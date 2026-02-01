Científico usó innovador método con bacterias para eliminar metales pesados de agua y suelos

La investigación del científico mexicano Abraham Balam-Beberaje fue reconocida en una revista internacional Foto: Tecnm

La ciencia en México también es reconocida a nivel mundial, muestra de ello es la investigación de Abraham Balam-Beberaje, egresado del Tecnológico Nacional de México- Calkiní - Itescam, quien encabeza un estudio que propone alternativas sustentables para la remediación de suelos y cuerpos de agua contaminados por metales pesados. Esta investigación fue publicada en una revista científica internacional.

El hallazgo de bacterias halófilas autóctonas con alta capacidad para eliminar metales tóxicos en suelos y aguas contaminadas marca un avance para la biotecnología ambiental mexicana, según un estudio encabezado por Abraham Balam-Beberaje en el Instituto Tecnológico Superior de Calkiní.

Esta investigación, reconocida en la revista Biometals de Springer Nature, integra una propuesta sustentable que pretende enfrentar la contaminación por metales pesados con alternativas ecológicas y asequibles, aportando a la vez al objetivo de consolidar a TecNM como referente científico de alcance internacional.

Entre los resultados más relevantes, el grupo de investigación detectó que bacterias del género Brachybacterium, aisladas en la costa de Isla Arena, Calkiní, Campeche, muestran una destacada resistencia a concentraciones elevadas de cadmio y plomo. El artículo publicado describe que estos microorganismos poseen estructuras en la pared celular que participan directamente en la biosorción, proceso mediante el cual atrapan y retienen metales altamente tóxicos.

El investigador campechano puso en alto el nombre de México con una innovadora solución sustentable a la contaminación de metales pesados

La investigación corrobora la eficiencia de estas bacterias para remover contaminantes y expone la identificación de los grupos funcionales específicos responsables del proceso. De acuerdo con los autores en Biometals, esto abre la posibilidad de aplicar la tecnología tanto en México como internacionalmente para solucionar problemas ambientales provocados por la presencia de metales pesados.

El desarrollo de este trabajo se inscrito dentro del marco de la Red TecNM PROBIOTEC, un esfuerzo interinstitucional que contó con la colaboración de académicos del TecNM Calkiní y entidades aliadas. “La colaboración fortaleció la consolidación de redes de investigación orientadas a la sustentabilidad ambiental”, precisaron los responsables en la publicación.

El estudio destaca la relevancia de los estudiantes y egresados de posgrado en la consecución de los objetivos científicos, así como en el impulso de nuevas líneas de investigación. Este esfuerzo colectivo contribuye a posicionar al TecNM como un actor central en el desarrollo de soluciones biotecnológicas enfocadas en la atención de problemáticas ambientales prioritarias, consolidando el liderazgo institucional en innovación y desarrollo sostenible con impacto en el bienestar y la protección ambiental.

La contaminación por metales pesados en México es un problema grave, con mercurio, arsénico, plomo y cromo como los más relevantes, afectando suelos, agua y aire por minería, industria y desechos, impactando la salud con problemas como la neurotoxicidad y generando resistencia bacteriana; estados como Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y la CDMX están entre los más afectados, encontrándose estos metales en polvo urbano, alimentos (cacao, vegetales) y en el entorno doméstico, con el uso de loza de barro vidriado como una fuente importante de exposición al plomo.

Principales contaminantes: Mercurio (Hg), Arsénico (As), Plomo (Pb), Cromo (Cr): Muy tóxicos y abundantes. Cadmio (Cd), Níquel (Ni), Cobre (Cu), Zinc (Zn), Vanadio (V): También presentes y preocupantes.

Fuentes principales: Minería y fundiciones: Generan jales y lixiviados con cadmio, plomo, arsénico, cromo, níquel.

Industria: Metalurgia, curtidurías, y reciclaje de residuos industriales (como polvos de acerías).

Urbanización: Desgaste de pinturas, plásticos, pinturas y entrada de polvo exterior, con partículas de plomo y manganeso por sustitución en gasolinas.

Agroquímicos: Fertilizantes fosfatados (cadmio) y pesticidas (arsénico).

Loza de barro vidriado: Principal causa de exposición a plomo en la población general.

Zonas afectadas

Suelos y agua: Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí.

CDMX: Contaminación en polvo urbano (Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo) y áreas con probabilidad de contaminación por cromo (Álvaro Obregón).

Monterrey: Altos niveles en zonas aledañas a recicladoras de residuos peligrosos.

Impactos en la salud y el ambiente

Salud: Daño neurológico (plomo), riesgo de cáncer (arsénico), y se vincula a la generación de bacterias resistentes a antibióticos.

Alimentos: Cadmio en cacao, chocolates, pan molido, lechuga, jitomate, hongos.