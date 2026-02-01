México

¿Quién sustituirá a Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado?

La transferencia de liderazgo se da en un momento en que Morena enfrenta retos internos y externos

El morenista dio a conocer
El morenista dio a conocer los dos cambios que se darían a la Reforma Judicial (Cuartoscuro)

Este domingo, el senador Adán Augusto López Hernández anunció su renuncia como coordinador de Morena en el Senado, en el marco del segundo periodo ordinario de sesiones del órgano legislativo.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que no abandonará su cargo como senador ni solicitará licencia; se dedicará a operar Morena para las elecciones del 2027 en la IV circunscripción en la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

En su mensaje ante medios, subrayó que su prioridad será trabajar directamente en las circunscripciones con mayor padrón electoral, con la meta de conservar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado, así como buscar triunfos en las gubernaturas en disputa.

El senador explicó que esta decisión la tomó tras analizar la posibilidad de hacer trabajo político-electoral de tiempo completo, lo cual consideró necesario para fortalecer la unidad interna del movimiento y del partido.

¿Quién es su sucesor?

En su lugar fue designado Ignacio Mier Velazco, también senador por Morena, quien será el encargado de conducir la bancada mayoritaria en el Senado durante un momento clave para la agenda legislativa y la reorganización política de cara a los próximos comicios. Mier Velasco también asumirá la presidencia de la Jucopo.

La transferencia de liderazgo se da en un momento en que Morena enfrenta retos internos y externos, incluidos debates legislativos y la gestión de su cohesión en el Congreso federal. En semanas recientes, diversos medios han informado sobre tensiones dentro del partido y acuerdos cruciales para aprobar iniciativas prioritarias.

Motivaciones y contexto político

Adán Augusto López Hernández, con una trayectoria que incluye ser exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, ha estado al frente de la bancada de Morena desde la conformación de la actual Legislatura. Su retiro de la coordinación ocurre a menos de dos años de las importantes elecciones intermedias de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas y la totalidad de la Cámara de Diputados, además del proceso legislativo local en varias entidades.

Aunque López Hernández negó que su salida tenga que ver con posibles cargos diplomáticos —como se había especulado en algunos sectores de la opinión pública— o con versiones mediáticas en torno a su figura, aseguró que el objetivo principal es reforzar la presencia territorial del partido y articular unidad interna rumbo al próximo ciclo electoral.

