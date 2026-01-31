Policías comunitarios en Guerrero iniciaron operativo para recuperar pueblos bajo control del narco

Policía comunitaria inició con operativos de seguridad en 10 comunidades de Guerrero (ES AHORA ACA/FB)

Policías comunitarios pertenecientes a las organizaciones Cipog-ez, Crac-pf y Upoeg emprendieron una acción coordinada desde Ayutla de los Libres con el objetivo de recuperar aproximadamente 10 pueblos situados en los municipios de Tecoanapa y Juan R. Escudero. Estos lugares, indicaron los convocantes, permanecen bajo control de un grupo de la delincuencia organizada.

La movilización de más de 500 miembros, surge como reacción a los persistentes abusos y la violencia en la región, en un contexto donde se acusa a múltiples autoridades locales de complicidad con las estructuras delictivas.

Reciben ataque con drones

Durante el trayecto, los policías ciudadanos informaron que, en las comunidades de Xalpatláhuac, Rancho Viejo y La Estrella, ubicadas en Tecoanapa, fueron objeto de ataques realizados con drones equipados con explosivos.

Esta situación forzó a los integrantes de las organizaciones indígenas y populares a replegarse para evitar mayores daños entre sus filas.

Entre las demandas principales, los coordinadores dieron lectura a un manifiesto en el que subrayaron la dimensión del desafío que enfrentan: “Hoy tomamos nuestro destino en nuestras manos y enfrentaremos a quienes nos han atemorizado y asesinado en los últimos años y construiremos el mundo que queremos para todas y todos”.

En el documento, también llamaron a la unidad del pueblo guerrerense y de los distintos sectores sociales para defender la vida y el territorio frente a la violencia y el abandono institucional.

La proclama, dirigida a jóvenes, mujeres, hombres, madres, padres, abuelas, abuelos, campesinos, pescadores, estudiantes, comerciantes, periodistas, transportistas, ganaderos, empresarios, autoridades comunales, ejidales, comunidades indígenas y afromexicanas, colectivos y organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, familiares de víctimas y desplazados, destaca la urgencia de encontrar caminos comunes para hacer frente a la crisis:

“Al pueblo todo, a encontrarnos y a caminar juntos por la defensa de la vida y de nuestras comunidades.”

Llamado a gobernadora Evelyn Salgado para que aumente el apoyo

Evelyn Salgado Pineda compartió a través de redes sociales su participación en acciones de seguridad

Las organizaciones manifestaron su preocupación ante la respuesta oficial que consideran insuficiente y desconectada de la realidad local.

Señalan que “Evelyn Salgado responde a nombre de todos los guerrerenses. Tal como si conociera las realidades diversas del estado, levanta la voz, se indigna, responde con velocidad y seguridad en las entrevistas, sonríe a las cámaras, termina la entrevista o conferencia, se cierra el tema, de vuelta a lo mismo; ella a su vida cómoda, y el pueblo de Guerrero por el que habló, al dolor y la muerte, de vuelta a su soledad.”

El documento advierte sobre la existencia del cobro del derecho de piso en numerosas comunidades, así como sobre la presunta colusión de presidentes municipales y fiscalías con organizaciones criminales, señalando concretamente al grupo de Los Ardillos y su vinculación con la familia de Celso Ortega, actualmente asociada al gobierno local de Morena.

La situación de violencia ha tenido consecuencias directas sobre defensores territoriales y sociales. Según se expresa en el manifiesto, “quienes luchan por la defensa de la vida y el territorio son asesinados; ahí está el caso de Bruno Plácido Valerio, Marco Suástegui, Adán Linares, Guillermo Morales y cientos de casos más”.

El texto concluye expresando la esperanza de que la movilización tenga eco ante quienes tienen la capacidad de poner fin al conflicto: “Esperamos llegar a los oídos de quienes por fin puedan decidir terminar con la guerra y la muerte que recorre cada rincón del mundo y particularmente al estado de Guerrero”.