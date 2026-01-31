Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de enero: manifestantes en Av. Paseo de la reforma se han retirado

Como producto de un partido que se realizará a las 17:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú, situado en Viaducto Río de la Piedad, colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, se ha recomendado considerar posibles afectaciones viales en la zona.
Un percance vehicular afecta la circulación sobre centrales de Viaducto al Poniente, a la altura de H. Congreso de la Unión, en la alcaldía Iztacalco.
Como alternativas viales, las autoridades han sugerido utilizar los carriles laterales, así como Eje 3 Sur y Francisco del Paso.