Pago triple o doble por trabajar un feriado: lo que debes saber si laboraste este 2 de febrero de 2026

La LFT establece como día inhábil el 2 de febrero (REUTERS)

El aniversario de la Constitución de 1917 marca un día de descanso obligatorio en México. Este 2 de febrero de 2026, trabajadores de todo el país se enfrentan a la duda sobre la remuneración que corresponde a quienes deban presentarse a laborar, a pesar de la conmemoración nacional.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) contempla que en los llamados “puentes” o días feriados, los empleados tienen derecho a no asistir a sus labores. Sin embargo, para quienes lo hagan, surge un derecho adicional: la legislación estipula que deben recibir un pago mayor al habitual.

¿El 2 de febrero se paga doble o triple a los trabajadores?

El pago está regulado por el Artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que, además del salario normal por el descanso, los empleados deben recibir un salario doble por la jornada trabajada. En conjunto, recibirán un salario triple.

La LFT establece los descuentos que se permiten a los salarios y las condiciones. Crédito: cuartoscuro - Imagen Ilustrativa Infobae

Esto significa que, si un trabajador acude a su empleo durante este 2 de febrero o cualquier otro día feriado, el patrón o empresa están obligados a cubrir tres veces su salario diario por ese día. La normativa busca garantizar que el esfuerzo de presentarse en fechas conmemorativas sea reconocido económicamente.

Es decir, la suma del salario diario ordinario de 300 pesos más un pago extra de 600 pesos por el día festivo, lo que da un total de 900 pesos.

¿Cuáles son los otros días de descanso obligatorio en México?

Cabe señalar que además del 2 de febrero, en México hay otros siete días de descanso obligatorio que están avalados por la LFT.

El 1 de enero corresponde a Año Nuevo .

El primer lunes de febrero (2 de febrero) se dedica a la conmemoración del 5 de febrero.

El tercer lunes de marzo honra el 21 de marzo.

El 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo .

El 16 de septiembre marca el Día de la Independencia .

El tercer lunes de noviembre está reservado para la conmemoración del 20 de noviembre.

Cada seis años, el 1 de diciembre se realiza la Transmisión del Poder Ejecutivo Federal .

El 25 de diciembre se festeja la Navidad.

¿Qué hacer si no me pagan lo que establece la ley?

Las consecuencias de no recibir el pago correspondiente por laborar en días festivos pueden derivar en la intervención de la autoridad laboral. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrece orientación gratuita a quienes enfrentan este tipo de situaciones.

De acuerdo con la legislación vigente, los empleados y los empleadores están obligados a establecer un acuerdo sobre la prestación de servicios durante los días feriados. Si ambas partes no alcanzan un entendimiento, corresponde a la autoridad laboral competente tomar una decisión al respecto.

En caso de que un trabajador sea requerido para desempeñar sus labores en un día festivo y no reciba la retribución doble que establece la ley, tiene la posibilidad de solicitar apoyo a la Profedet. El organismo brinda acompañamiento legal sin costo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.