Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: hoy 2 de febrero inicia el periodo de postulaciones y así puedes inscribirte

Las postulaciones para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro comenzaron a partir de este 2 de febrero de 2026 para que más personas puedan incorporarse e iniciar su capacitación laboral.

Este año, cada aprendiz recibe un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, una cifra que refleja el ajuste del salario mínimo para el nuevo año. Además, contarán con seguro médico del IMSS, el cual cubre enfermedades generales, maternidad y riesgos de trabajo.

La finalidad del programa es brindar experiencia de trabajo a los participantes para que posteriormente puedan ingresar al mundo laboral.

¿Cómo registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro a partir de este 1 de febrero?

El registro será gratuito y directo en la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde las personas interesadas deben dirigirse a la sección “Registro de aprendiz” e ingresar sus datos personales. Tras seleccionar esta opción en la página principal, corresponde completar y confirmar la información solicitada, señalar el domicilio en el mapa, subir una fotografía y descargar la carta compromiso antes de concluir el proceso.

Los requisitos para participar contemplan tener entre 18 y 29 años, no estar cursando estudios ni tener empleo al momento de la inscripción y aceptar la carta compromiso del programa.

¿Hasta cuándo se cerrarán los registro de la iniciativa?

El periodo de inscripciones estará abierto hasta que se terminen los espacios disponibles, en esta convocatoria se abrirán 36 mil lugares en zonas focalizadas. Cabe indicar que la meta para 2026 contempla la incorporación de 500 mil jóvenes al programa.

Desde su inicio, la iniciativa ha sumado a 3 millones 423 mil 461 participantes, el 58% de ellos mujeres, y ha implicado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos. Durante los primeros 13 meses de la administración de Claudia Sheinbaum, se integraron 450 mil nuevos beneficiarios y se destinaron aproximadamente 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre de 2025.

Detalles de las capacitaciones del programa

Cada Centro de Trabajo determina jornadas de cinco a ocho horas diarias durante cinco días a la semana y permite a los aprendices seleccionar alguna de las nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Al finalizar los doce meses de capacitación, las personas participantes reciben un certificado que valida las competencias adquiridas. Esta iniciativa federal fomenta el desarrollo integral de los jóvenes y responde a las necesidades del sector productivo, reconociendo el papel de empresas y tutores y fortaleciendo la relación entre la formación profesional y la responsabilidad social.

Para consultas sobre Jóvenes Construyendo el Futuro, la plataforma digital está disponible para trámites y seguimiento; la Línea del Gobierno (079) opera las 24 horas todos los días y ofrece orientación general, mientras el número 800 841 2020 atiende de lunes a sábado asuntos como reportes de tarjetas. Los avisos importantes pueden consultarse en la propia plataforma.