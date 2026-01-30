Crimen y Justicia

Comenzó la autopsia a Narela Barreto, la joven argentina asesinada en Los Ángeles

El análisis forense inició a las 12 del mediodía, hora local. Los resultados podrían conocerse en tres días, según indicó la familia

Las autoridades de Estados Unidos comenzaron la autopsia a Narela Barreto, la joven argentina encontrada muerta en Los Ángeles este jueves. El análisis forense inició en el horario pautado: a las 12 del mediodía de allá, que corresponden a las 17 horas de Argentina. Según informaron fuentes de la familia a Infobae, los resultados que esclarecerán su causa de muerte podrían demorar hasta tres días.

“Tenemos confirmado que fue asesinada”, aseguró a este medio su prima Kiara, quien dijo que espera que el estudio pueda brindar algún detalle que acerque a los investigadores a algún sospechoso.

Sobre el hallazgo del cuerpo, señaló: “Aparentemente alguien desconocido la encontró en la calle, hizo la denuncia y la policía se hizo cargo del caso a partir de ahí. Por ahora es una causa abierta y con carácter de homicidio, pero no nos dijeron si hay algún sospechoso”.

De acuerdo a las declaraciones del hermano de la víctima, el cuerpo de Narela apareció en la calle, a unas cinco cuadras del departamento al que la joven se había mudado recientemente. “Parece que tenía un par de días fallecida”, expresó Santiago Barreto en diálogo con la prensa.

El hermano también explicó que el departamento pudo ser revisado antes de que el padre viajara a Estados Unidos. “Un amigo de mi hermana logró entrar con la policía y estaba todo en orden, era como ella lo había dejado”, dijo. En ese sentido, remarcó que no se trató de un robo: “Así que no fue un intento de robo, algo de esto fue en la calle”.

Sobre los últimos movimientos registrados, indicó que el último uso de la aplicación Uber no correspondió a un traslado personal. “El último Uber que está registrado es un Uber de entrega, nada más. No que se haya subido”, afirmó. Además, sostuvo que el teléfono celular estaba con la joven al momento del hallazgo: “El teléfono lo tenía mi hermana encima, eso me consta completamente”.

Finalmente, el hermano señaló que el episodio ocurrió cuando la joven salía hacia algún destino. “Esto pasó cuando ella se estaba yendo a algún lugar, al trabajo, seguramente”, dijo, sin precisar más detalles sobre las circunstancias del hecho.

Piden colaboración para repatriarla

La colecta para repatriar el
La colecta para repatriar el cuerpo de Narela

La familia de Narela enfrenta ahora una carrera contrarreloj y apela a la solidaridad para reunir el dinero necesario para repatriar su cuerpo. Según confirmaron a Infobae, el traslado de Estados Unidos a Argentina cuesta 50 mil dólares, una cifra que les resulta imposible de afrontar sin colaboración.

Santiago Barreto explicó en una entrevista con Telefé que su prioridad por estas horas es recaudar el dinero necesario. Además, dijo que el consulado argentino les brindó acompañamiento desde el primer momento, pero que la familia debe afrontar el costo total del proceso.

Para centralizar la campaña solidaria, la familia habilitó la cuenta de Instagram @familianarela, donde publican los datos para colaborar. “A todos los que quieran colaborar, el alias bancario para donaciones es chiqui.nare.mp“, invitó Santiago en vivo, subrayando la urgencia de contar con el apoyo de la comunidad.

La respuesta de la gente fue inmediata: a 15 horas de haber comenzado la colecta, la familia ya había logrado recaudar 9 millones de pesos. “No alcanzan las palabras para agradecer tanta generosidad, muchas gracias a todos. Sigamos”, agradecieron en la cuenta oficial.

La familia Barreto también contó con el respaldo de allegados y amigos en Los Ángeles, quienes iniciaron gestiones para acompañar al padre de Narela durante los trámites. Actualmente, el hombre se hospeda en el departamento donde vivía la joven, a la espera de poder concretar el regreso definitivo del cuerpo a la Argentina.

