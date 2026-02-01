Lotería Nacional realizó sorteo para rendir homenaje a José Alfredo Jiménez en su natal Dolores Hidalgo, Guanajuato

La Loteríaa Nacional realizó en Guanajuato un homenaje a José Alfredo Jiménez e imprimió su rostro en un billete conmemorativo Foto: Lotería Nacional

El Sorteo Superior No. 2870 de la Lotería Nacional se celebró en Dolores Hidalgo, Guanajuato, como homenaje al Centenario del Natalicio de José Alfredo Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular mexicana. El evento, que forma parte del primer sorteo realizado en territorio durante 2026, arribó a la tierra natal del compositor con la intención de reconocer el vínculo entre el legado musical de Jiménez y la identidad nacional, al tiempo que la institución reafirmó su estrategia de acercar las celebraciones populares al público, guiada por la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum de priorizar la presencia local sobre la gestión de escritorio.

La jornada contó con la presencia de la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, así como del presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri, quienes encabezaron el sorteo ante cientos de asistentes que llenaron la plaza principal para rendir tributo a la memoria de Jiménez. El acto incluyó participaciones musicales de los ganadores de “México Canta” y de María Elena, hija de Lola Beltrán, quienes interpretaron piezas emblemáticas del cantautor.

En su intervención final, Olivia Salomón destacó la trascendencia del homenaje en la tierra natal del artista: “Los homenajes verdaderos se hacen desde el territorio y cerca de la gente”. Subrayó la influencia del paisaje de Dolores Hidalgo en la obra de Jiménez y remarcó el objetivo de Lotería Nacional de mantener la cercanía con el pueblo, coherente con 255 años de historia y tradición. Salomón agradeció a las autoridades estatales y locales por facilitar la realización del sorteo y a los habitantes de Dolores Hidalgo por su hospitalidad y entusiasmo.

Por su parte, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo resaltó la vigencia universal de José Alfredo Jiménez: “A cien años de su nacimiento, José Alfredo Jiménez sigue más presente que nunca. Esta no es una frase hecha: es una realidad que se siente en cada reunión familiar donde alguien pide una canción suya; en cada celebración donde su música le da voz a la nostalgia, a la alegría, al amor y al desamor; en cada escenario del mundo donde ‘El Rey’, ‘Si Nos Dejan’ o ‘Paloma Querida’ siguen despertando una emoción colectiva que cruza idiomas y culturas”. Añadió que los versos de Jiménez representan “patrimonio emocional de México y del mundo; al mismo tiempo, son la esencia viva de Guanajuato hecha música”.

El presidente municipal, Adrián Hernández Alejandri, reconoció el papel de la Lotería Nacional en preservar la tradición de los sorteos en México y en dar proyección nacional a Dolores Hidalgo, identificada como la Cuna de la Independencia Mexicana y consolidada como destino turístico. “Nos sentimos muy orgullosos de hoy poder estar festejando este centenario de nuestro querido José Alfredo, con este sorteo de la Lotería Nacional”, expresó el edil, al destacar la presencia perdurable del compositor en la cultura mexicana.

La ceremonia reunió a destacadas figuras institucionales y familiares del cantautor, incluyendo a Jorge Daniel Lona, Secretario de Gobierno de Guanajuato; Angélica Casillas Martínez, presidenta del Congreso del Estado; María Guadalupe Robles León, secretaria de Turismo; y Michele Reyes Lucio, presidenta del Consejo del Sistema DIF municipal.

En cuanto a los resultados del Sorteo Superior No. 2870, la Lotería Nacional distribuyó un total de 51 millones de pesos en premios. El Premio Mayor, de 17 millones de pesos, recayó en el billete número 16208: la primera serie se vendió en Hermosillo, Sonora, y la segunda en Acapulco, Guerrero. El segundo premio, de un millón 440 mil pesos, correspondió al billete número 52494, con ambas series colocadas en Saltillo, Coahuila. Los reintegros favorecieron a los billetes terminados en 8 y 4.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/superior/superior2870.pdf

Puedes ver la repetición del sorteo aquí:

https://www.youtube.com/live/rabz-_Ss7OM?si=-G7CIHz_Y1Ee1vdr

