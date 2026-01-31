Intocable prepara show gratuito en el Zócalo de CDMX: fecha y detalles de su gira

El próximo 15 de septiembre, el Grupo Intocable ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, evento que coincide con la tradicional celebración del Grito de Independencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Palacio Nacional.
El anuncio, realizado por la propia agrupación a través de sus redes sociales, marca la integración de esta presentación a su gira nacional programada para 2026.
La actuación de Intocable tendrá lugar la misma noche de las festividades patrias, en el marco de los conciertos masivos que regularmente se celebran en la Plaza de la Constitución para conmemorar la independencia del país.
¿El gobierno de la CDMX ya confirmó el concierto?
A pesar de la expectación generada por la noticia, el Gobierno de la Ciudad de México aún no ha confirmado oficialmente la realización del evento. Esta cautela institucional genera expectativa sobre la logística y la seguridad que envolverán la jornada.
La gira nacional de Intocable incluirá varias ciudades mexicanas, según el anuncio realizado por el grupo dentro de su calendario 2026. Hasta ahora, han dado a conocer algunas de las fechas, sumando la capital a un recorrido que apunta a una convocatoria multitudinaria en cada una de sus escalas.
La banda anunció conciertos en otras partes de México
- 11 de abril de 2026: Monterrey – Nido de los Tigres
- 16 de mayo de 2026: CDMX – Plaza de Toros
- 23 de mayo de 2026: Jalisco – Plaza de Toros
- 29 de mayo de 2026: Baja California – Plaza de Toros
- 30 de mayo de 2026: Tijuana, – Plaza de Toros
- 15 de septiembre de 2026: CDMX – Zócalo
- 25 de septiembre de 2026: Toluca – Estadio Toluca
- 4 de octubre de 2026: Querétaro – Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez
- 11 de octubre de 2026: Guanajuato – La Velaria
- 7 de noviembre de 2026: Monterrey – Estadio Banorte