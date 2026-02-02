Filtran fotos de Lucía Méndez retratando a su hijo en funeral de Pedro Torres: “Posando junto al ataúd, sonriente” (Fotos: RS)

La difusión de imágenes de Lucía Méndez captando con su teléfono a su hijo, Pedro Antonio Torres, junto al féretro de su padre, Pedro Torres Castilla, durante el funeral del productor, encendió el debate en redes sociales y medios especializados.

Las fotografías, donde se observa a la actriz solicitando a su hijo posar en medio de la ceremonia, fueron compartidas por usuarios que cuestionaron la actitud de la intérprete, quien aparece sonriente junto al ataúd.

La escena se produjo en la capilla ardiente instalada en una funeraria de Ciudad de México el 31 de enero de 2026.

Entre los comentarios, resaltaron frases como “Posando junto al ataúd, sonriente”, lo que generó diversas opiniones sobre los límites de la privacidad y el duelo en figuras públicas. Hasta el momento, la actriz no ha emitido declaraciones directas sobre las imágenes o mayor contexto sobre ello.

El adiós a Pedro Torres Castilla, referente de la televisión mexicana

Pedro Torres Castilla, figura clave de la televisión mexicana, falleció el 30 de enero de 2026 a los 72 años, tras enfrentar esclerosis lateral amiotrófica.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales, donde agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad recibidas durante el periodo de enfermedad del productor.

El reconocido productor, recordado por su trabajo en programas como “Big Brother” y “Mujeres asesinas”, así como por la realización de videoclips emblemáticos, dejó un legado en la industria del entretenimiento de México.

Sus hijos se encargaron de comunicar oficialmente la muerte y coordinaron una despedida privada, donde el propio Pedro Antonio relató que la última voluntad de su padre fue pasar sus últimos momentos rodeado de la familia.

Reacciones: Lucía Méndez y el entorno artístico

La muerte de Pedro Torres generó reacciones inmediatas en el ámbito artístico y personal. Lucía Méndez, exesposa y madre de su hijo Pedro Antonio, compartió un mensaje en Instagram dirigido al productor: “Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo. Pedro Antonio, gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas”, publicó la actriz.

En entrevistas previas, Méndez relató cómo su historia con el productor comenzó durante la grabación del videoclip de “Yo no sé quererte más”, episodio que marcó el inicio de la relación y que, tras el embarazo, los llevó a convivir y formar una familia.

Durante el funeral, Lucía Méndez pidió respeto ante las cámaras: “Les agradezco muchísimo, pero hay momentos en la vida en los que no quieres el medio, perdónenme, entiéndanme. No toda mi vida tiene que estar expuesta, a salir, a hablar, a hacer. Quizás estoy triste y al mismo tiempo estoy contenta porque esa enfermedad es muy dura. Estábamos realmente consternados de verlo sufrir, esa es la realidad”, dijo la actriz a TVyNovelas.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

El testimonio de Pedro Antonio Torres

Pedro Antonio Torres, hijo de la pareja, compartió en sus redes sociales un mensaje en memoria de su padre:

“Tengo 37 años y sigo siendo tu hijo. Y aunque la vida me ha enseñado a pararme solo, nunca he dejado de apoyarme en ti. Si hoy soy quien soy, es porque crecí mirando tu ejemplo. No uno perfecto, sino uno honesto. Aprendí que equivocarse también es parte del camino, pero que rendirse nunca fue una opción. Aprendí que ser hombre no es imponerse, sino sostener. No es huir, sino quedarse”, expresó en un post para redes.

Momentos clave del funeral y la despedida

Las imágenes filtradas en redes sociales muestran a Lucía Méndez solicitando a su hijo posar junto al ataúd, en una escena que dividió opiniones.

La ceremonia se llevó a cabo en Ciudad de México, con la presencia de familiares y allegados del productor.

El entorno de Pedro Torres pidió privacidad para sobrellevar el duelo, reiterando el agradecimiento por las muestras de apoyo.

Pedro Antonio Torres se despidió públicamente de su padre mediante un mensaje que enfatizó los valores y enseñanzas recibidas.

(IG: @ptorresmendez)

La muerte de Pedro Torres Castilla representa el cierre de una etapa en la televisión mexicana, mientras que las reacciones y registros del funeral continúan generando conversación en el ámbito digital y mediático.