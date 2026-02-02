México

Rockout: fecha, ciudad, primeros confirmados y todo sobre el nuevo festival de rock y ska

El evento no apelará a la nostalgia, se centra en la contracultura

(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

El Festival Rockout tendrá su primera edición en Ciudad de México el 2 de mayo de 2026.

Las bandas y artistas incluidos son de géneros como el punk, ska y hardcore.

Concebido desde la contracultura, el festival busca ser un espacio donde estos géneros musicales actúan como herramientas de identidad y resistencia urbana.

De qué trata el festival

En lugar de apelar a la nostalgia, Rockout propone una plataforma para manifestaciones artísticas actuales, subrayando la vigencia política y social del punk y el ska.

La venta inicial de boletos, denominada “Fase Creyente”, está limitada a 2.000 entradas.

Se dirige a quienes creen en el proyecto antes de conocer el cartel completo, como un acto de respaldo simbólico a la escena musical alternativa.

Con el lanzamiento de la “Fase Creyente”, Rockout propone el inicio de una nueva etapa en la historia del rock alternativo nacional, apostando por la renovación y la construcción de un espacio auténtico para la escena actual.

Quiénes son los artistas confirmados

Evaristo Páramos es el primer artista confirmado y figura central del evento.

Reconocido por su liderazgo en bandas como La Polla Records, Gatillazo y Tropa Do Carallo.

Evaristo llegará a México como parte de su “Gira sobre sí mismo”, una propuesta crítica y vigente en la que repasa más de cuatro décadas de confrontación social y denuncia desde el escenario.

Su presencia da peso al festival y legitima su valor como espacio de resistencia y memoria.

Dónde será el festival Rockout

El Foro Cuauhtémoc, recinto ubicado dentro del Deportivo Cuauhtémoc en Naucalpan, ha sido seleccionado como sede.

Se encuentra a aproximadamente diez minutos de Parque Toreo Central y Metro Toreo, lo que facilita el acceso al público.

El apoyo del Gobierno Municipal de Naucalpan asegura condiciones logísticas y de seguridad para los asistentes.

Los organizadores proyectan que Rockout se convierta en un referente para la música alternativa en México.

El festival nace con el propósito de dejar huella en la memoria colectiva y apostar por la autenticidad y la confrontación simbólica a través de la música.

Cuánto cuestan los boletos y dónde conseguirlos

  • Los precios para la entrada General están establecidos en $980 para la etapa Creyente, $1,510 en Fase 1, $1,740 en Fase 2 y $1,980 en Fase 3.
  • La Zona Confort tiene precios de $2,500 en Creyente, $2,800 en Fase 1, $3,100 en Fase 2, y $3,300 en Fase 3.
  • Para la modalidad VIP, los boletos cuestan $4,500 en Creyente, $5,130 en Fase 1, $5,420 en Fase 2 y $5,700 en Fase 3.

Estos precios no incluyen el cargo por servicio. Los boletos oficiales estarán disponibles a través de Super Boletos.

Una vez agotados, se revelarán los demás artistas participantes, los posibles asistentes deberán mantenerse al pendiente de redes sociales oficiales.

