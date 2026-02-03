Alejandra Estrada, así se convirtió en la primera pasajera en abordar El Insurgente desde Observatorio

Alejandra Estrada fue la primera pasajera en estrenar la terminal Observatorio del Tren Interurbano durante su inauguración (:X/@andreslajous)

Alejandra Estrada Orozco vivió este 2 de febrero un momento emblemático al convertirse en la primera persona en abordar el recién inaugurado Tren Interurbano México-Toluca en la terminal Observatorio. Andrés Lajous Loaeza, Director General de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, se encargó de compartir la historia de la primera usuaria del tren El Insurgente.

Fue por medio de redes sociales que Andrés Lajous dio a conocer cómo es que Alejandra Estrada se convirtió en la primera pasajera. De acuerdo con lo que compartió en el video difundido, se formó desde temprano en la terminal Observatorio para viajar en el tren.

La decisión de esperar varias horas y la emoción visible durante su ingreso la situaron en un hecho simbólico para la movilidad en el poniente de la CDMX, según se difundió en redes.

Alejandra Estrada fue la primera usuaria en abordar el Tren Interurbano (X/ @andreslajous)

Así fue el ingreso de la primera pasajera al Tren Interurbano en Observatorio

De acuerdo con imágenes publicadas en la cuenta del director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Alejandra Estrada llegó a la terminal cerca de las 13:00 hrs, acompañada de su hijo y sin planes previos de asistir a la inauguración. Permaneció en el lugar hasta la apertura del último tramo del tren, cuando el coordinador operativo de TIMT Andrés Reynoso le entregó un botón conmemorativo que la identificó como la pasajera inaugural.

En los videos se observa la emoción de Estrada al pasar los torniquetes y recibir la distinción. La usuaria explicó que su permanencia fue espontánea, motivada por el deseo de “ser parte de la historia”. Expresó su entusiasmo al experimentar la operación de la línea completa y consideró que el acontecimiento era relevante no solo para ella, sino también para la comunidad.

La primera pasajera describió el servicio del tren como “de primer nivel” y señaló que su interés era confirmar la calidad del sistema: “Escuchamos en algún lugar que era de primer mundo y vamos a confirmarlo”, declaró Estrada, según redes sociales. Su actitud evidenció el carácter moderno de la infraestructura y la importancia social de este nuevo medio de transporte público.

Inauguraron las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio del Tren El Insurgente (Jefatura Gobierno CDMX)

Estrada aprovechó la ocasión para invitar al público a sumar su experiencia en el Tren Interurbano. Animó a los usuarios a acercarse a la nueva tecnología y a mostrar respeto por el sistema, haciendo un llamado ciudadano tanto al uso consciente como al cuidado del transporte.

Inauguran el Tren Interurbano México - Toluca

La inauguración oficial fue encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, quien destacó el impacto que el sistema tendrá para miles de pasajeros cada día.

El Tren Interurbano México-Toluca conecta Zinacantepec, en el Valle de Toluca, con Observatorio, en la Ciudad de México. El recorrido completo implica un trayecto de aproximadamente 50 minutos, operado por 20 trenes con capacidad para 719 pasajeros cada uno y una frecuencia de paso de cinco a siete minutos. El sistema alcanza una velocidad máxima de 160 km/h, lo que representa un avance significativo para la movilidad metropolitana.

Esta es la velocidad máxima del Tren El Insurgente (X/ @TrenesMX

Las tarifas varían según la ruta. El trayecto Zinacantepec–Observatorio cuesta 100 pesos, Toluca Centro–Observatorio tiene una tarifa de 90 pesos, Metepec–Observatorio se sitúa en 80 pesos, y Lerma–Observatorio en 70 pesos. Los pasajes internos en el Valle de Toluca tienen un costo de 15 pesos, mientras que los trayectos mixtos entre el Estado de México y la capital oscilan entre 60 y 90 pesos, según el destino.

La terminal Observatorio es el núcleo estratégico del proyecto, con cinco niveles funcionales, de acuerdo con Infobae. El nivel subterráneo y la conexión con la Línea 12 del Metro están aún en desarrollo, pero el nodo ya permite enlazar el sistema ferroviario con el Metro y, a futuro, con más opciones de movilidad urbana.