Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de enero: manifestantes en Av. Paseo de la reforma se han retirado

Como alternativas viales , las autoridades han sugerido utilizar los carriles laterales , así como Eje 3 Sur y Francisco del Paso .

Un percance vehicular afecta la circulación sobre centrales de Viaducto al Poniente , a la altura de H. Congreso de la Unión , en la alcaldía Iztacalco .

Como producto de un partido que se realizará a las 17:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú , situado en Viaducto Río de la Piedad , colonia Granjas México , en la alcaldía Iztacalco , se ha recomendado considerar posibles afectaciones viales en la zona.

Últimas noticias

Este fue el setlist completo de Kanye West en México: ¿será el mismo para el 31 de enero? La actuación de Ye destacó por la interpretación de 36 temas, donde el público mostró entusiasmo y diversas opiniones se manifestaron en redes

Teófimo López vs Shakur Stevenson en vivo: minuto a minuto de la pelea hoy 31 de enero de 2026 El Madison Square Garden será testigo del duelo entre ambos pugilistas estadounidenses por el título superligero de la OMB

Rescatan un león en vivienda de Naucalpan tras cateo Un operativo coordinado permitió el rescate de un león adulto en una vivienda de la colonia San Lorenzo Totolinga en Naucalpan

Canelo Álvarez asiste a la premiación de The Ring y opina sobre la protagonización de Benavidez en mayo El tapatío volverá a los cuadriláteros el próximo 12 de septiembre