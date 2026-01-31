México

Policías comunitarios en Guerrero iniciaron operativo para recuperar pueblos bajo control del narco

Hicieron un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado para recibir apoyo

Policía comunitaria inició con operativos
Policía comunitaria inició con operativos de seguridad en 10 comunidades de Guerrero (ES AHORA ACA/FB)

Policías comunitarios pertenecientes a las organizaciones Cipog-ez, Crac-pf y Upoeg emprendieron una acción coordinada desde Ayutla de los Libres con el objetivo de recuperar aproximadamente 10 pueblos situados en los municipios de Tecoanapa y Juan R. Escudero. Estos lugares, indicaron los convocantes, permanecen bajo control de un grupo de la delincuencia organizada.

La movilización de más de 500 miembros, surge como reacción a los persistentes abusos y la violencia en la región, en un contexto donde se acusa a múltiples autoridades locales de complicidad con las estructuras delictivas.

Reciben ataque con drones

Miembros de la policía comunitaria
Miembros de la policía comunitaria detalló que fueron agredidos con drones equipados con explosivos (ES AHORA ACA/FB)

Durante el trayecto, los policías ciudadanos informaron que, en las comunidades de Xalpatláhuac, Rancho Viejo y La Estrella, ubicadas en Tecoanapa, fueron objeto de ataques realizados con drones equipados con explosivos.

Esta situación forzó a los integrantes de las organizaciones indígenas y populares a replegarse para evitar mayores daños entre sus filas.

Entre las demandas principales, los coordinadores dieron lectura a un manifiesto en el que subrayaron la dimensión del desafío que enfrentan: “Hoy tomamos nuestro destino en nuestras manos y enfrentaremos a quienes nos han atemorizado y asesinado en los últimos años y construiremos el mundo que queremos para todas y todos”.

En el documento, también llamaron a la unidad del pueblo guerrerense y de los distintos sectores sociales para defender la vida y el territorio frente a la violencia y el abandono institucional.

La proclama, dirigida a jóvenes, mujeres, hombres, madres, padres, abuelas, abuelos, campesinos, pescadores, estudiantes, comerciantes, periodistas, transportistas, ganaderos, empresarios, autoridades comunales, ejidales, comunidades indígenas y afromexicanas, colectivos y organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, familiares de víctimas y desplazados, destaca la urgencia de encontrar caminos comunes para hacer frente a la crisis:

“Al pueblo todo, a encontrarnos y a caminar juntos por la defensa de la vida y de nuestras comunidades.”

Llamado a gobernadora Evelyn Salgado para que aumente el apoyo

Evelyn Salgado Pineda compartió a
Evelyn Salgado Pineda compartió a través de redes sociales su participación en acciones de seguridad (FB/ Evelyn Salgado Pineda)

Las organizaciones manifestaron su preocupación ante la respuesta oficial que consideran insuficiente y desconectada de la realidad local.

Señalan que “Evelyn Salgado responde a nombre de todos los guerrerenses. Tal como si conociera las realidades diversas del estado, levanta la voz, se indigna, responde con velocidad y seguridad en las entrevistas, sonríe a las cámaras, termina la entrevista o conferencia, se cierra el tema, de vuelta a lo mismo; ella a su vida cómoda, y el pueblo de Guerrero por el que habló, al dolor y la muerte, de vuelta a su soledad.”

El documento advierte sobre la existencia del cobro del derecho de piso en numerosas comunidades, así como sobre la presunta colusión de presidentes municipales y fiscalías con organizaciones criminales, señalando concretamente al grupo de Los Ardillos y su vinculación con la familia de Celso Ortega, actualmente asociada al gobierno local de Morena.

La situación de violencia ha tenido consecuencias directas sobre defensores territoriales y sociales. Según se expresa en el manifiesto, “quienes luchan por la defensa de la vida y el territorio son asesinados; ahí está el caso de Bruno Plácido Valerio, Marco Suástegui, Adán Linares, Guillermo Morales y cientos de casos más”.

El texto concluye expresando la esperanza de que la movilización tenga eco ante quienes tienen la capacidad de poner fin al conflicto: “Esperamos llegar a los oídos de quienes por fin puedan decidir terminar con la guerra y la muerte que recorre cada rincón del mundo y particularmente al estado de Guerrero”.

