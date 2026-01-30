México

“OCESA miente”: ARMY responde a organizadores tras culpar a BTS de los precios y deslindarse de revendedores

La promotora OCESA negó cualquier relación con revendedores y aseguró que los precios de los boletos de BTS fueron definidos por el grupo surcoreano

Guardar
Fans mexicanas siguen en guerra
Fans mexicanas siguen en guerra contra OCESA y Ticketmaster. (HYBE)

La polémica por la venta de boletos para los conciertos de BTS en México alcanzó un nuevo punto de ebullición, luego de que la promotora OCESA y la boletera Ticketmaster negaran cualquier relación con redes de reventa y aseguraran que los precios de los boletos fueron definidos por el propio grupo surcoreano y su equipo.

Las declaraciones no tardaron en provocar una reacción masiva de la comunidad ARMY, que posicionó el hashtag #OcesaMiente entre las principales tendencias en X (antes Twitter) en México.

¿Qué dijo OCESA?

En conferencia de prensa, directivos de OCESA rechazaron de manera tajante cualquier colusión con revendedores o manipulación interna de boletos, ello tras los señalamientos de ARMY sobre fraudes en el proceso de preventa y venta.

Las fans mexicanas llegaron hasta
Las fans mexicanas llegaron hasta a las noticias internacionales (Zurisaddai González/Infobae)

Fernanda Martínez, directora de Comunicación de la promotora, y Juan Núñez, subdirector de operaciones del Palacio de los Deportes, subrayaron que existen “candados electrónicos” y protocolos de seguridad en la arquitectura de su sistema de taquillas, lo que haría imposible que operadores internos aparten o vendan boletos fuera de los canales oficiales.

“Nuestros protocolos de seguridad impiden que operadores o personal de taquilla puedan apartar boletos o vender cantidades ilimitadas a revendedores”, dijeron.

Explicaron que la transición a ventas digitales responde a una estrategia para garantizar trazabilidad y seguridad al consumidor final.

Sobre la fijación de precios, OCESA aseguró que estos son definidos por los artistas en coordinación con sus equipos a nivel internacional, y que la empresa solo ejecuta las instrucciones recibidas.

“El precio de los boletos los define el artista. En giras globales, los precios se liberan de forma coordinada en todos los países... En el caso de BTS, los precios y el mapa del recinto se publicaron 24 horas antes de la venta, como parte de una estrategia global del grupo surcoreano”, mencionaron, aunque cabe recordar que en México se revelaron por la presión de las fans, mientras que en otros países la información no fue revelada hasta el momento de la venta.

A preguntas sobre la cancelación de boletos ya comprados, la promotora explicó que esto ocurre únicamente cuando los sistemas antifraude detectan irregularidades, como compras múltiples con una misma tarjeta o el uso de información sospechosa.

Reconocieron que no pueden hacer nada con respecto a los revendedores, pues la investigación le corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

ARMY responde

La banda se presentará en
La banda se presentará en México próximamente (Zurisaddai González/Infobae)

Lejos de calmar los ánimos, las declaraciones de OCESA detonaron una nueva ola de indignación entre las fans de BTS. El hashtag #OcesaMiente rápidamente se ubicó en el top 5 de tendencias nacionales, acompañado de miles de mensajes que cuestionan la veracidad de los argumentos de la promotora.

Entre los principales reclamos, ARMY argumenta que la existencia de candados electrónicos no garantiza que no haya fallas, ya que la reventa masiva e inmediata tras el sold out es señal de que algo no funcionó correctamente.

“Que existan candados no significa que funcionen. Si miles de personas reales se quedaron fuera y, al mismo tiempo, los boletos aparecieron en reventa en minutos, algo falló. Negarlo no borra la mala experiencia que vivió ARMY”, dijo una cuenta de fans en México.

Usuarios señalaron que negar el problema sin presentar auditorías externas ni pruebas verificables no es transparencia, y que la empresa debe asumir su responsabilidad en la protección de los consumidores.

