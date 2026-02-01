¿Por qué se conmemora este 1 de febrero el Día del Pulque en la CDMX?

El Congreso de la Ciudad de México declaró oficialmente el primer domingo de febrero como el Día del Pulque. | Crédito: Jesus Aviles/ Infobae México

El Congreso de la Ciudad de México declaró oficialmente el primer domingo de febrero como el Día del Pulque, con el objetivo de fortalecer la cultura, impulsar la economía rural y reconocer la labor de los productores de maguey.

La declaratoria fue aprobada el pasado 21 de diciembre de 2025, y busca restituir el valor simbólico de esta bebida ancestral, según información del propio Congreso capitalino.

Esta fecha fue elegida debido a su coincidencia con ferias y festividades tradicionales en Hidalgo, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México. Además, se vincula con antiguas ceremonias dedicadas a Ometochtli, la deidad del pulque en el calendario nahua. Estas prácticas mantienen su vigencia en varias comunidades, lo que refuerza el significado cultural e histórico de la jornada.

El pulque es reconocido como patrimonio cultural

El pulque es reconocido como patrimonio cultural e inmaterial destaca su importancia como símbolo de identidad y sustento agrícola en las comunidades rurales mexicanas.

El pulque es reconocido como un verdadero “patrimonio cultural e inmaterial”, y simboliza un factor de identidad para las comunidades rurales, señaló el Congreso de la CDMX.

Ernesto Villarreal Cantú, el diputado impulsor de la iniciativa, subrayó que la producción y consumo de esta bebida muestran la riqueza cultural y el trabajo agrícola, lo que representa un ingreso esencial para miles de familias dedicadas a la siembra de maguey.

La creación del Día del Pulque forma parte de una política de justicia cultural y reparación simbólica. El Congreso actuó para contrarrestar campañas de desprestigio que estigmatizaron al pulque y a sus productores.

Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena en el Congreso capitalino, indicó que estas acciones favorecen a quienes trabajan la tierra y producen el maguey, resaltando la importancia de resguardar prácticas sociales y tradiciones mexicanas ante la homogeneización cultural.

Diputados conmemoran el Día del Pulque en el Congreso

Productores, promotores culturales y legisladores participaron en la primera celebración del Día del Pulque en el Congreso capitalino.

En la primera edición de esta efeméride, diputados de la CDMX celebraron este 1 de febrero junto a productores y promotores culturales el Día del Pulque.

Durante el acto conmemorativo, diputados de distintas fuerzas políticas estuvieron acompañados por productores.

Los asistentes destacaron que el pulque se elabora utilizando conocimientos ancestrales, transmitidos de generación en generación, lo que refuerza su estatus como patrimonio vivo.

El Congreso enfatizó el posible impacto económico de la declaratoria. Además de fortalecer la identidad local y el agroturismo, el Día del Pulque podría atraer visitantes nacionales e internacionales, especialmente en el contexto de eventos como el Mundial de 2026.

Ernesto Villarreal Cantú, el impulsor principal de la festividad, subrayó la importancia de estas medidas ante lo que llamó “homogeneización cultural” y la necesidad de proteger la herencia agrícola y los saberes tradicionales frente a desafíos actuales.

¿Cuándo se celebra el Día Nacional del Pulque?

El Día Nacional del Pulque se celebra el 5 de febrero para reconocer la permanencia y trascendencia de una de las bebidas más emblemáticas de México.

El Día Nacional del Pulque se conmemora este 5 de febrero debido a la permanencia de una de las bebidas más emblemáticas de México, cuya historia, impregnada de simbolismo y sabor, continúa vigente y despertando interés entre nuevas generaciones.

La Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera destaca que, en la actualidad, el pulque experimenta un resurgimiento en el gusto popular, impulsado por la incorporación de sabores exóticos y por el reconocimiento creciente de sus beneficios para la salud, entre los que sobresale su aporte de probióticos para regular la flora intestinal.

Aunque en los inicios del siglo XX la industria pulquera vivió una época de auge, investigaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México indican que factores políticos, económicos y el avance tecnológico, junto con la propagación de mitos, desplazaron su consumo, abriendo el camino a la cerveza.

Originalmente, el pulque era una bebida exclusiva de los sacerdotes prehispánicos y figuraba en ceremonias y ritos religiosos. Tras la llegada de los españoles, se autorizó su consumo general, lo que favoreció su proliferación entre todos los sectores sociales y consolidó su presencia en la vida cotidiana.

El origen legendario del pulque se relaciona con la diosa mexica Mayahuel, símbolo del maguey y de la embriaguez en la tradición mexica.