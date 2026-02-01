Primer muerte por posible rabia humana en México en 2026: Veracruz activa alerta

Un mapache muerde la mano de una persona, causando heridas visibles y sangrado. El incidente resalta los peligros de interactuar con animales salvajes y la importancia de tomar precauciones para evitar posibles infecciones o transmisión de enfermedades como la rabia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades sanitarias en Veracruz desplegaron protocolos de prevención y vigilancia tras la muerte de una persona en Jesús Carranza por una posible infección de rabia humana.

Si los análisis clínicos confirman la hipótesis, se trataría del primer fallecimiento por esta enfermedad en México en lo que va de 2026. Las investigaciones apuntan a que el caso estaría relacionado con la mordedura de un murciélago.

La respuesta incluye el monitoreo permanente por brigadas de salud y la revisión de condiciones sanitarias en la comunidad para reducir los riesgos y prevenir nuevos contagios. Los centros de atención local ya cuentan con suministros y lineamientos actualizados para gestionar cualquier reporte ciudadano, con el objetivo de mantener la estabilidad social y la protección de los habitantes de Jesús Carranza.

La presencia de personal especializado en el sur del estado tiene por finalidad aplicar esquemas de protección y reforzar las medidas de higiene. Estos procedimientos, coordinados por la secretaría de salud, buscan contener el peligro y proporcionar una respuesta rápida ante incidentes vinculados a la rabia.

La mordida de murciélagos es uno de los conatgios más comunes de rabia por lo que las autoridades exhortanm a no acercarse a su hábitad ni matarlos ya que cumplen una función primordial en la polinización de plantas y cultivos

Las acciones se concentran exclusivamente en el municipio donde ocurrió el incidente y forman parte de los sistemas de vigilancia habituales; no corresponden a un escenario de emergencia extendida, sino al funcionamiento normal de los protocolos oficiales frente a casos aislados.

Varios casos en la última década: exhortan prevención

En México se detectaron seis casos de rabia en humanos entre 2024 y 2025, los cuales derivaron en la muerte de cuatro personas, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave).

A través del reporte epidemiológico, la Secretaría de Salud informó que durante 2025 se confirmaron tres casos: uno en un hombre en Veracruz y otro en una mujer en Zacatecas, ambos asociados a contacto con fauna silvestre; así como un tercer caso en Jalisco, vinculado a fauna urbana.

De estos tres casos, dos resultaron en la muerte de los infectados. La mujer de Zacatecas tenía 17 años de edad cuando fue mordida por un zorrillo el 22 de junio, por lo que recibió atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, falleció el 24 de agosto.

Las autoridades sanitarias indican que los animales de compañía se deben vacunar contra la rabia desde el primer mes de nacidos y aplicar refuerzo cada año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que el hombre de 68 años de Jalisco, dedicado a la ganadería, fue mordido por una vaca el 17 de agosto de 2025, ingresó en estado crítico a un nosocomio y murió el 29 de agosto.

En tanto, durante 2024 se reportaron otros tres casos, vinculados a fauna silvestre y urbana, ocurridos en Oaxaca, Michoacán y Quintana Roo, dos de los cuales resultaron mortales. El primero fue un hombre de Quintana Roo mordido por un gato doméstico no vacunado; los reportes indicaron que la víctima se dedicaba a rescatar mascotas en situación de calle. El segundo caso corresponde a un adolescente de 13 años en Michoacán, quien recibió una mordedura de un murciélago.

En 2024 la Secretaría de Salud informó que en México, en la última década se registraron 12 casos de rabia humana transmitida por animales silvestres, así como 38 en perros y 8 en gatos, la mayoría causada por fauna silvestre.

Para prevenir esta enfermedad, se llevan a cabo las siguientes acciones en la población:

Vacunar a los perros y gatos contra la rabia desde el primer mes de edad.

No manipular animales silvestres de manera innecesaria.

Acudir de forma inmediata a la Unidad de Salud en caso de mordedura o contacto con perros, gatos, animales silvestres y ganado.

Una persona sonriente abraza a su perro en el interior de una sala, mostrando el estrecho lazo afectivo entre las mascotas y sus dueños. El perro, de pelaje dorado, parece manifestar una expresión de alerta, reflejando la complejidad de las emociones en los animales domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar con jabón y agua a chorro durante quince minutos la zona afectada del cuerpo.

Preguntas frecuentes:

¿Qué es la rabia?

R: La rabia es una enfermedad causada por un virus, se transmite a las personas por la saliva de animales infectados, a partir de una mordedura, (o rasguño con los dientes o colmillos) o lamedura de una herida.

¿A dónde puedo acudir si me mordió un perro o algún animal que sopeche púede tener la enfermedad?

R: Debes ir a cualquier Unidad de Salud del Sistema Nacional de Salud, para valoración médica del incidente de agresión o contacto y el protocolo a seguir.

¿Se aplica vacuna antirrábica humana a todas las personas agredidas por perros u otros animales sospechosos de transmitir la rabia?

R: No, la indicación de aplicar el esquema de vacunación contra la rabia en los seres humanos, depende de los factores que intervienen en dicha agresión, por lo que, lo más importante es acudir a recibir atención médica ante cualquier ataque o mordedura.

Las agresiones por perros o gatos con vacunación vigente (fecha de última dosis de vacuna antirrábica mayor a un mes y menor a 1 año) comprobable, no requieren aplicación del esquema profiláctico post-exposición.

¿Cuándo debo vacunar a mi perro o gato?

R: Al mes de edad, refuerzo a los tres meses y cada año de por vida. La vacuna es gratuita.

¿Dónde puedo acudir a vacunar a mi perro o gato?

R: Acudir a la Unidad de Salud más cercana para solicitar información sobre la ubicación y fecha en que se colocarán los puestos de vacunación.