Respecto a los precios, muchos fans refutaron la idea de que la tarifa final fue decisión exclusiva del grupo, señalando que OCESA y Ticketmaster controlan la plataforma, la preventa, los cargos extra y la ejecución del proceso de compra.

“Culpar al artista cuando el problema fue la ejecución es injusto y poco honesto. Solo demuestra la falta de ética y compromiso hacia nosotros como consumidores”, señalaron cuentas de difusión de clubes de fans del grupo de K-pop.

Las fanáticas del grupo de
Las fanáticas del grupo de K-Pop alegan que la boletera debe entregarles información completa para comparar a conciencia. (Gemini)

Por otro lado, fans comentaron:

  • “Esto realmente es una burla no solo como fan, sino también como consumidor”.
  • “Vean nomás cómo se limpian las manos estos descarados, y para colmo, echarle la culpa de las fallas y precios engañosos a BTS”.
  • “¿Nos quieren hacer creer que BTS tiene la culpa por los precios? ¿Y los boletos clonados de Bad Bunny? ¿Y los abusos de su boletera en cualquier evento masivo?”
  • “Culpar al artista cuando el problema fue la ejecución es injusto y poco honesto. Solo demuestra la falta de ética y compromiso hacia nosotros como consumidores”.
  • “Lo peor que pudieron haber hecho es echarle la culpa a BTS, sabemos que Hybe pone una base de precios, pero ustedes se encargan de aumentar el costo”.

Temas Relacionados

BTSOCESATicketmasterARMYRevendedoresConciertos en MéxicoK-popmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

IMSS avanza en metas de vacunación por temporada invernal: van más de 16 millones

Autoridades hicieron un llamado a la población a aplicarse la vacuna con énfasis en personas con mayor riesgo como menores de edad y mujeres embarazadas

IMSS avanza en metas de

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartel completo de artistas confirmados para el Palenque

El Palenque es uno de los escenarios más concurridos del evento, reconocido por reunir cada año a destacados exponentes de la música popular mexicana

Feria del Caballo Texcoco 2026:

Los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores del Chispazo

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Los números que dieron la

Posos de café: el ingrediente de cocina que puede ser un poderoso exfoliante que dejará tu rostro radiante

La reutilización de este recurso como exfoliante permite aprovechar sus propiedades antioxidantes, estimulando la circulación y ayudando a reducir impurezas

Posos de café: el ingrediente

Liga MX confirma mantenimiento del Estadio Cuauhtémoc: estas son las mejoras a la cancha

Tanto Cruz Azul como el club Puebla mantendrán la localía pese a las modificaciones

Liga MX confirma mantenimiento del
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR incineró más de 300

FGR incineró más de 300 kilos de marihuana, cocaína y metanfetamina en Reynosa, Tamaulipas

Aseguran call center clandestino utilizado para extorsionar y cometer fraudes bancarios en Edomex

Procesan a sujeto que llevaba más de 200 kilos de metanfetamina en un auto en Sonora

Quién es “Don Darío”, el capo guatemalteco buscado por EEUU con nexos con el CJNG y el Cártel de Sinaloa

Marina localiza y destruye más de 3 millones de plantas de amapola del CJNG en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Feria del Caballo Texcoco 2026:

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartel completo de artistas confirmados para el Palenque

Lanzan en México el tráiler de ‘Amarga Navidad’, la nueva película de Pedro Almodóvar

Maribel Guardia da detalles de la separación de Julián Figueroa e Imelda Tuñón tras un año de conflicto legal

Conductora exhibe a pasajero que no quiso subir a un taxi de color rosa en Puerto Vallarta

Kill Bill regresará a las salas de México con versión extendida: a partir de esta fecha podrías verla

DEPORTES

Liga MX confirma mantenimiento del

Liga MX confirma mantenimiento del Estadio Cuauhtémoc: estas son las mejoras a la cancha

Nico Ibañez dejaría Tigres: estos son los clubes a los que podría llegar

Recuento de los diseños más memorables de Chivas en los últimos años

Pumas hace oficial la contratación de Uriel Antuna

Reportan que Víctor Dávila estaría con un pie fuera de América: este sería su nuevo equipo