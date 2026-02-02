México

Mercado de Jamaica: flores para San Valentín a precios de mayoreo

Considerado el mercado de flores más grande de la capital, este emblemático punto atrae a miles de personas que buscan ahorrar sin sacrificar calidad

Considerado el mercado de flores más grande de la capital, este emblemático punto atrae a miles de personas que buscan ahorrar sin sacrificar calidad.

El amor está en el aire y en calles en todo el país proliferan puestos que ofertan peluches, globos y detalles en alusión a San Valentín.

Sin embargo, uno de los obsequios más apreciados por las personas son los arreglos florales. Su alta demanda tiene un impacto directo en su costo, lo que obliga a las personas a explorar y comparar distintas opciones en busca del mejor precio.

Mercado de Jamaica, epicentro del amor en CDMX

En vísperas de San Valentín, el Mercado de Jamaica se consolida como la mejor opción en la Ciudad de México para comprar flores a precios de mayoreo.

Considerado el mercado de flores más grande de la capital, este emblemático punto ubicado en la colonia Jamaica, a unos pasos del Metro, atrae a miles de personas que buscan ahorrar sin sacrificar calidad.

Las tres naves del mercado concentran una oferta que supera los 5 mil tipos de flores y plantas. Rosas de todos los colores, girasoles, gerberas, alcatraces y tulipanes importados conviven con puestos de comida, piñatas y frutas. La afluencia aumenta conforme se acerca el 14 de febrero, una de las fechas con mayor gasto para los hogares mexicanos.

El Mercado de Jamaica se consolida como la mejor opción en la Ciudad de México para comprar flores a precios de mayoreo.

Las flores más cotizadas y sus precios

La diferencia de precios explica la preferencia. En el Mercado de Jamaica, una docena de rosas cuesta entre 80 y 150 pesos, mientras que en florerías tradicionales el mismo producto alcanza precios de 400 a 800 pesos. El ahorro puede llegar hasta 70%, según el tipo de flor y la temporada. En el caso de arreglos especiales, la brecha también es evidente.

En 2025, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), en 2025 San Valentín estimó una derrama superior a los 28 mil millones de pesos por la temporada. El INEGI estima que existen más de 33 mil establecimientos dedicados a la venta de flores y plantas, aunque pocos compiten con la escala de Jamaica.

Tipos de flores:

  • Rosas de todos colores
  • Tulipanes (importados, más caros)
  • Girasoles
  • Gerberas
  • Alcatraces
Para obtener los mejores precios, los comerciantes recomiendan acudir de madrugada, entre las 4 y 7 de la mañana.

Para obtener los mejores precios, los comerciantes recomiendan acudir de madrugada, entre las 4 y 7 de la mañana. También sugieren llevar efectivo, comparar entre puestos y armar el arreglo de forma personal, una práctica común que reduce costos. El 14 de febrero conviene llegar temprano, ya que la demanda dispara los precios conforme avanza el día.

Con historia prehispánica y una inauguración formal en 1957, el Mercado de Jamaica mantiene su liderazgo. En San Valentín, sigue siendo el secreto mejor guardado para regalar flores sin vaciar la cartera.

