigación, integrado por Edwin Pineda González, José Álvarez Ramírez, Gerardo Navarro Valencia y Ángel Aguilar Pacheco, ha recuperado elementos que revelan aspectos del modo de vida y de las redes comerciales que conectaron a Xiutetelco con ciudades como Teotihuacan y Tula.

Según el arqueólogo Díez Barroso, los hallazgos confirman la existencia de una estructura cultural desde etapas anteriores al periodo Clásico (100-650 d.C.) hasta el final del Posclásico Temprano (900-1200 d.C.). Entre los materiales recuperados destaca una olla globular de 30 centímetros de diámetro, descubierta a inicios de enero de 2026, que posiblemente pertenece al Epiclásico (600-900 d.C.) y se halló asociada a una plataforma de basamento, similar a las encontradas en el municipio de Teteles de Ávila Castillo.

Piezas de este tipo suelen vincularse a prácticas funerarias, especialmente a entierros de infantes recién nacidos. De acuerdo con Díez Barroso, el hallazgo de la olla junto a restos arquitectónicos de una gran plataforma permitirá analizar el posible culto a los ancestros en el recinto ceremonial de Xiutetelco. “La línea de investigación que estamos siguiendo a partir del hallazgo es el culto a los ancestros en alguno de los basamentos”, explicó el arqueólogo.

Los materiales arqueológicos descubiertos amplían
Los materiales arqueológicos descubiertos amplían el conocimiento sobre las prácticas funerarias y redes comerciales de la zona.(@INAHmx)

Debido a la fragilidad de la pieza, el equipo la extrajo en bloque para su traslado y análisis en el Museo Comunitario de Xiutetelco, donde será resguardada y examinada para determinar su contenido y función original. Este repositorio, gestionado por una asociación civil en colaboración con el INAH, alberga una colección significativa de piezas prehispánicas desde hace dos décadas.

La práctica de inhumar recién nacidos en vasijas cerámicas existió en distintas regiones mesoamericanas, como el área maya, la Costa del Golfo y Teotihuacan, donde investigaciones han documentado materiales procedentes de la Costa del Golfo en barrios como Teopancazco. Aunque la temporada de investigación se encuentra en su fase inicial, se espera que los trabajos en Xiutetelco aporten nuevas evidencias sobre las conexiones culturales de la ciudad con la cultura huasteca y su posible función como núcleo poblacional totonaco.

Temas Relacionados

PueblaINAHtotonacasvestigios prehispánicosmexico-noticias

Más Noticias

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este jueves

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

CDMX: estos son los vuelos

Implementan dispositivos contra invasión de Metrobús y ciclovías en la alcaldía Cuauhtémoc

Un despliegue de agentes se efectuó en distintas calles para inhibir el uso indebido de espacios exclusivos

Implementan dispositivos contra invasión de

Hormibús: recorridos y horarios del tren turístico gratuito que recorre Azcapotzalco

El tren sin costo permite a vecinos y turistas explorar sin costo los lugares más representativos de la alcaldía

Hormibús: recorridos y horarios del

Detienen en Botsuana a seis mexicanos acusados de narcotráfico en Mozambique

Los seis mexicanos arrestados en Botsuana serán extraditados a Mozambique al ser señalados de operar laboratorios clandestinos en ese país africano

Detienen en Botsuana a seis

Este es el medicamento de uso común que más puede dañar el hígado si se automedica

Las consecuencias de consumir este fármaco por periodos prolongados y sin supervisión pueden pasar desapercibidas, llegando a requerir trasplantes

Este es el medicamento de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Botsuana a seis

Detienen en Botsuana a seis mexicanos acusados de narcotráfico en Mozambique

Murió “El Nene”, líder de Los Granados, vinculado a los Beltrán Leyva en Guerrero

Detienen a cuatro personas en Nezahualcóyotl por presunta falsificación de dinero

Qué se sabe de Los Marros, célula del Cártel Santa Rosa de Lima a la que se le atribuye masacre en Salamanca

Quién es “El Palillo”, el operador del Mayito Flaco que fue detenido en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Caso Axe Ceremonia: Familia de

Caso Axe Ceremonia: Familia de Berenice Giles denuncia amparos de Ocesa y Seguridad Privada Lobo para evitar imputación

Pepe Aguilar revela si Ángela Aguilar y Nodal ya quieren tener hijos: “Que Dios los ayude”

Hijo de Paulina Rubio y Colate testificará ante jueza que decidirá su custodia tras “ansiedad y frustración” del menor

Galilea Montijo hace nueva confesión sobre Andrea Legarreta en Hoy; asegura que siempre le ha traído ganas

Trabajador frustra asalto de grupo armado al hotel de Roberto Palazuelos en Tulum, hay 4 detenidos

DEPORTES

Tuca Ferreti lanza dura crítica

Tuca Ferreti lanza dura crítica a la directiva de Pumas por la salida de Ruvalcaba

Javier Aguirre se reunirá con Rodrigo Huescas y Luis Chávez para definir su futuro rumbo al Mundial 2026

Julio César Chávez Jr. confesó cuántos años le quedan como boxeador en su regreso tras superar adicciones

Christian Martinoli se sincera sobre su ausencia en la narración del México vs Bolivia: “Asumo que fue eso”

Esta es la cifra millonaria que Necaxa habría ofrecido por un delantero de Independiente