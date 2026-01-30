“OCESA miente”: ARMY responde a organizadores tras culpar a BTS de los precios y deslindarse de revendedores

Fans mexicanas siguen en guerra contra OCESA y Ticketmaster. (HYBE)

La polémica por la venta de boletos para los conciertos de BTS en México alcanzó un nuevo punto de ebullición, luego de que la promotora OCESA y la boletera Ticketmaster negaran cualquier relación con redes de reventa y aseguraran que los precios de los boletos fueron definidos por el propio grupo surcoreano y su equipo.

Las declaraciones no tardaron en provocar una reacción masiva de la comunidad ARMY, que posicionó el hashtag #OcesaMiente entre las principales tendencias en X (antes Twitter) en México.

¿Qué dijo OCESA?

En conferencia de prensa, directivos de OCESA rechazaron de manera tajante cualquier colusión con revendedores o manipulación interna de boletos, ello tras los señalamientos de ARMY sobre fraudes en el proceso de preventa y venta.

Las fans mexicanas llegaron hasta a las noticias internacionales (Zurisaddai González/Infobae)

Fernanda Martínez, directora de Comunicación de la promotora, y Juan Núñez, subdirector de operaciones del Palacio de los Deportes, subrayaron que existen “candados electrónicos” y protocolos de seguridad en la arquitectura de su sistema de taquillas, lo que haría imposible que operadores internos aparten o vendan boletos fuera de los canales oficiales.

“Nuestros protocolos de seguridad impiden que operadores o personal de taquilla puedan apartar boletos o vender cantidades ilimitadas a revendedores”, dijeron.

Explicaron que la transición a ventas digitales responde a una estrategia para garantizar trazabilidad y seguridad al consumidor final.

Sobre la fijación de precios, OCESA aseguró que estos son definidos por los artistas en coordinación con sus equipos a nivel internacional, y que la empresa solo ejecuta las instrucciones recibidas.

“El precio de los boletos los define el artista. En giras globales, los precios se liberan de forma coordinada en todos los países... En el caso de BTS, los precios y el mapa del recinto se publicaron 24 horas antes de la venta, como parte de una estrategia global del grupo surcoreano”, mencionaron, aunque cabe recordar que en México se revelaron por la presión de las fans, mientras que en otros países la información no fue revelada hasta el momento de la venta.

A preguntas sobre la cancelación de boletos ya comprados, la promotora explicó que esto ocurre únicamente cuando los sistemas antifraude detectan irregularidades, como compras múltiples con una misma tarjeta o el uso de información sospechosa.

Reconocieron que no pueden hacer nada con respecto a los revendedores, pues la investigación le corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

ARMY responde

La banda se presentará en México próximamente (Zurisaddai González/Infobae)

Lejos de calmar los ánimos, las declaraciones de OCESA detonaron una nueva ola de indignación entre las fans de BTS. El hashtag #OcesaMiente rápidamente se ubicó en el top 5 de tendencias nacionales, acompañado de miles de mensajes que cuestionan la veracidad de los argumentos de la promotora.

Entre los principales reclamos, ARMY argumenta que la existencia de candados electrónicos no garantiza que no haya fallas, ya que la reventa masiva e inmediata tras el sold out es señal de que algo no funcionó correctamente.

“Que existan candados no significa que funcionen. Si miles de personas reales se quedaron fuera y, al mismo tiempo, los boletos aparecieron en reventa en minutos, algo falló. Negarlo no borra la mala experiencia que vivió ARMY”, dijo una cuenta de fans en México.

Usuarios señalaron que negar el problema sin presentar auditorías externas ni pruebas verificables no es transparencia, y que la empresa debe asumir su responsabilidad en la protección de los consumidores.

Respecto a los precios, muchos fans refutaron la idea de que la tarifa final fue decisión exclusiva del grupo, señalando que OCESA y Ticketmaster controlan la plataforma, la preventa, los cargos extra y la ejecución del proceso de compra.

“Culpar al artista cuando el problema fue la ejecución es injusto y poco honesto. Solo demuestra la falta de ética y compromiso hacia nosotros como consumidores”, señalaron cuentas de difusión de clubes de fans del grupo de K-pop.

Las fanáticas del grupo de K-Pop alegan que la boletera debe entregarles información completa para comparar a conciencia. (Gemini)

Por otro lado, fans comentaron:

“Esto realmente es una burla no solo como fan, sino también como consumidor”.

“Vean nomás cómo se limpian las manos estos descarados, y para colmo, echarle la culpa de las fallas y precios engañosos a BTS”.

“¿Nos quieren hacer creer que BTS tiene la culpa por los precios? ¿Y los boletos clonados de Bad Bunny? ¿Y los abusos de su boletera en cualquier evento masivo?”

“Culpar al artista cuando el problema fue la ejecución es injusto y poco honesto. Solo demuestra la falta de ética y compromiso hacia nosotros como consumidores”.

“Lo peor que pudieron haber hecho es echarle la culpa a BTS, sabemos que Hybe pone una base de precios, pero ustedes se encargan de aumentar el costo”.