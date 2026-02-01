México

Angelique Boyer revela cuál es la telenovela más especial de toda su carrera

La actriz, en uno de los mejores momentos de su trayectoria, dio a conocer su proyecto favorito

Angelique Boyer revela que 'Lo que la vida me robó' es su telenovela favorita, generando nostalgia e interacción en redes sociales. - (Cuartoscuro)

Angelique Boyer atraviesa una etapa destacada en su carrera gracias al éxito de Doménica Montero, melodrama que ha conectado con el público y la mantiene como una de las figuras más sólidas de la televisión actual. Su interpretación ha sido clave para que la historia gane fuerza dentro del panorama de las telenovelas contemporáneas.

Este nuevo papel se suma a una larga lista de protagonistas que confirman su capacidad para reinventarse. Boyer ha sabido evolucionar con personajes cada vez más complejos, manteniendo vigente su nombre entre distintas generaciones de espectadores.

El impacto de su trabajo reciente ha reavivado el interés del público por conocer más sobre su trayectoria, incluyendo cuál ha sido el proyecto que guarda un lugar especial en su memoria.

La confesión que sorprendió a sus seguidores

La trayectoria de Angelique Boyer se consolida con éxitos continuos en televisión - (Cuartoscuro)

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, la actriz fue cuestionada sobre su telenovela favorita. Tras una breve pausa, respondió con sinceridad: “Mmm… ‘Lo que la vida me robó’”, dijo entre risas.

La respuesta generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes recuerdan ese melodrama como uno de los más exitosos de su época. La producción no solo destacó en audiencia, sino que se mantiene vigente en la memoria colectiva.

En ese mismo intercambio, Boyer también habló de su gusto por personajes fuertes y del valor del amor propio, reafirmando la visión que tiene sobre las mujeres que interpreta en pantalla.

Un melodrama que marcó época

El melodrama 'Lo que la vida me robó' sigue siendo un referente en la memoria colectiva del público por su éxito y narrativa intensa. - (VIX)

“Lo que la vida me robó” fue una de las telenovelas más exitosas de su año y continúa siendo referente del melodrama mexicano. Su historia logró trascender generaciones gracias a una narrativa intensa y personajes memorables.

En esta producción, Angelique Boyer compartió créditos con Sebastián Rulli y Luis Roberto Guzmán, formando un elenco que conectó profundamente con la audiencia.

El proyecto consolidó a la actriz como protagonista absoluta y dejó huella en su carrera, razón por la cual hoy la reconoce como su telenovela favorita.

Una actriz en constante evolución

La trayectoria actoral de Angelique Boyer la ha convertido en referente de los melodramas mexicanos, manteniendo el interés de públicos de diversas generaciones. - (Foto: Televisa Espectáculos)

Con una trayectoria sólida y una constante reinvención actoral, Boyer ha pasado de papeles juveniles a personajes poderosos que reflejan madurez y fuerza. Doménica Montero es prueba de ello.

Cuando se le preguntó qué personaje volvería a interpretar, respondió sin dudar: “Doménica Montero”, reafirmando el vínculo que ha creado con su rol actual.

Su evolución la coloca como una figura central de los melodramas modernos, sin perder la conexión con quienes han seguido su carrera desde el inicio.

