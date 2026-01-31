México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de enero: manifestantes en Av. Paseo de la reforma se han retirado

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Guardar
22:52 hsHoy

Como producto de un partido que se realizará a las 17:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú, situado en Viaducto Río de la Piedad, colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, se ha recomendado considerar posibles afectaciones viales en la zona.

22:09 hsHoy

Un percance vehicular afecta la circulación sobre centrales de Viaducto al Poniente, a la altura de H. Congreso de la Unión, en la alcaldía Iztacalco.

Como alternativas viales, las autoridades han sugerido utilizar los carriles laterales, así como Eje 3 Sur y Francisco del Paso.

Temas Relacionados

BloqueosManifestacionesAccidentes VialesCDMXEdomexmexico-noticias

Últimas noticias

Este fue el setlist completo de Kanye West en México: ¿será el mismo para el 31 de enero?

La actuación de Ye destacó por la interpretación de 36 temas, donde el público mostró entusiasmo y diversas opiniones se manifestaron en redes

Este fue el setlist completo

Teófimo López vs Shakur Stevenson en vivo: minuto a minuto de la pelea hoy 31 de enero de 2026

El Madison Square Garden será testigo del duelo entre ambos pugilistas estadounidenses por el título superligero de la OMB

Teófimo López vs Shakur Stevenson

Rescatan un león en vivienda de Naucalpan tras cateo

Un operativo coordinado permitió el rescate de un león adulto en una vivienda de la colonia San Lorenzo Totolinga en Naucalpan

Rescatan un león en vivienda

Canelo Álvarez asiste a la premiación de The Ring y opina sobre la protagonización de Benavidez en mayo

El tapatío volverá a los cuadriláteros el próximo 12 de septiembre

Canelo Álvarez asiste a la

Los mejores memes que dejó el concierto de Kanye West en La Monumental Plaza de Toros México

El artista se presentó antes más de 40 mil fanáticos mexicanos

Los mejores memes que dejó

ÚLTIMAS NOTICIAS

Según las consultoras privadas, la

Según las consultoras privadas, la inflación de enero volvió a superar el 2 por ciento

Incendios en la Patagonia: el Gobierno sumará a Santa Cruz a las provincias bajo Emergencia Ígnea

Zaira Nara habló de su relación con el millonario francés Robert Strom: “Chongueo de verano”

Pasó 27 años en prisión injustamente y lo primero que hace en libertad es jugar en la PS5: “Voy a probar GTA 5”

Streamer gastó USD 160.000 para crear videojuego: ya recuperó el dinero e invertirá todo en su nuevo proyecto

INFOBAE AMÉRICA

Charlie Heaton reaccionó con humor

Charlie Heaton reaccionó con humor a las comparaciones con Harry Styles

El filme favorito de Millie Bobby Brown, los recuerdos con suegros y la inspiración detrás del desenlace de “Stranger Things”

El canciller del régimen venezolano confirmó que mantuvo un encuentro con la encargada de negocios de EEUU

Detrás de la crisis matrimonial más fuerte de Bianca Censori y Kanye West: “Ella trató de dejarlo varias veces”

El Observatorio Cubano de Conflictos anticipó nuevas protestas contra el régimen: “El pueblo está harto de ellos”

DEPORTES

Con Messi de titular, Inter

Con Messi de titular, Inter Miami pierde con Atlético Nacional en Colombia por el segundo amistoso de su pretemporada

El insólito gol con el que la Selección de futsal liquidó el partido ante Venezuela y pasó a la final de la Copa América

San Lorenzo venció 1-0 a Central Córdoba en el inicio de la tercera fecha del Torneo Apertura: la agenda completa del día

La dedicatoria especial para Juan Foyth en el partidazo que protagonizaron Osasuna y Villarreal en Pamplona

Viajó a Arabia Saudita para asumir como DT, lo secuestraron antes de llegar y un detalle le salvó la vida: “Es una película”