“Mi querido Pietro”, Emilio Azcárraga Jean se despide de Pedro Torres, uno de sus productores estrella

El empresario compartió una imagen entrañable acompañada de un mensaje emotivo, recordando la cercanía y complicidad que lo unía al recordado productor mexicano

El fallecimiento de Pedro Torres, productor emblemático de la televisión mexicana, generó un profundo pesar en la industria del entretenimiento (X)

El fallecimiento de Pedro Torres, figura emblemática de la televisión mexicana, provocó una oleada de homenajes y reacciones en la industria del entretenimiento y el ámbito personal.

La noticia, difundida el 30 de enero de 2026, no sólo marcó el cierre de una etapa en la producción televisiva, sino que evidenció el impacto humano y profesional del productor.

Su familia anunció su partida tras meses de lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afectó de manera irreversible su salud.

Lucía Méndez, expareja de Pedro Torres, resaltó la unión familiar y el legado personal y profesional dejado por el productor en sus vidas (IG: @ptorresmendez)

El legado de Pedro Torres, quien estuvo al mando de proyectos como Big Brother México y Mujeres Asesinas, también se manifestó en los vínculos personales que forjó a lo largo de su carrera.

Su deceso fue confirmado mediante un comunicado difundido en redes sociales por sus hijos, Apolonia, Pedro Antonio y Emilia. En el mensaje, la familia enfatizó que Torres falleció “en paz, tranquilo y lleno de fe”, rodeado de sus seres queridos, y agradeció las muestras de solidaridad recibidas durante el tiempo que enfrentaron su enfermedad.

En el velorio realizado en una casa funeraria de la Ciudad de México, amigos, familiares y figuras del espectáculo se congregaron en una despedida estrictamente privada.

Pedro Torres, creador de proyectos como Big Brother México y Mujeres Asesinas, dejó un legado que transformó la televisión nacional (IG: @ptorres)

La dimensión personal de la figura de Pedro Torres también quedó expuesta con las palabras de su expareja, la actriz Lucía Méndez, quien se despidió públicamente a través de su cuenta de Instagram.

Méndez escribió: “Hoy se despide un genio, un visionario y el hombre que me dio el regalo más grande de mi vida: mi hijo Pedro Antonio. Gracias por tantos años de cariño y por esa unión familiar que siempre mantuvimos a pesar del tiempo. Descansa en paz, rodeado de la luz que siempre proyectaste en tu trabajo y en nuestras vidas”.

Luis Miguel colaboró con Pedro Torres en un videoclip grabado en Acapulco, experiencia que marcó el inicio de la carrera de Torres en videoclips (FacebooK)

La historia entre Lucía Méndez y Pedro Torres surgió tras colaborar en el videoclip “Yo no sé quererte más”. El acercamiento, relatado por Méndez en el espacio televisivo, desembocó en una relación sentimental y la decisión de formar una familia tras el nacimiento de su hijo.

A pesar de la separación en los años 90, ambos mantuvieron un vínculo centrado en el bienestar de Pedro Antonio.

La reacción del ex presidente de Grupo Televisa

El homenaje público más destacado llegó a través de Emilio Azcárraga Jean, empresario y expresidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, quien publicó en su cuenta de X una fotografía en blanco y negro abrazando a Torres acompañada del mensaje: “Hasta siempre, mi querido Pietro”.

Emilio Azcárraga Jean publica foto inédita y despide con cariño a su amigo Pedro Torres en redes sociales (X)

Esta imagen generó reacciones de cariño y nostalgia en redes sociales, consolidando la memoria colectiva sobre el productor. Las múltiples expresiones de admiración y respeto, tanto de colegas como del gremio artístico, subrayan la huella que deja Pedro Torres en el desarrollo y renovación del entretenimiento en México.

