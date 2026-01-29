Descubren vestigios prehispánicos en Xiutetelco, Puebla: INAH revela hallazgos clave

El hallazgo ofrece nuevas pistas sobre la historia y el desarrollo de antiguos asentamientos en la región. (@INAHmx / Alberto Diez)

En la localidad de San Juan Xiutetelco, ubicada en la Sierra Nororiental de Puebla, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lleva a cabo desde diciembre de 2025 un rescate arqueológico que ha permitido localizar vestigios prehispánicos de gran relevancia para comprender los orígenes de la zona. El núcleo del actual poblado se encuentra sobre los restos de una ciudad prehispánica que abarcó cerca de 28 hectáreas y que destacó como centro ceremonial y nodo estratégico en redes de intercambio de bienes suntuarios.

La intervención arqueológica surge a raíz de las obras de repavimentación y modernización urbana impulsadas por el Ayuntamiento de Xiutetelco. Los trabajos, que incluyen instalación de captadores de agua pluvial y cableado subterráneo en la calle Cuauhtémoc, se coordinan con el Centro INAH Puebla con el objetivo de preservar el patrimonio arqueológico local.

Trabajos de repavimentación y drenaje en Xiutetelco, Puebla, permitieron al INAH recuperar piezas arqueológicas. (@INAHmx)

El proyecto, bajo la dirección del arqueólogo Alberto Díez Barroso Repizo, continúa exploraciones realizadas en la década de 1940 por José García Payón y diversas inspecciones efectuadas durante los años noventa. El equipo de investigación, integrado por Edwin Pineda González, José Álvarez Ramírez, Gerardo Navarro Valencia y Ángel Aguilar Pacheco, ha recuperado elementos que revelan aspectos del modo de vida y de las redes comerciales que conectaron a Xiutetelco con ciudades como Teotihuacan y Tula.

Según el arqueólogo Díez Barroso, los hallazgos confirman la existencia de una estructura cultural desde etapas anteriores al periodo Clásico (100-650 d.C.) hasta el final del Posclásico Temprano (900-1200 d.C.). Entre los materiales recuperados destaca una olla globular de 30 centímetros de diámetro, descubierta a inicios de enero de 2026, que posiblemente pertenece al Epiclásico (600-900 d.C.) y se halló asociada a una plataforma de basamento, similar a las encontradas en el municipio de Teteles de Ávila Castillo.

Piezas de este tipo suelen vincularse a prácticas funerarias, especialmente a entierros de infantes recién nacidos. De acuerdo con Díez Barroso, el hallazgo de la olla junto a restos arquitectónicos de una gran plataforma permitirá analizar el posible culto a los ancestros en el recinto ceremonial de Xiutetelco. “La línea de investigación que estamos siguiendo a partir del hallazgo es el culto a los ancestros en alguno de los basamentos”, explicó el arqueólogo.

Los materiales arqueológicos descubiertos amplían el conocimiento sobre las prácticas funerarias y redes comerciales de la zona.(@INAHmx)

Debido a la fragilidad de la pieza, el equipo la extrajo en bloque para su traslado y análisis en el Museo Comunitario de Xiutetelco, donde será resguardada y examinada para determinar su contenido y función original. Este repositorio, gestionado por una asociación civil en colaboración con el INAH, alberga una colección significativa de piezas prehispánicas desde hace dos décadas.

La práctica de inhumar recién nacidos en vasijas cerámicas existió en distintas regiones mesoamericanas, como el área maya, la Costa del Golfo y Teotihuacan, donde investigaciones han documentado materiales procedentes de la Costa del Golfo en barrios como Teopancazco. Aunque la temporada de investigación se encuentra en su fase inicial, se espera que los trabajos en Xiutetelco aporten nuevas evidencias sobre las conexiones culturales de la ciudad con la cultura huasteca y su posible función como núcleo poblacional totonaco.