El regalo de Christian Nodal y Ángela Aguilar para el bebé de Nadia Ferreira y Marc Anthony

Internautas hicieron referencia en los comentarios a la frase “voy a ser tía” de Ángela en 2023. (Reuters / @pepeaguilar_oficial)

Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron a Nadia Ferreira y Marc Anthony con un regalo especial tras el anuncio del segundo embarazo de la pareja. El detalle se conoció pocos días después de que los músicos confirmaran en redes sociales que esperan un nuevo integrante en la familia.

Nadia y el cantautor estadounidense compartieron la noticia a través de su cuenta conjunta de Instagram, donde revelaron con una fotografía del embarazo de Nadia, que su hijo “Marquito” tendrá un hermano. La pareja celebró este anuncio en el marco de su tercer aniversario de bodas.

Marc Anthonytendrá un segundo hijo con la modelo paraguaya. (@nadiaferreira)

Fue entonces que Ángela provocó una oleada de reacciones en redes sociales, ya que la cantante le dio like a la publicación de la modelo paraguaya. Por lo que internautas no tardaron en recordar con comentarios, la frase de la hija de Pepe Aguilar cuando se enteró de que Cazzu estaba de Nodal, “Voy a ser tía”. Sin embargo Nadia Ferreira lanzó un comentario irónico sobre este asunto.

Pues días después la modelo publicó en sus historias lo que el sonorense y Ángela le habían enviado. El presente fue un elegante arreglo de flores blancas, conformado por rosas y orquídeas, además de una tarjeta. “Gracias tíos. Los amamos”, escribió Nadia agradeciendo el obsequio y agregó un emoji con un corazón blanco. Dejando en claro que mantienen con Nodal y la hija de Pepe de Aguilar, es buena, pues recordemos que Marc Anthony fue testigo en la boda por el civil de los cantantes celebrada en 2024 en Morelos, México.

Los cantantes le enviaron flores blancas a Nadia Ferreira. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Cabe señalar que Marc Anthony, reconocido internacionalmente por su carrera como salsero, suma con este anuncio su octavo hijo. El cantante, quien contrajo matrimonio con Nadia Ferreira en 2023 en Miami, ya es padre de seis hijos de relaciones anteriores, incluyendo los gemelos Emme y Max, fruto de su unión con la cantante y actriz Jennifer López.

La noticia del embarazo se viralizó rápidamente y generó mensajes de felicitación de colegas y amigos del mundo del espectáculo. La relación entre Anthony y Ferreira ha captado la atención de la prensa desde el inicio, y ahora el próximo nacimiento refuerza el interés en la familia.

La pareja aún no ha compartido la fecha estimada del nacimiento, aunque se espera que den más detalles en sus canales oficiales próximamente. El vínculo entre los artistas latinos, evidenciado en gestos como este regalo, subraya la conexión y la solidaridad en el ámbito musical.