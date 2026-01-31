México

Durante mandato de Sheinbaum, México ha aumentado el envío de petróleo a Cuba 23 mil por ciento: Loret de Mola

La presidenta Sheinbaum dijo el pasado viernes que México enviaba a cuba menos de 1% de lo que se producía en el país

Con Sheinbaum se ha enviado
Con Sheinbaum se ha enviado más petróleo que los anteriores gobiernos a la isla de Cuba. (Petróleos Mexicanos)

Luego de que se diera a conocer que Estados Unidos planea poner aranceles a los países que envíen petróleo a la isla de Cuba, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró el pasado viernes, durante su conferencia de prensa mañanera, que hay que esperar a saber que implicaciones tendría el que México siga ayudando al país del Caribe.

Además, Sheinbaum aseguró que México ha enviado a Cuba menos del 1% del petróleo que produce el país, y que su gobierno planteará que Estados Unidos sea el país que mande el hidrocarburo a la isla para evitar que la crisis humanitaria por la falta de energía se agrave.

Sin embargo, desde que Sheinbaum llegó a la presidencia en octubre de 2024, los envíos de petróleo de México a Cuba, se incrementaron 23,000%. Esto de acuerdo con una investigación presentada por el periodista Carlos Loret de Mola en su programa noticioso en el medio Latinus.

De acuerdo con lo dado a conocer por Loret de Mola, el Banco de México, en su registro de los intercambios petroleros, muestra esa cantidad.

“En el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, México le mandó a Cuba petróleo equivalente a 90 millones de dólares en promedio, al mes. Con López Obrador, el más alto había sucedido en 2023, ¿Sabe cuánto mandó en promedio al mes? El equivalente a 2 millones de dólares" aseguró Loret de Mola.

Loret de Mola presentó datos
Loret de Mola presentó datos duros sobre el tema. (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@CarlosLoret)

El comunicador señaló que en su primer año de gobierno, López Obrador mandó a Cuba petróleo por un valor de poco menos de 2 millones de dólares mensuales. Para 2020, el petróleo que mandó a Cuba no alcanzó el millón de dólares al mes, para 2021 y 2022 se enviaron 550 mil dólares y 530 mil dólares mensuales en promedio, respectivamente, en 2023 subió hasta 2 millones promedio al mes y para su último año de gobierno, en 2024, bajó hasta 380 mil dólares.

Sin embargo, al inicio del sexenio de Sheinbaum, la cifra se dispara brutalmente. “Según los datos oficiales del Banco de México, el promedio mensual del primer año de Sheinbaum es 230 veces más grande que el del último año de López Obrador”, dice el presentador, mostrando cifras de 89 millones de dólares en promedio al mes.

En septiembre de 2024, el último mes de AMLO en el poder, se envió a Cuba el petróleo equivalente a medio millón de dólares. Para octubre, el primer mes de la presidencia de Sheinbaum, se envió el equivalente a 242 millones de dólares.

¿Por qué ha mandado tanto petróleo México a Cuba? ¿Por qué ha respaldado así a la dictadura cubana? ¿Por qué estas cifras desaforadas? Porque además la presidenta ha tratado de evadir este tema diciendo que también Calderón y Peña mandaban petróleo a Cuba", señaló Loret de Mola.

La presidenta aseguró que durante
La presidenta aseguró que durante su mandato se envía menos del 1% de lo que México produce a la isla caribeña. | Presidencia

Mostró cifras oficiales, señalando que el promedio mensual por sexenio en dólares de envío de petróleo a la isla caribeña fue, con Calderón, de 1 millón de dólares; con Peña Nieto, subió a 2 millones, con AMLO bajó de 1 millón de nuevo, y con Sheinbaum se disparó a 89 millones.

“Petróleo por 89 millones de dólares, es una salvajada, es evidente que algo pasó, es evidente que algo cambió, y la presidenta no ha sido clara en explicar estos datos, que nos resultan asombrosos, extraños, pero que son los que están publicados por el Banco de México, y muy al estilo de la 4T no han sido transparentes en explicar las cifras”, concluye.

