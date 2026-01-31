Intocable prepara show gratuito en el Zócalo de CDMX: fecha y detalles de su gira

Intocable prepara mega show para la CDMX (Jovani Pérez)

El próximo 15 de septiembre, el Grupo Intocable ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, evento que coincide con la tradicional celebración del Grito de Independencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Palacio Nacional.

El anuncio, realizado por la propia agrupación a través de sus redes sociales, marca la integración de esta presentación a su gira nacional programada para 2026.

La actuación de Intocable tendrá lugar la misma noche de las festividades patrias, en el marco de los conciertos masivos que regularmente se celebran en la Plaza de la Constitución para conmemorar la independencia del país.

¿El gobierno de la CDMX ya confirmó el concierto?

ARCHIVO - La presidenta Claudia Sheinbaum hace sonar la campana al dar el grito de independencia anual desde el balcón del Palacio Nacional para dar inicio a las celebraciones del Día de la Independencia en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México, el 15 de septiembre de 2025. (Foto AP/Eduardo Verdugo, Archivo)

A pesar de la expectación generada por la noticia, el Gobierno de la Ciudad de México aún no ha confirmado oficialmente la realización del evento. Esta cautela institucional genera expectativa sobre la logística y la seguridad que envolverán la jornada.

La gira nacional de Intocable incluirá varias ciudades mexicanas, según el anuncio realizado por el grupo dentro de su calendario 2026. Hasta ahora, han dado a conocer algunas de las fechas, sumando la capital a un recorrido que apunta a una convocatoria multitudinaria en cada una de sus escalas.

La banda anunció conciertos en otras partes de México

Intocable también fue de los artistas invitados para la gran final de 'México Canta'. Foto: Captura de pantalla - YouTube (Canal 22).

11 de abril de 2026: Monterrey – Nido de los Tigres

16 de mayo de 2026: CDMX – Plaza de Toros

23 de mayo de 2026: Jalisco – Plaza de Toros

29 de mayo de 2026: Baja California – Plaza de Toros

30 de mayo de 2026: Tijuana, – Plaza de Toros

15 de septiembre de 2026: CDMX – Zócalo

25 de septiembre de 2026: Toluca – Estadio Toluca

4 de octubre de 2026: Querétaro – Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

11 de octubre de 2026: Guanajuato – La Velaria

7 de noviembre de 2026: Monterrey – Estadio Banorte