Ladrón queda atorado en una pared tras intento de robo en una fábrica de Puebla

Se cree que intentó robar en el lugar donde trabaja. Facebook: STV Atlixco.

El pasado 21 de enero, un robo frustrado en la colonia Jardines de la Resurrección, Puebla, dejó a un joven expuesto entre la comunidad del lugar, y hasta el día de hoy 30 de agosto, en redes sociales, luego de que se dieran a conocer imágenes del suceso.

El hecho, que terminó viralizándose, comenzó cuando el presunto ladrón perforó una de las paredes de una fábrica para sustraer tubos y otros insumos.

El boquete, pensado como vía de acceso y salida, se convirtió en una trampa de la que no pudo escapar. Lo irónico del hecho, es que se cree que el individuo trabajaba en ese lugar.

Según relatan testigos, el joven quedó atascado en el hoyo que él mismo había abierto, sin posibilidad de avanzar ni retroceder.

Durante más de seis horas, permaneció atrapado, hasta que los propietarios del inmueble llegaron al lugar y descubrieron la escena.

Al percatarse de lo ocurrido, los dueños llamaron a las autoridades, quienes se presentaron para atender el reporte y proceder a la detención conforme dicta la ley.

Las imágenes del ladrón atorado no tardaron en circular rápidamente en plataformas digitales, generando una combinación de incredulidad y burla entre los usuarios.

La concentración de comercios y bodegas dedicados a materiales de construcción en Jardines de la Resurrección ha sido motivo de alerta constante entre los vecinos, quienes consideran que la presencia de estos establecimientos incrementa el riesgo de robos.

¿Cuál sería su sanción?

En México, las sanciones por robo varían según la gravedad del caso. Las penas pueden oscilar desde unos pocos meses hasta más de 15 años de cárcel.

La determinación del castigo está condicionada por factores como si se empleó violencia, el valor de los objetos robados y el tipo de lugar donde ocurrió el delito.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la situación legal del joven protagonista de este intento de robo, pero el incidente se suma a la lista de sucesos que reflejan la problemática de inseguridad en Puebla.

Las cifras

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo es el delito más frecuente en la entidad.

Durante el primer semestre de 2025, se registraron más de 8,300 denuncias por robo en distintas modalidades. El total de delitos del fuero común entre enero y noviembre superó los 75,562 casos, con un promedio de 226 denuncias diarias.

Homicidios y robos son parte de las cifras de violencia en Puebla (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

Las autoridades continúan reforzando operativos de vigilancia en zonas identificadas como vulnerables, mientras los vecinos insisten en la necesidad de permanecer alertas y proteger sus propiedades frente a una problemática que, lejos de disminuir, sigue afectando a la población de manera cotidiana.

Situaciones como la del joven atrapado en la pared evidencian tanto la creatividad como la desesperación de quienes buscan delinquir, enfrentándose a riesgos que, en ocasiones, terminan por dejarlos en evidencia ante toda la sociedad.