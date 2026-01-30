México

Yoany invitó a una cita a un hombre, luego fue encontrado descuartizado en Chetumal: detuvieron a cuatro personas

El homicidio ocurrió el 20 de diciembre de 2025, en este municipio de Quintana Roo donde fue hallado en maletas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó este viernes el cumplimento, por separado, de cuatro órdenes de aprehensión en contra de dos masculinos y dos mujeres, por su probable participación en hechos posiblemente constitutivos del delito de homicidio calificado, en agravio de un masculino de identidad reservada, ocurrido el 20 de diciembre de 2025, en este municipio.

En una primera acción, Alan Francisco “N” fue capturado, en colaboración con Fiscalía General del Estado de Yucatán, en el Periférico Manuel Berzunza, a la altura del polígono Caucel Sunsulá, en la ciudad de Mérida, derivado de trabajos de investigación de campo y de gabinete realizados por personal de FGE Quintana Roo, los cuales permitieron ubicarlo en dicho lugar.

Mientras que en Playa del Carmen, en la colonia Guadalupana, fue detenido Jesús “N”; en tanto que, en el municipio de Othón P. Blanco (Chetumal), se cumplimentó orden de aprehensión a Mya Yoany “N y Gabriela “N”, quienes se encuentran internas en el Centro Penitenciario de la capital del estado, por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Los hechos por los que estas cuatro personas son señaladas, ocurrieron el 20 de diciembre de 2025, cuando mediante engaños, Mya Yoany “N” citó al hoy occiso en un inmueble rentado a través de una plataforma digital. Cuando la víctima llegó al lugar, Jesús “N” y Alan Francisco “N” presuntamente lo privaron de la vida. Posteriormente, el cuerpo fue desmembrado e introducido en maletas, las cuales fueron abandonadas, con ayuda de Gabriela “N”, en un tramo de terracería de este municipio.

Los cuatro detenidos fueron relacionados
Los cuatro detenidos fueron relacionados por el asesinato de un hombre a quien Yoany habría citado Foto: (Fiscalía de Quintana Roo)

Luego de las diligencias correspondientes, Alan Francisco “N” fue trasladado a Othón P. Blanco, donde los cuatro detenidos puestos a disposición de la autoridad que los requirió; en el término constitucional previsto se definirá su situación jurídica.

Detuvieron a dos hombre de Sinaloa por muerte de argentino

Jonatan Emanuel Minucci tenía 37
Jonatan Emanuel Minucci tenía 37 años e iba a ser padre (Facebook)

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo comunicó el pasado 12 de enero que elementos de investigación de la fiscalía de Quinta Roo detuvieron a dos sospechosos de haber asesinado a Jonatan Emanuel Minucci (37), el peluquero argentino que fue atacado a tiros en la previa de una fiesta de música electrónica programada para realizarse en la zona del cenote Vesica, en la ciudad de Tulum, México.

Según informaron las autoridades durante una conferencia de prensa, personal de la FGE, en coordinación con el grupo interinstitucional, capturaron a dos hombres identificados como Fernando Jonathan y Adán Osvaldo, ambos oriundos de Jalisco y quienes formarían parte de un grupo criminal.

Además, el titular de la Fiscalía estatal de Quintana Roo, Raciel López Salazar, confirmó que el asesinato de Minucci, registrado en el estacionamiento del cenote Vesica, ocurrió en el marco de un ajuste de cuentas por narcomenudeo, la principal hipótesis que barajaban los investigadores desde que se abrió el expediente por el delito de homicidio calificado,

Durante el ataque también resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años, y Saúl “N”, de 34, empleado federal de conciliación y arbitraje y residente de la ciudad de México. Los dos son originarios de Veracruz y permanecen bajo observación médica.

Las tres víctimas, que trabajaban como guardias de seguridad en el cenote Vesica, fueron trasladados al hospital General IMSS-Bienestar, en Playa del Carmen, donde Jonatan falleció como consecuencia de las graves heridas sufridas de arma de fuego.

En el lugar del hecho, ubicado en la carretera federal Tulum y Felipe Carrillo Puerto, se encontraron ocho vainas servidas calibre .9 milímetros.

Según pudo saber Infobae, el ataque en el que fue asesinado Jonatan sucedió durante la tarde del viernes pasado, cuando los disparos interrumpieron abruptamente el ambiente festivo en el cenote Vesica, uno de los enclaves más promocionados de la ciudad de Tulum.

Testigos reportaron al menos ocho detonaciones de un arma por parte de agresores que arribaron al lugar en moto y abrieron fuego contra un grupo de tres personas.

"Para la cocina soy bueno": la posición clave de "El Palillo", el operador del Mayito Flaco recién detenido

Kanye West en México: cuándo y cómo fue la última vez que se presentó

WWE Royal Rumble 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

